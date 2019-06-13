Чернобыль. Как об аварии писали в донецкой прессе в 1986 году

В июне в Киеве презентовали книгу-сборник документов «Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период».

Книга представляет собой систематизированный сборник архивных документов на около 1 тыс. страницах о последствиях аварии на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Издание подготовлено Отраслевым государственным архивом Службы безопасности Украины совместно с Институтом истории НАН Украины при содействии Украинского института национальной памяти и Центра исследований освободительного движения на основе рассекреченных архивных документов Комитета государственной безопасности (КГБ) УССР.

Авторы собрали документы, подготовленные советскими органами госбезопасности. В него вошли 200 с лишним рассекреченных документов, большинство из них публикуется впервые. Еще больше документов, которые хранятся в Москве, все еще засекречены.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подчеркнул, что тот массив информации, который есть в украинских архивах о ЧАЭС, настолько большой, что его хватит еще не на один проект. Также он отметил, что интерес к данной теме в последнее время растет. На это указывает и новый сериал HBO «Чернобыль» в котором рассказывается как партийное руководство и спецслужбы пытались скрыть правду о произошедшем.

В книге приводятся такие справки КГБ:

8 мая 1986 года: «На период подготовки демонстрации 1 Мая учащимся школ были выданы тренировочные костюмы, в которых они репетировали программу 27, 28, 29 [апреля]. С 5 по 8 мая эти костюмы были сданы в школы. Одежда имеет довольно высокий уровень фона. Школы намерены сдать костюмы во дворец пионеров. Необходима дезактивация».

29 апреля 1986 года: «Туристы группы СШA (31 человек), извещение І-4812, проживающие в гостинице „Русь“, утром 29.04.86 г. пытались приобрести авиабилеты в Ленинград для досрочного выезда из г. Киева, оказывали давление на администрацию гостиницы. Принятыми мерами через ОДР [офицер действующего резерва] и агентуру обстановка нормализована, группа выехала на экскурсию».

11 мая 1986 года: «По данным Шевченковского РО УКГБ администрация Киевской областной и 25 больниц, ссылаясь на указание Минздрава УССР (якобы Приказ № 24с от 11.05.86 г.) в историях болезни больных с признаками „лучевая болезнь“ указывает диагноз „вегетососудистая дистония“. По мнению главврача областной больницы Клименко А.М., подобная постановка вопроса может в последующем привести к путанице при назначении лечения, диагностике, а также решении вопроса о инвалидности и установлении пенсии».

Май 1986 года: «Имеют место проявления недовольства в связи с тем, что эвакуированные обеспечиваются лучше, чем местные. Сотрудниками КГБ предотвращены предпосылки к негативным проявлениям, 8.05 в 19.00 на центральную площадь города прибыла грузовая машина с водкой и началась ее распродажа. Образовалась толпа около 1000 чел., давка, скандалы. Машина была отправлена за пределы города (5 км), что позволило рассеять толпу и нормализовать положение. В городе и районе скопилось много неприобщенных к труду лиц, хулиганствующих элементов, берут по 10–15 бутылок водки, необходимо усиление работы милиции».

О том как советская пресса информировала об аварии можно судить по архиву официальной газеты Славянского городского и районного комитетов Коммунисткой партии Украины «Коммунист» (город Славянск, Донецкая область), который есть в распоряжении «Новостей Донбасса».

Первое упоминание об аварии на ЧАЭС опубликовано лишь 16 мая 1986 года (через 20 дней после случившегося).

