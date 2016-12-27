Президент Украины Петр Порошенко 31 декабря прибыл на командный пункт в районе Широкино (мариупольское направление зоны АТО, Донецкая область), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом и передать военную технику Донецкому отряду Госпогранслужбы.
Президент Украины Петр Порошенко 31 декабря прибыл на командный пункт в районе Широкино (мариупольское направление зоны АТО, Донецкая область), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом и передать военную технику Донецкому отряду Госпогранслужбы.
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