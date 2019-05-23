Реформа библиотек на Донбассе: Как «избу-читальню» превратить в социокультурный центр

Современные библиотеки уже давно вышли за рамки своих привычных функций. Теперь здесь можно не только взять книги на дом или почитать периодику, но и посидеть с ноутбуком в зоне Wi-Fi, позаниматься в различных кружках, воспользоваться услугами документ центра и даже заключить брак. Как обстоят дела в библиотечной системе Донецкой области, журналисты «Новостей Донбасса» узнали на примере Покровска.



Покровская библиотечная система насчитывает семь библиотек, из них три взрослых, три детских и одна библиотека семейного чтения. Книжный фонд коммунального учреждения – около 250 тысяч экземпляров. Ежегодно в библиотеки Покровска записываются 16 тысяч новых читателей, а в общем библиотечная система обслуживает свыше 100 тысяч человек.



Покровский городской совет выделяет на нужды системы 50 тысяч гривен в год. На эти средства оформляется подписка на газеты и журналы.



«Завотделом комплектования дает право каждой библиотеке составлять список периодики на свое усмотрение, согласно предпочтениям читателей», – говорит директор Центральной библиотечной системы Кристина Тумасова.

Молодежь интересуют книги современных авторов. Это Сергей Жадан, Кузьма Скрябин, Ирен Роздабудько и другие. Произведения этих авторов можно встретить не только в центральной библиотеке, но и в библиотеке семейного чтения, которая расположена в спальном районе Покровска. Судя по внешнему виду обложек, книги часто «ходят по рукам».



С началом военных действий вся система библиотек области привязана к Краматорской центральной городской библиотеке. Туда на средства ДонОГА закупаются новые книги, а затем распределяются по всем городам.



«В рамках акции "Українська книга" мы получили очень много книг патриотического содержания», – рассказала директор библиотеки.

Они и сейчас продолжают поступать два-три раза в месяц: серия книг «Проект «Україна», Євген Магда «Гібридна агресія Росії: уроки для Європи», Лариса Ніцой «Незламні мураші» и другие. Кроме того, книги привозят волонтеры и дарят различные издательства.



За последние два года покровские библиотеки не получили ни одной книги на русском языке.



Новые книги на украинском языке пришли на смену декоммунизированным. По словам Кристины Тумасовой, все книги советского периода, которые подлежали изъятию, кроме собраний сочинений Ленина, Маркса и Энгельса, были списаны. Труды основоположников коммунистической теории остались в качестве музейных экспонатов и хранятся в библиотечных фондах.

Благодаря форуму издателей, который недавно прошел в Покровске на базе центральной библиотеки имени Шевченко, книжный фонд пополнился новыми экземплярами. Средства выделил Покровский горсовет. Еще один способ пополнения фонда — это списанные книги, которые сдаются в макулатуру. А на вырученные средства закупаются новые.



Отдельно стоит упомянуть о центральной библиотеке имени Шевченко. За счет гранта представительства МОМ в Украине, была сделана реконструкция и обычная библиотека превратилась в социокультурный центр.

Теперь здесь есть концертный и конференц-залы, костюмерная и танцкласс, актерская и художественная мастерские. Открылся документ-центр, где можно получить различные услуги. В читальном зале появился детский уголок и ноутбуки. Также библиотека приняла участие в пилотном проекте «Шлюб за добу», который пользуется большой популярностью.

Статус «избы-читальни» навсегда покинул городские библиотеки. Благодаря инициативе сотрудников, там проводятся тематические и музыкальные вечера, концерты, тренинги, семинары, круглые столы, выставки и спектакли. В детской библиотеке имени Елены Телиги работает услуга «Библионяня». Молодые мамы могут на пару часов оставить ребенка на попечение специалистов и заняться неотложными делами.

Журналисты «Новостей Донбасса» пообщались и с библиотекарями, и с читателями. Сотрудница библиотеки-филиала семейного чтения №14 Наталья Копылова говорит, что книжным фондом они обеспечены в полной мере. Но зданию необходим ремонт и не мешало бы оснастить библиотеку новой мебелью и оргтехникой.



Сейчас читатели могут воспользоваться свободным доступом к интернету, но у некоторых нет домашних компьютеров. Это неудивительно, ведь в Покровске живет много переселенцев. Компьютеризацией могут похвастаться только две библиотеки, имени Шевченко и в городе Родинское Покровского городского совета. Однако, по словам Кристины Тумасовой, в программу экономического развития Покровска заложены ремонты в остальных филиалах и закупка компьютерной техники.



В принципе, даже без современных благ цивилизации библиотеки пользуются спросом у разных слоев населения. Ученики частенько захаживают за книгами по школьной программе, пенсионеры любят просматривать периодические издания. Люди среднего возраста, которые привыкли читать бумажные книги, не изменяют своим традициям.



Особенно привлекают читателей книги по психологии и саморазвитию. Нарасхват идет Ицхак Пинтосевич. Чтобы попасть на его тренинг, необходимо записываться за несколько месяцев вперед и при этом выложить кругленькую сумму. Кроме того, в библиотеках Покровска можно почитать Рами Блекта, Стивена Кови, Брайана Трейси и других «гуру» по саморазвитию.



Благодаря инновациям и молодежь постепенно увлекается чтением. Александр и Валентин - студенты Донецкого национально-технического университета. Парни посещают театральную студию в библиотеке имени Шевченко. Заинтересовались стендом с книжными новинками и теперь являются постоянными читателями. Не всегда можно найти книги нужного автора в электронном виде, а печатные издания по карману далеко не всем.



Татьяна два раза в неделю приходит в библиотеку для того, чтобы позаниматься...йогой.



«Очень удобно, что в нашей библиотеке после ремонта появился детский уголок. Пока я на занятиях, дочка играет с другими детьми. Листает яркие детские книжки. Ей нравится весело проводить время, и я не переживаю за своего ребенка», – говорит женщина.



Можно сказать, что библиотеки играют в жизни Покровска не последнюю роль. Сейчас это не только место для чтения, но и ресурсный центр, и площадка для общения и проведения досуга. В Покровск едут перенимать опыт со всей области.