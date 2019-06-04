(Не)привычная жизнь в желто-голубых тонах. Опыт Покровска

Прошло ровно три года с тех пор как в рамках закона о декоммунизации Красноармейск стал Покровском. Этому предшествовало много споров. Некоторые до сих пор не приемлют перемены, особенно люди старшего поколения. Какие изменения произошли в городе и в сознании его жителей, узнавали журналисты «Новостей Донбасса».



За пять лет — пять имен



Процесс декоммунизации в Красноармейске начался летом 2015 года с общественных слушаний. Сначала представители власти пытались спросить мнение жителей, но это привело к провалу. Люди наотрез отказывались переименовывать привычные названия. Все встречи заканчивались бурными обсуждениями, часто со скандалами.



Затем за дело взялась рабочая группа, в которую вошли представители общественности, историки и краеведы. В итоге 70 улиц и некоторые топонимические объекты получили новые названия. А весной 2016 и сам Красноармейск стал Покровском. К слову, за 140 лет город сменил пять имен: Гришино-Постышево-Красноармейское-Красноармейск-Покровск.



Не обошлось и без курьезов. Улицу Горького переименовывали два раза. Вначале на очередной сессии горсовета депутаты решили дать улице имя Ярослава Мудрого. Но к тому времени такое название уже получила бывшая улица 19 Партсъезда. На следующей сессии депутаты исправили свой недочет и дали улице громкое имя Европейская.

В связи с переименованием Красноармейска в Покровск необходимо было изготовить печати, штампы и вывески с новым названием города для бюджетных организаций. На все мероприятия из городского бюджета выделили почти пять миллионов гривен. В эту сумму вошла оплата энергоносителей, заработная плата бюджетникам и оплата общественных работ.

Музей — это не орудие пропаганды



Изменилось ли наполнение Покровского исторического музея за три года после вступления в силу закона о декоммунизации? Об этом рассказала директор Ангелина Рожкова.



«Данный закон не касается музеев. В наших фондах и экспозициях изменений не произошло. Есть изменения в терминологии. К примеру, зал Второй мировой войны, раньше назывался залом Великой отечественной войны. Но наполнение не поменялось, в музейных экспозициях разрешается использование символики коммунистического режима», – комментирует Ангелина Рожкова.



По словам директора музея, за последние годы интерес посетителей к советскому периоду истории Покровска не угас. В музее проводится целый комплекс тематических экскурсий и мероприятий, посвященных памятным датам, особенно накануне девятого мая.



«Современный музей — это не орудие пропаганды. Он констатирует исторические факты, образы и события, которые имели место быть. Людям предоставлена возможность самостоятельно анализировать, принимать себя в данном историческом контексте и делать самостоятельные выводы», – резюмирует Ангелина Рожкова.



Памятники советского периода



Что касается памятников Ленину, то их в Покровске до 2014 года сохранилось три. Причем последний был установлен за средства местных коммунистов в 2012 году. Бронзовый бюст Ильича возвышался на мраморной колонне возле здания, где до запрета КПУ располагался горком партии. С началом «ленинопада» коммунисты сами сняли «вождя» и спрятали.



Еще один памятник пострадал при реконструкции парка Динасового завода, где он располагался. Стрелой крана Ленину повредили голову. Через несколько дней горожане увидели другие разрушения. В итоге сейчас остался только постамент.



В городе Родинское Покровского городского совета Ленин продержался дольше всего. Пока в рамках закона о декоммунизации его не демонтировали. Также в Покровске убрали трехтонную скульптуру из бетона «Серп и молот». До демонтажа она стояла окрашенная в цвета национального флага Украины.

Памятники воинам-освободителям, мемориалы и доски находятся на балансе городского совета и время от времени приводятся в порядок. Например, Мемориал в сквере Соборном был капитально отремонтирован год назад. Однако после ремонта на новой мраморной стеле исчезла пятиконечная звезда.



Быстрая украинизация



Кроме закона о декоммунизации на города Донецкой области легла дополнительная нагрузка благодаря инициативе бывшего главы ДонОГА Павла Жебривского, который в 2017 году объявил конкурс на быструю украинизацию. В рамках этого конкурса необходимо было заменить русскоязычные вывески, наружную рекламу и таблички с названиями улиц. Был объявлен денежный приз в размере 30, 20 и 10 миллионов гривен за первое, второе и соответственно третье место.



Покровск активно включился в процесс, была создана рабочая группа, которая контролировала ход украинизации. За это отвечал Валерий Аржавитин, который в то время занимал должность заместителя городского головы.



