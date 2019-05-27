Референдум раздора. Когда и при каких условиях Украина и Россия поговорят о мире?

Фото Тима Златкина. 22 мая под Администрацию президента Украины с пикетом вышла ветеран 25-го батальона «Киевская Русь» и вдова погибшего военнослужащего 30-й бригады 3-го батальона Даниила Юлия Кириллова.

Роспуск парламента, спорные кадровые назначения, идея о референдуме… Заявления президента Владимира Зеленского и его команды уже нашли отражение в электронных петициях, судебных исках и акциях в правительственном квартале. И если процесс роспуска Верховной Рады уже запущен, а судьба Кабмина решится на неделе, то над идеей о референдуме пока больше теоретизируют.



«Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принимал решение - чтобы народ Украины принял это решение», - заявил глава Администрации президента Андрей Богдан на следующий день после инаугурации Зеленского.



Это не первая и не единственная инициатива Зеленского о проведении референдума в Украине. Еще до того, как его избрали главой государства, в марте-апреле, Зеленский заявлял журналистам о возможном проведении референдума по вопросу членства в НАТО. Тогда же он говорил, что «хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек».



«Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля», - добавил Владимир Зеленский. Вести переговоры с группировками «Л-ДНР» он не планировал.



После заявления Богдана, президент не стал подробно разъяснять, какой будет политика Украины в отношении России. Он лишь сказал, что переговоров с Россией не будет и что эта страна - агрессор. Но от идеи плебисцита в команде Зеленского не отказываются. На встрече с волонтерами Зеленский пояснил, что хочет провести опрос. Он назвал это «информационным референдумом» о том, каким должен быть формат переговоров с Россией.

Согласно Конституции, Зеленский как президент может иницировать проведение референдума в стране. Но в Украине пока нет закона, который бы регулировал плебисцит.



Уже неделю с разных трибун Кабмина и парламента, в соцсетях и телестудиях украинские политики высказываются: кто – «за», кто – «против».



Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предположил, что возможный референдум станет самым опасным решением, принятым новой властью.

Глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадим Черныш сравнил группировки «Л-ДНР» с чужим псом, за поступки которого должен отвечать хозяин, то есть Россия. Она же, подчеркнул Черныш, должна компенсировать Украине убытки.

Про прямі переговори з ОРДЛО.



Якщо чужий пес покусав ваших дітей, то безглуздо закликати його до гарної поведінки.Відповідати буде хазяїн, в тому числі і сплачувати компенсації. — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 24 травня 2019 р.

Другие противники референдума увидели в инициативе Зеленского не только угрозу для украинской государственности, но и попытку президента уйти от ответственности - «снять с себя бремя принятия государственных решений главы государства».

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала это предложение «перекладыванием ответственности» на народ Украины.



«Как по мне, это безответственно и приведет к серьезным разрушительным потерям для Украины как государства. Надеемся, что эти безответственные заявления не будут иметь реализации в нашей жизни», - сказала она журналистам на Национальном оборонном хакатоне в Киеве.



По ее мнению, украинские граждане не имеют того объема информации, на основе которой они должны принимать подобные решения.



Можно ли допустить, что в команде неопытного президента тоже знают недостаточно для того, чтобы реально оценивать противника? Из переговорного процесса в Минске вышли Ирина Геращенко и Евгений Марчук.

За время своей работы они не раз высказывались о нежелании России идти навстречу в урегулировании конфликта. Особенно в вопросе обмена пленными и освобождения политзаключенных. Россия не признает себя субъектом военного конфликта на Донбассе, в чем и заключается главная проблема прямых переговоров с ней. Об этом также напомнил эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко в эфире Радио Свобода. По словам эксперта, команда Зеленского в вопросе диалога с Кремлем – не оригинальна. Однако за время президентства Петра Порошенко команде переговорщиков в Минске не удалось вывести Россию на прямой диалог именно из-за позиции Кремля.



Противники идеи референдума подчеркивают, что манипуляции Кремля не заканчиваются на вопросе субъектности. Бондаренко отмечает, что Украина находится с Россией не на равных, поэтому не исключает, что мирная договоренность может заключаться и в капитуляции Украины.



Как добавила экс-советница Петра Порошенко Мария Гайдар, даже если референдум о формате переговоров с Россией пройдет в Украине, то государство не сможет проконтролировать решение, принятое народом.



