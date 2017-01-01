Новости Донбасса
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НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
11:08
Группировку «Бабая» будут судить за убийства и похищение ребенка
09:30
В Горловке могут осудить трех медсестер за то, что не приняли раненого ребенка
20:59
Журналист Lifenews написал книгу о «Мотороле»
16:07
Фото дня: Донецк сегодня
12:31
«ДНР» переподчинила себе завод «Силур» в Харцызске
23:12
«ДНР» задержала студентку, которая знакомилась с боевиками в ночных клубах
17:40
«ДНР» невыгодно «национализировать» стадион Ахметова в Донецке, - советник Захарченко
15:20
Фото дня: Донецк сегодня
12:46
В Донецке боевики опечатали оборудование оператора связи Vegа
11:52
Плотницкий ждет инвесторов из Крыма
все новости
13:03
В Днепре расстреляли автомобиль охраны: один погибший, двое госпитализированы
12:43
ГПУ: За преступления на Майдане к тюремному сроку приговорен только один «титушка»
12:17
СМИ: Участники переговоров по Донбассу отложили рассмотрение новых зон безопасности
11:57
В полицию Луганщины поступил ряд ложных сообщений о минировании важных объектов
11:20
В Покровске директриса школы спровоцировала потасовку в толпе с участием журналистки
11:08
Группировку «Бабая» будут судить за убийства и похищение ребенка
10:28
МИД Латвии: Россия продолжает нарушать международное право и Минские соглашения
09:50
В МИД опасаются исключения Украины из переговоров по Донбассу
09:30
В Горловке могут осудить трех медсестер за то, что не приняли раненого ребенка
09:19
Ночью обстреляли КПВВ «Марьинка»
все новости
ВИДЕО
В Покровске директриса школы спровоцировала потасовку в толпе с участием журналистки
Журналистка местного интернет-издания DDK.dn.ua в Покровске (Донецкая область) Алена Соболенко рассказала подробности инцидента, который произошел с ней во время митинга за городского голову Руслана Требушкина 25 января.
26 января, 11:20
В Краматорске не хватает врачей семейной медицины
В Краматорске Донецкой области отмечается нехватка терапевтов и семейных врачей.
25 января, 18:01
В Славянске почти год не могут найти подрядчиков для строительства жилья переселенцам
Власти Славянска продолжают поиск подрядчиков, в связи с чем объявлен новый, четвертый по счету, тендер.
24 января, 23:45
СМИ: Участники переговоров по Донбассу отложили рассмотрение новых зон безопасности
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе отложила на неопределенный срок рассмотрение вопроса о разведении военных сил и средств на новых участках в зоне конфликта.
26 января, 12:17
В Покровске директриса школы спровоцировала потасовку в толпе с участием журналистки
В Покровске директриса школы спровоцировала потасовку в толпе с участием журналистки
Журналистка местного интернет-издания DDK.dn.ua в Покровске (Донецкая область) Алена Соболенко рассказала подробности инцидента, который произошел с ней во время митинга за городского голову Руслана Требушкина 25 января.
26 января, 11:20
ВИДЕО
В Покровске директриса школы спровоцировала потасовку в толпе с участием журналистки
Журналистка местного интернет-издания DDK.dn.ua в Покровске (Донецкая область) Алена Соболенко рассказала подробности инцидента, который произошел с ней во время митинга за городского голову Руслана Требушкина 25 января.
26 января, 11:20
В Краматорске не хватает врачей семейной медицины
В Краматорске Донецкой области отмечается нехватка терапевтов и семейных врачей.
25 января, 18:01
В Славянске почти год не могут найти подрядчиков для строительства жилья переселенцам
Власти Славянска продолжают поиск подрядчиков, в связи с чем объявлен новый, четвертый по счету, тендер.
24 января, 23:45
СТАТЬИ
Уезжать или оставаться на Донбассе?
По данным Министерства социальной политики, на подконтрольных украинскому правительству территории внутренне перемещенными лицами числятся более 1,6 млн человек.
24 января, 18:51
Реинтеграция? Теперь у Донбасса есть план
Реинтеграция? Теперь у Донбасса есть план
Согласно плану, неподконтрольная часть Донбасса должна стать в «единым конституционным пространством Украины».
23 января, 10:00
Как в 2017 году изменится медицина в Мариуполе?
Как в 2017 году изменится медицина в Мариуполе?
Министерство охраны здоровья обещает, что до 2020 года украинская медицина изменится до неузнаваемости.
23 января, 09:00
«Донецк Сити» сегодня: знакомые бутики и «ребрендинг ДНР»
«Донецк Сити» сегодня: знакомые бутики и «ребрендинг ДНР»
Этажи довольно немноголюдны, а в магазинах и бутиках нет ажиотажа ни перед праздниками, ни после них.
19 января, 15:00
Пожарная инспекция или страховой полис - что выберет бизнес?
Пожарная инспекция или страховой полис - что выберет бизнес?
Свобода выбора: визит инспектора или страхование.
19 января, 14:00
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