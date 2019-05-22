Жить у линии фронта на Донбассе. Топ-5 проблем

«Лучший путь к реинтеграции Донбасса в Украину - это улучшение жизни непосредственно на подконтрольной территории».

Так говорил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць осенью прошлого года. До него эту же идею высказывал его предшественник Павел Жебривский. О том, что жители оккупированных районов должны захотеть жить в лучших условиях свободной Украины, говорят и в профильных министерствах.



Некоторые жители Донецка сегодня сравнивают город с довоенной Горловкой. Так некогда развитый богатый город Украины превратился в провинцию «республиканского» уровня, где пока нет перспектив. Но гораздо хуже сегодня обстоят дела в прифронтовой зоне Донбасса. Некоторые села у линии соприкосновения по обе стороны разрушены частично или полностью, другие - четыре года назад были отрезаны от благ цивилизации и до сих пор ждут улучшений.



Официально прифронтовыми признаны около 120 населенных пунктов на Донбассе. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), вдоль линии соприкосновения проживают 400 тысяч человек. Часть из них живет на территории, которая и де-факто, и де-юре подконтрольна украинской власти. Им не нужна территориальная реинтеграция в украинское пространство, но заботы государства они не чувствуют. Больше половины из них (60%) - это пожилые люди старше 60 лет.



Главные проблемы жителей прифронтовой зоны на Донбассе

Угроза обстрела



Прифронтовые районы Донбасса по сегодняшний день находятся под угрозой обстрела, несмотря на то, что интенсивность боевых действий значительно снизилась за последние два года. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, за апрель на Донбассе нет погибших среди мирных жителей. Однако пятеро человек были ранены в результате обстрелов. Еще пять человек получили ранения от мин.

С начала года под сильный обстрел попали Марьинка, Троицкое и окрестности Золотого.



Отсутствие базовых услуг



Например, в поселке Опытное (Донецкая область) нет даже медпункта. Из-за плохих или заминированных дорог и нестабильной военной обстановки в последний раз автомобиль «скорой» здесь видели в мае 2014 года.



Как рассказал украинский правозащитник, координатор гуманитарной группы «Пролиска» Евгений Каплин, в Опытном сегодня живут около 40 человек. За время конфликта здесь погибли около 30 человек. Из них двое скончались, не дождавшись медицинской помощи.



«Из-за неочищенной дороги, которая проходит через заминированное грунтовое поле, в поселок не приехала "скорая" в январе. Женщине стало плохо, но мы не смогли ее вывезти своими ресурсами, нужно было привлечение спецтехники. На следующий день она умерла в подвале многоэтажного дома, в котором она проживала», - рассказал Каплин.



Многие поселки и села у линии соприкосновения из-за боевых действий остались без центрального водоснабжения, отопления и электричества. Ранее «Новости Донбасса» писали, чтобы добраться в большой магазин, банк, больницу или отдел полиции, жители Опытного должны пройти 6 километров по полю в Авдеевку - ближайший город под украинской властью, где есть «цивилизация».



Отсутствие доступа к органам власти



В поселках Опытное, Пески, Водяное и Северное сегодня проживают около 350 человек. При этом в Пески проезд для гражданских лиц закрыт. Военнослужащие не пускают в поселок даже некогда живших здесь людей. В руководстве ВСУ поясняют, что в поселке небезопасно.

Уже более двух лет волонтеры и местные жители, которые не покинули свои дома, просят правительство создать военно-гражданскую администрацию, которая бы курировала эти поселки.



Обратная ситуация сложилась с поселком Гладосово, который находится на территории, подконтрольной украинской власти, однако по документам подчинен Горловскому горсовету (группировка «ДНР»). Украинские военные заняли поселок в ноябре 2017 года. В Раде уже год находится законопроект 8576, который предлагает подчинить Гладосово Новолуганскому поселковому совету в Бахмутском районе Донетчины. Таким образом, около 300 жителей этого поселка не могут претендовать на социальные выплаты от украинского государства, пока не будет принят закон.



У жителей прифронтовых сел нет доступа к социальным услугам



По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, среди жителей 70% составляют женщины, а 8%, или 16 тысяч человек, – люди, прикованные к постели.



Как пояснил Евгений Каплин, вдоль линии соприкосновения проживают как одинокие старики, так и пожилые люди, потерявшие документы. Государство не может помочь им.



«Если у пожилого человека есть дети трудоспособного возраста, но фактически они находятся далеко, уехали и не ухаживают за своими родителями, согласно украинскому законодательству, социальные работники могут оказывать таким группам пожилых людей только социальные услуги на платной основе. Данная категория людей не может претендовать на дом престарелых государственного типа на общих основаниях. Это также проблема национального законодательства», - отметил Каплин.



Он добавил, что на линии соприкосновения таких заведений более десяти. Их поддерживают разные гуманитарные организации, правозащитные группы и религиозные общины.



Взаимодействие с военнослужащими



В прифронтовых районах Донбасса за время конфликта сложилась практика, когда военнослужащие оборудуют свои позиции, пользуясь при этом брошенными помещениями. Иногда военные помогают продуктами оставшимся старикам. Иногда – наоборот. Военные фельдшеры нередко оказывают медпомощь гражданским. Но также правозащитники отмечают, что в их практике есть конфликты между мирным населением и военными.



Авдеевка находится у линии фронта, хотя город нельзя сравнивать с соседними небольшими поселками, в которых сегодня нет газо-, электро- или водоснабжения. И все же окраины города серьезно пострадали от обстрелов. Здесь по-прежнему находятся позиции украинских военных.



В период обострения конфликта в 2014 году жители нескольких окраинных многоэтажек по улицам Молодежная и Воробьева покинули свои квартиры. Спустя время около 20 семей получили крупные счета от энергопоставщика. Как отметил Каплин, «ДТЭК Донецкие электросети» суммарно хотят взыскать 230 тысяч гривен с владельцев квартир за электроэнергию, которой они не пользовались. Вместо них электричество потреблял блокпост военных.



«Соседи подтверждают, что провод был выкинут на блокпост под домом. Губернатор Донецкой области Александр Куць заявил, что долги будут оплачены военнослужащими. Но пока проблема продолжает усугубляться», - резюмировал Каплин.



По оценкам правозащитной группы, в прифронтовой зоне около 5 тысяч домов заняты военнослужащими украинской армии.



По ту сторону линии соприкосновения – схожая ситуация, однако ни украинской власти, ни украинской прессе о ней ничего достоверно неизвестно. В «ДНР» лишь называют такие цифры: 62 тысячи человек у линии фронта в 72 прифронтовых поселках, среди которых 10 вовсе разрушены и почти оставлены.



Находясь в украинском прифронтовом поселке сегодня тяжело увидеть заботу государства и тем более перемены к лучшему, которые и должны стать поводом для полной реинтеграции Донбасса. Конечно, нужно понимать, что правительство не заинтересовано пока вкладывать большие деньги в развитие районов, которые были обстреляны и по-прежнему находятся в зоне риска. Вряд ли стоит ожидать здесь строительства дорог или больниц пока боевые действия не прекратятся полностью. Но это не значит, что нужно забыть о людях, которые остались жить в прифронтовых районах.