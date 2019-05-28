Почему горят леса Херсонщины? Уроки 2018-го

Пожар в Раденском лесничестве в конце мая 2018 года.

Вы видели, как надвигается стена огня высотой с девятиэтажку, которую раздувает штормовой ветер скоростью 20 метров в секунду?



Именно с таким пламенем боролись лесники, пожарные и волонтеры в конце прошлогоднего мая под Раденском Олешковского района Херсонской области. Горели полувековые сосны. Эти леса искусственные, их высадили в прошлом веке, чтобы сдержать наступление крупнейшей в Европе пустыни - Олешковских песков. Об этом пишет «Вгору».



Теперь лесники Херсонщины снова со страхом ждут приближения жарких солнечных дней, потому что чем выше поднимается температура воздуха, тем больше возникает пожаров.



Чаще всего горят олешковские и каховские леса - сосновые, ведь сухая хвоя загорается мгновенно. И потери очень велики. Если низовой пожар пробежит по акациевым насаждениям, деревья потом «отходят» и зеленеют снова, а сосна - погибает.

В прошлом году леса загорелись 27 марта, сгорело пол сотки. На конец апреля прошлого года произошло уже 8 пожаров, которые повредили сосны на площади 1 гектар. В целом за 2018 годпроизошло 258 пожаров, сгорело 772 га леса. Убытки – 19 миллионов гривен. И это - только потери государственного лесоохотничьего хозяйства Херсонщины. Убытки не учитывают невероятных, сверхчеловеческих усилий и «обычных» материальных затрат на тушение огня.



В этом году пожароопасный период начался еще раньше - с 1 марта. На конец апреля случилось уже 36 пожаров на общей площади 23 гектара. То есть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пожары участились в 4,5 раза и стали более масштабными.



Разгильдяйство и поджоги



Иногда возгорания имеют природный характер, например, молния ударила в сухое дерево или стекло сработало, как линза, сфокусировало лучи солнца и подожгло хвою. Но большинство пожаров, как говорят специалисты, возникают из-за «человеческого фактора».



Как объясняет временно исполняющий обязанности начальника Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Михайленко, когда температура воздуха приближается к 40 градусам жары, то на почве будет все +70 ℃. Если кто-то бросит на сухую траву или хвою тлеющий окурок, то через 5 секунд вспыхнет огонь.



Бывают виновники пожаров среди любителей шашлыков, особенно тех, кто отдыхает в лесу под Раденском на берегах целебных соленых озер.

«Сколько раз видели и брошенные мангалы, и огонь вокруг них. То есть, когда пламя разошлось и стало неконтролируемым, люди испугались и вместо того, чтобы тушить его, заскочили в машину и скрылись», - грустно улыбаясь говорит Владимир Михайленко.



Вероятны также поджоги из чувства мести: например, если мастер леса поймал кого-то на самовольной рубке и нарушителю пришлось заплатить штраф. Бывает, поджигают лес люди с психическими расстройствами, такое случалось и в советское время, и сейчас. Владимир Михайленко вспоминает, что однажды на одно и то же место 7 дней подряд выезжали тушить пожары. Пока не увидели юношу лет 18-19. Он кучку хвои нагреб, поджег, побежал дальше, опять кучку нагреб, поджег... Когда поджигателя поймали, он признался, что его деда уволили с работы, и он так мстил за родственника. Хотя потом выяснилось, что дед никак не был связан с лесом, а парень стоял на учете в психбольнице.



Но есть пожары, организованные «профессиональными» поджигателями. Так произошло в конце мая прошлого года, когда сгорели почти 580 гектаров сосен, из них на 240 га был верховой пожар, наиболее убийственный для деревьев.



О том, что пожар был спланирован профессионально, уверенно утверждает начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области Сергей Черный.



Во-первых, «акцию» начали в очень удобный момент для распространения огня, когда было объявлено штормовое предупреждение, то есть порывы ветра достигали 20 м/с.