«Референдум имеет смысл, когда ты можешь выполнить решение знаешь, как, но не знаешь, что. Тогда мы можем это сделать. Например, если мы хотим сделать, чтобы голосовали люди с 16 лет…», - пояснила Гайдар.



В условиях, когда соседнее государство ведет себя агрессивно и манипулирует, Украине сложно будет выполнить вердикт, вынесенный на референдуме. К тому же, в стране есть активная часть населения, которая просто не примет никакого другого решения, кроме как Гаагский трибунал. Даже если большинство украинцев проголосуют за мирные переговоры с Россией. И тем более, если это решение поможет преступникам избежать наказания.

Однако стоит вспомнить, что украинская власть за прошедшие пять лет не подготовила консолидированную претензию к России об ответственности за причиненные Украине убытки. В частности, об этом вспомнила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, призывая депутатов проголосовать за проект закона 9438 о преступлениях против человечности. Она категорически против проведения референдума, потому что Россия – агрессор и оккупант, о чем написано в украинском законе.



В этом же законе (Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях) написано, что Украина возлагает на Россию ответственность за моральный и материальный ущерб, а также несет социальную ответственность за жителей территорий, которые она оккупировала. А воз и ныне там…



Научный руководитель фонда «Демократические инициативы» социолог Ирина Бекешкина говорит, что важно, как будет сформулирован вопрос на референдуме.



«Честно говоря, на предыдущих референдумах вопрос очень часто относились манипулятивно. Например, если спросить: "Согласны ли вы улучшать отношения с Россией, чтобы остановить военные действия, и чтобы не гибли люди", здесь однозначно будет положительный результат… Я бы не стала проводить такой референдум, потому что он покажет, насколько делятся регионы. Это будет просто такая, я бы сказала, провокация, которая покажет, что Украина делится по этой позиции», - отметила Бекешкина.



Социолог не исключает, что референдум может быть просто попыткой «народного подтверждения» тех решений, которые уже будут приняты, чтобы показать, что народ - уже «за». Поэтому, она отметила, что нужно знать формулировку вопроса, а также понимать, каким будет закон о всеукраинском референдуме.



Она также напомнила о тонкостях компромиссов: жители регионов, в которых идут боевые действия и их соседи более склонны к компромиссам, чем жители отдаленных регионов страны. Исследование, проведенное в конце декабря 2018 года, показало, что лишь 16% респондентов согласны на любые компромиссы. Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17% опрошенных. Среди жителей Донбасса значительно выше готовность идти на любые компромиссы ради мира (46%), а также наблюдается меньшая поддержка силового решения конфликта (10%).



Этот же опрос показал, что около половины жителей всей Украины и 28% «свободной» территории Донбасса хотят, чтобы оккупированные территории вернулись на довоенных условиях. Опрос также предлагал выбрать другие варианты: особый статус, независимость этих территорий или вхождение в состав России. Все эти варианты оказались непопулярными.

Более свежее социологическое исследование, проведенное в начале мая центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группой «Рейтинг», показало ряд деталей о возможных переговорах Украины с Россией. Однако авторы исследования не поинтересовались у респондентов, поддерживают ли они возвращение оккупированных территорий на довоенных условиях. Также в отличие от «Деминициатив», «Рейтинг» не предложил вариант вхождения этих территорий в состав России, зато предложил выбрать между автономией, изоляцией и возвращением Донбасса военным путем. Большинство (39,9%) поддержали идею автономии. Очевидно, это проявление того самого желания найти компромисс.



Это же исследование показало, что половина опрошенных (49,2%) считают, что вопрос о статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо выносить на всеукраинский референдум.

Более половины (55,4%) считают, что президент Украины ради установления мира на Донбассе должен пойти на прямой диалог с руководителями группировок «Л-ДНР», треть (32,7%) с этим не согласны, остальные (11,9%) - колеблются в ответе. При этом почти 75% опрошенных считают, что президент Украины должен пойти на прямые переговоры с руководством России.



Пожалуй, результаты данного исследования – пока единственный источник, который говорит референдуму «да». Не исключено, что к моменту, когда Украина на законодательном уровне будет готова к проведению референдума, социологи представят совершенно другой срез общественного мнения.