В газете сообщили: «Чернобыль: прямые улицы, свежая зелень, клумбы. Десятки поливальных машин непрерывно моют дороги, улицы, площади. В обстановке, которая сложилась здесь сейчас, после аварии, пыль представляет одну из главных опасностей... Постоянно на связи Москва, Киев, районы, которые принимают эвакуированных граждан, штаб, который разместился на самой станции». Далее приводится цитата заместителя главы Совета министров СССР Силаева: «Главная, основная опасность ликвидирована. Какой-то катастрофы на ЧАЭС, которую предрекали некоторые западные злопыхатели, не будет. Сегодня мы вправе твердо говорить о новом этапе работ по ликвидации последствий аварии. Действовать можно спокойно... провести полное обеззараживании станции и прилегающей территории». Сообщается, что «укрепляется основа под реактором, строители подводят под него бетон... Станция будет отстроена и начнет подавать напряжение. Конечно, 4-го блока не будет. Его планируют похоронить, придерживаясь тех же мер безопасности, как это делается с другими радиоактивными отходами».

До 16 мая газета сообщала о чем угодно, но только не о главном — не об аварии и ее последствиях для населения.

Например, 30 апреля на передовице сообщается о «тактике перестройки»: «В нашем городе действуют 93 библиотеки, 18 клубов и дворцов культуры, 2 кинотеатра, 3 детские музыкальные школы, парк культуры и отдыха, краеведческий музей, заповедник».

Первомайский выпуск официальной газеты Славянского горсовета тоже не упомянул аварию на ЧАЭС. Вместо новостей на передовице фотография парней и девушек из Монголии, Лаоса, Анголы, Мозамбика, Кубы с подписью: «Интернациональной колонной выйдут на праздник учащиеся химико-механического техникума, символизируя дружбу, солидарность и единство трудящихся мира.

Еще одно сообщение: «У медицинских работников нашего города праздничное настроение. Готовясь к достойной встрече Первомая, они получили призовое место в областном социалистическом соревновании».

К середине мая сообщения об аварии в Чернобыле в прессе подавались с оптимизмом.

23 мая 1986 года: «Не остались в стороне от боли чернобыльцев и трудящиеся керамического комбината. Они с большим волнением следят за событиями, которые происходят в районе аварии, готовы в любую минуту прети на помощь... Керамисты заявляют о своей решительности внести вклад в предоставление помощи чернобыльцам. Первыми на комбинате предложили перечислить свои дневные заработки в фонд помощи чернобыльцам бригада электриков». Здесь же сообщается: «Много грузовиков с номерными знаками разных областей республики модно увидеть в эти дни на дорогах Киевщины. Они везут лес, шифер, трубы, арматуры, цемент, другие строительные материалы... На десятки тысяч голов увеличились сейчас стада крупного рогатого скота в Макаровском и Бородинском районах — их пополнили животные, вывезенные из хозяйств, расположенных в зоне ЧАЭС».

24 мая 1986 года: «Вот уже несколько недель со страниц советской и зарубежной прессы не сходит слово „Чернобыль“... Нашлись и такие, кто увидел в чернобыльской трагедии очередной повод для нападок на наше государство. К таким относятся правящие круги США, ФРГ и некоторых других западных государств... Известно, что СССР был пионером мирной энергетики: первыми в истории атомную электростанцию соорудили именно в нашей стране... США первыми в мире создали ядерное оружие и испытали его, скинув атомные бомбы на японские города».

4 июня 1986 года: «Растет активность научной общественности разных стран в борьбе против угрозы ядерной войны».

Оптимизм государственной советской пропаганды усиливался в каждом следующем сообщении: «У рабочих завода строительных машин производственного объединения „Бетонмаш“ стало добрым правилом — своевременно обеспечивать бетоносмесительной техникой всех своих заказчиков. В последнее время строймашевцы изготавливают свою продукцию для строительных организаций, которые занимаются ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС... В ограниченные сроки было произведено продукции на 72 тысячи рублей... В эти дни коллектив завода работает над исполнением задания — производство бетономешалок с продуктивностью 120 кубометров бетона в час, которые будут отправлены чернобыльцам. Для ускорения их производства организована работа в три смены».

По данным Всемирной организации здравоохранения, представленным в 2005 году, в результате аварии на Чернобыльской АЭС в конечном счёте могло погибнуть в общей сложности до 4000 человек.