Во-вторых, грамотно развели силы пожарных ГСЧС в Херсонской области и местных лесоохотничьих хозяйств. Сначала утром 28 мая 2018 года один за другим начались три масштабных пожара: горело примерно по 200 га сухостоя рядом с Каховским лесничеством и в Олешковском районе, а также произошел низовой пожар леса в Раденском лесничестве. Пока спасатели боролись с огнем на этих участках, в том же Раденском лесничестве в трех километрах разгорелся новый пожар, еще страшнее - верховой. И заметили его не сразу, потому что он был скрыт за дымом от первого, низового.



И в-третьих, в этот же день работники опытно-испытательной лаборатории аварийно-спасательного отряда спецназначения определили причины верхового пожара. Лаборанты нашли место, с которого начался пожар - на сосне была подвешена автомобильная покрышка, а рядом лежала емкость с зажигательным веществом. И по всей площади леса, пострадавшей от огня, нашли несколько таких мест поджогов.

Сверхчеловеческие усилия спасателей



Из-за сильного ветра пламя распространялось очень быстро. Столб огня иногда достигал 30 метров и перескакивал через защитные пожарные просеки, даже не задерживаясь. Глава Херсонской ГСЧС Сергей Черный говорит, что когда подсчитывали для себя, какую площадь огонь охватил за первый день пожара, оказалось, что выгорело 170 гектаров леса. Но наиболее страшным было то, что порывы ветра постоянно меняли направление, завихрения через просеки - непредсказуемые, поэтому люди в любой момент могли оказаться в огненной ловушке.

Локализовать пламя удалось лишь вечером 30 мая.



На помощь лесникам и пожарным Херсонщины вызвали авиацию ГСЧС, было задействовано два самолета, работал вертолет, присоединились пожарные из Николаевской и Запорожской областей, военные. Люди из окрестных населенных пунктов приезжали со своими инструментами, тоже тушили пламя, подвозили воду, пищу. И есть не хотелось, только постоянно чувствовалась жажда.



О том, что самая большая проблема была с водой, рассказал и Владимир Михайленко. Воды не хватало не только для питья, но и для борьбы с пламенем.



«У нас есть три КамАЗа по 10 тонн, которые привлекаем для подвоза воды, но их не хватает. Когда трое суток тушили пожар в Раденске, интенсивность работы наших пожарных автомобилей ГАЗ 66 была настолько высокой, что к ним воду не успевали подвозить, поэтому они «летали» к воде и обратно. Наматывали за сутки на спидометрах по 170 км, и это не на трассе, а в лесу, такой был километраж. Это адский труд: водители от усталости потом не выходили, а выпадали из машин. У нас не было кем их заменить, ведь есть только по одному водителю на пожарный автомобиль. И пока не потушили, они не вставали из-за руля. Хотя это - нарушение правил техники безопасности. Не дай бог, чтобы с человеком что-то случилось. Настолько все рисковали, а выхода не было. Но мы с этим справились. Так, много сгорело, но потерь могло бы быть намного-намного больше», - вспоминает Михаленко.

Сложно бороться со стихией голыми руками



По статистике, пожары участились, когда лесничества перестали достаточно финансироваться. Большинство государственных лесоохотничьих хозяйств (ГЛОХ) в Украине получают основную прибыль от заготовки и продажи промышленной древесины. Но это не о Херсонщине. Ведь, в отличие от других ГЛОХов, здесь такая деятельность запрещена, потому что эти леса - почвозащитные. Поэтому лесхозы области зарабатывают на всем, «на чем придется»: собирают семена на продажу; выращивают декоративно-посадочные материалы, в частности, в прошлом году их продали почти 8000 штук, и еще реализовали на 1 миллион гривен основных лесообразующих пород; косят сено; держат коров - доят их и сдают молоко; там, где есть пашня, сеют пшеницу. Однако все эти «заработки» покрывают лишь 30% от потребности. То есть, херсонские лесничества всегда были и остаются дотационными на 70%.



К 2015 году их финансировали благодаря общегосударственной программе «Леса Украины», в рамках которой выделялись средства на ведение лесного охотничьего хозяйства, охрану и защиту лесов. В 2015 году программа завершилась, а новой пока нет. Поэтому в лесничества средства из государственного бюджета не поступали три года подряд, полтора года люди почти не получали зарплату, как следствие, многие специалисты уволились. На начало 2016 года в штате лесничеств Херсонщины было 1600 работников. Сейчас - 560. По нормативам, на одного мастера леса (он - тот самый человек, который прежде отвечает за сохранность насаждений) должно быть не более 600 гектаров. Из-за нехватки кадров на одного мастера леса теперь приходится и по 1,5 тысячи, и по 2 тысячи га на суше, а в плавневой системе - еще больше, по 3 тысячи га. Штат сотрудников лесопожарных станций (ЛПС) предусматривает 450 человек. На сегодня есть только 160.

