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ДОНЕЦК СЕГОДНЯНЕДЕЛЯ МАРИУПОЛЯ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
15:40
Донецк накануне Нового года (фотофакт)
11:50
Что сегодня показывают в кинотеатрах Донецка? (фотофакт)
19:53
Захарченко признал, что украинские продукты дешевле
17:23
Недвижимость, купленную не по правилам «ДНР», могут отобрать, - Захарченко
13:00
«ДНР» задержала еще одного «шпиона»
12:35
Захарченко рассказал, зачем нужны танки в Макеевке
11:10
В Донецк привезли игрушечные Вооруженные силы РФ – фотофакт
17:44
На неподконтрольной Луганщине в праздники отменят комендантский час
16:53
Задержанный блогер дал боевикам «ЛНР» показания
16:29
В «ДНР» говорят, что рассчитывают на переговоры в Минске в 2017 году
15:58
Захарченко теперь называет Донецкую область «временно оккупированной»
21:25
Скончался глава одного из «министерств ЛНР»
19:31
Макеева: В СИЗО Донецка удерживается около 2 тысяч россиян
17:26
«ЛНР» «национализирует» ДК и общежития Алчевска
16:27
Фото дня: Донецк сегодня
все новости
21:28
Австрия во главе ОБСЕ хочет пошагово смягчать политику Европы против России, - СМИ
21:23
Сенатор Маккейн получил от украинских военных необычный сувенир (фотофакт)
21:14
В Мариуполе «Азов» обвинил в сепаратизме предпринимателя из-за шариков
20:55
Американский сенатор под Мариуполем обратился к украинцам и упомянул Путина
20:51
Президент открыл два моста в Донецкой области
18:17
Порошенко: Самые трудные экономические проблемы украинцев позади
18:00
Порошенко обратился к жителям оккупации (дополнено)
17:52
Порошенко в районе Широкино поздравил военных
16:06
Военная техника дожидается президента под Мариуполем (дополняется)
15:40
Донецк накануне Нового года (фотофакт)
13:43
Донбасс, как и вся Украина, встретит Новый год без осадков
13:08
На Донбассе ранен украинский военный, - Мотузяник
12:52
Российских хакеров подозревают во взломе системы электросистем США, - СМИ
12:12
На КПВВ поток пассажиров немного снизился
11:24
Сенаторы из США посетят сегодня Мариуполь вместе с Порошенко
все новости
ВИДЕО
Порошенко в районе Широкино поздравил военных
Президент Украины Петр Порошенко 31 декабря прибыл на командный пункт в районе Широкино (мариупольское направление зоны АТО, Донецкая область), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом и передать военную технику Донецкому отряду Госпогранслужбы.
31 декабря, 17:52
Что покупают на праздничный стол в Славянске и Донецке
Журналисты «Общественного ТВ Донбасса» узнали у жителей Донецка и Славянска, что они поставят на свой новогодний стол и какую сумму готовы потратить.
30 декабря, 22:17
Переселенцы жалуются на сложную процедуру оформления документов
Сроки оформления документов длятся от одного до трех месяцев.
29 декабря, 15:04
ВИДЕО
Порошенко в районе Широкино поздравил военных
Президент Украины Петр Порошенко 31 декабря прибыл на командный пункт в районе Широкино (мариупольское направление зоны АТО, Донецкая область), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом и передать военную технику Донецкому отряду Госпогранслужбы.
31 декабря, 17:52
Что покупают на праздничный стол в Славянске и Донецке
Журналисты «Общественного ТВ Донбасса» узнали у жителей Донецка и Славянска, что они поставят на свой новогодний стол и какую сумму готовы потратить.
30 декабря, 22:17
Переселенцы жалуются на сложную процедуру оформления документов
Сроки оформления документов длятся от одного до трех месяцев.
29 декабря, 15:04
СТАТЬИ
Каким был 2016 год для Донецка
«Новости Донбасса» вспоминают, каким был для дончан 2016 год.
31 декабря, 15:15
О земле для участников АТО, транспорте и бизнесе в Мариуполе – с мэром Бойченко
О земле для участников АТО, транспорте и бизнесе в Мариуполе – с мэром Бойченко
Мэр Мариуполя в эксклюзивном интервью рассказал о том, когда город перестанет быть полуостровом, когда отремонтируют центральный проспект города.
30 декабря, 22:05
Что Киев скажет Донбассу в 2017 году?
Что Киев скажет Донбассу в 2017 году?
О том, что и как нужно говорить Донбассу, выясняли в эфире «Общественного ТВ Донбасса».
30 декабря, 21:02
Переселенцам хотят облегчить жизнь
Переселенцам хотят облегчить жизнь
Правозащитники уже давно утверждают, что жизнь более миллиона переселенцев в Украине усложнена не только военными действиями, но и руками самого правительства.
30 декабря, 16:23
Сколько стоит новогодний стол в Донецке? (часть 2)
Сколько стоит новогодний стол в Донецке? (часть 2)
Традиции в виде мандаринок, шампанского и оливье хотят соблюсти жители по обе стороны линии соприкосновения.
30 декабря, 14:03
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