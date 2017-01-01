Журналистка местного интернет-издания DDK.dn.ua в Покровске (Донецкая область) Алена Соболенко рассказала подробности инцидента, который произошел с ней во время митинга за городского голову Руслана Требушкина 25 января.
Журналистка местного интернет-издания DDK.dn.ua в Покровске (Донецкая область) Алена Соболенко рассказала подробности инцидента, который произошел с ней во время митинга за городского голову Руслана Требушкина 25 января.
Журналистка местного интернет-издания DDK.dn.ua в Покровске (Донецкая область) Алена Соболенко рассказала подробности инцидента, который произошел с ней во время митинга за городского голову Руслана Требушкина 25 января.
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