«От пожаров никто не застрахован, ни наша страна, ни более развитые и богатые”, - говорит Владимир Михайленко. - Конечно, хочется, чтобы их было как можно меньше, но самое важное другое - чтобы мы лучше, быстрее на них реагировали, чтобы не дать огню распространиться на значительную площадь».



На Херсонщине еще в 2001 году был разработан проект противопожарного устройства лесов, запланированный на 10 лет. Он предусматривал создание за областной счет противопожарных коридоров, разрывов, строительство дорог в лесах, сооружений водоемов, где можно было бы брать воду на тушение огня. Была разработана схема установки наблюдательных башен, подсчитано количество противопожарных станций, численность членов команд, их техническое обеспечение - сколько пожарных автомобилей, сколько мотоциклов для патрулирования, другой техники. Дорог предполагалось 307 км, а проложено только 20. Надо 90 водоемов, а их - 24 природных и два построили. По тем временам смета проекта достигала более чем 300 миллионов гривен. Теперь эту сумму нужно умножить как минимум на 10.

Итак, что сейчас есть у лесничеств, чтобы эффективно бороться с огнем?



«У нас 41 пожарный автомобиль и 14 лесопожарных модулей, - говорит Владимир Михайленко. - Модули разработаны на базе УАЗов - большая кабина, где может сесть 5 человек, и кузов, в котором емкость на 700 литров воды и около нее двигатель на бензине, качающий воду. Итак, растягивается рукав и можно тушить пожар. УАЗы эффективны, особенно в труднодоступных местах. Такие авто получали с 2011 года, они еще сравнительно новые. Другим авто - ГАЗу 66, ЗИЛу 131 - по 40 лет. Также не хватает средств связи. Сеть мобильной связи есть не везде, а вот радиостанции работают везде и они надежнее. Но половина наших радиостанций - еще советских времен и не выпускаются уже 30 лет. Современные стоят 15-20 тысяч, это нам просто не по карману. Пожарные башни. У нас их 26. Половина из них нуждаются в реконструкции. Нужно построить еще дополнительно 11 новых башен и установить на них камеры видеонаблюдения, чтобы не человек там стоял на высоте 40 метров в раскаленной металлической будке. Потому что человек, когда напечется на солнце, может не отличить марево от дыма. А если будут камеры видеонаблюдения, работник может сидеть в кабинете и быть более внимательным и работоспособным. Желательно, чтобы была еще программа, которая распознает появление дыма, фиксирует его и сразу дает звуковой сигнал. Чтобы программа была оснащена электронной картой, и на мониторе сразу было видно, где это произошло. Тогда пожарная машина не будет искать направление дыма, а сразу направится к конкретному кварталу. А сейчас - видят дым «где-то там» и не знают, как к нему проехать».

В этом году лесничества Херсонской области наконец получили финансирование на охрану лесов. На это из специального фонда государственного бюджета выделено 66 миллионов гривен. Поэтому лесники уже мечтают вернуть назад своих специалистов, которые ранее уволились, сделать ревизию материально-технических средств борьбы с пожарами и даже что-то отремонтировать и закупить.



А пока приходится работать с тем, что есть и договариваться со спасателями ГСЧС. По государственным предписаниям, если пожар охватывает менее чем на 5 га, лесники могут его тушить сами, если огонь пылает на большей площади - вызвать на помощь пожарных. Но в последние годы, как признался руководитель Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный, если лесники видят где-то пожар, сразу сообщают о ней спасателям, и туда оперативно направляют технику и людей ГСЧС. Ведь когда огонь разгорится до 5 га, велика вероятность, что уже начнется верховой пожар, а гасить его гораздо сложнее, чем низовой на ранней стадии. И чем быстрее пожар потушить, тем меньше бед огонь натворит.