«Большинство владельцев магазинов без проблем согласились заменить наружную рекламу. Заменой табличек с названием улиц занималось Управление городского хозяйства. Собственников, которые не хотели украинизировать вывески, насильно никто не заставлял. Безусловно велась разъяснительная работа, что вся реклама должна быть на государственном языке. Некоторые впоследствии поняли и пошли на уступки», – прокомментировал Аржавитин.

По словам Аржавитина, именно тот факт, что не все приняли условия конкурса по быстрой украинизации, помешал Покровску занять первое место и получить заветные 30 миллионов гривен. Комиссия из области нашла недочеты и в итоге победила Дружковка.

Что думают лидеры общественных организаций



Общественные организации играют не последнюю роль в жизни громады. Представители некоторых из них принимали активное участие в рабочей группе по переименованию. Журналисты «Новостей Донбасса» узнали их позицию относительно закона о декоммунизации.



Наталья Тихонова, член общественного совета, председатель Лиги деловых и профессиональных женщин:



«Переименование имеет смысл в случае возвращения исторических названий. Хорошо, что наш город не назвали Светлогорском или как-нибудь в том же стиле. Появилось много приятных названий улиц: Уютная, Защитников Украины. Покровск звучит лучше, чем Красноармейск. Названия должны быть нейтральными и политически неангажированными».



Валентина Голощапова, председатель городского совета ветеранов войны и труда:



«Жители старшего поколения города отрицательно восприняли закон о декоммунизации. Особенно цинично приравнять национал-фашистский режим с коммунистическим. Коричневую чуму победили под красными флагами. Запретить идею социального равенства и братства в обществе невозможно. Жизнь сметет этот закон на свалку истории».



Владимир Алтухов, руководитель Товариства «Знання» України:



«При опросе жителей города их отношение к новому названию Покровск было однозначно положительным. Большую роль при выборе сыграло одноименное название градообразующего предприятия, шахтоуправления «Покровское». Что касается сноса памятников, я был свидетелем, как патриотически настроенные граждане сами демонтировали бюст Дзержинского возле здания милиции. Никто им не препятствовал. Хорошо, что был принят такой закон».

Мнение жителей



А что думают по поводу мероприятий, связанных с законом о декоммунизации сами жители? Привыкли ли к новым названиям, как относятся к сносу памятников советской эпохи и украинизации Донбасса? Мы провели небольшой опрос:



Дмитрий Илющенко, шахтер: «Я был категорически против переименования. Мне не нравится новое название города. Покровсков в Украине в каждой области десяток. До сих пор в такси называю улицы по-старому. И совершенно бессмысленная затея выкрасить каждый столб в желто-голубой цвет. Меня это раздражает».



Андрей Степанченко, студент: «За три года я привык к новым названиям. Считаю, что нужно избавляться от советского прошлого во всех проявлениях. У молодежи свои герои и мы поставим им новые памятники. По поводу украинизации: я не против государственного языка и символики, но красить заборы и остановки в цвета национального флага не стоит».



Анна Кириченко, пенсионер: «Я в ужасе от всего происходящего. Несмотря на то, что моя молодость пришлась на период СССР, считаю кощунством разрушать памятники того периода. Это наша история. Стройте новые города и называйте их, как хотите. И не надо насаждать нам Бандеру и Шухевича, для меня это не герои, а предатели, пособники фашистов».



Инна Лазарева, педагог: «Новое название города и улиц первое время звучали непривычно. Я не сторонник декоммунизации. Придет новая власть и отменит этот закон, что будет тогда? Снова переименовывать? Тратить бюджетные средства? Лучше бы их пустили на решение проблем, которых у нас в городе немало. Считаю, что историю не стоит переписывать. Кто не чтит свое прошлое, тот не имеет будущего».



Иван Терещенко, юрист: «С точки зрения закона необходимо было принять декоммунизацию. Но умом я этого сделать не могу. Я родился и вырос в Красноармейске, в День Победы возлагаю цветы к Мемориалам, смотрю советские фильмы о войне, мой дед воевал, дома как память хранится его военная форма с орденами. Слава богу, что памятники героям ВОВ не трогают, хоть и называют теперь Великую отечественную Второй мировой войной».

…

Несмотря на эмоции на общественных слушаниях массовых беспорядков во время переименования Покровска и демонтажа памятников, подлежащих декоммунизации, в городе не наблюдалось. Люди подчинились закону, кто-то остался при своем мнении, кто-то привык, кто-то обрадовался. Изменилось ли реально сознание людей после смены названия города, покажет время.