Цензура во благо? Что мешает украинским журналистам бороться с пропагандой

Журналисты по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, а также на остальной части Украины склонны к самоцензуре. Такое мнение «Новости Донбасса» услышали сразу от нескольких украинских медиаэкспертов, социологов и самих журналистов.



Сегодня довольно сложно понять, чем живет оккупированная территория. Ради того, чтобы узнать правду и, к примеру, приехать в оккупированный Донецк на место происшествия, украинский журналист серьезно рискует. Его безопасность не гарантируют люди с оружием, которые захватили часть Донбасса пять лет назад. Неугодный корреспондент может разделить судьбу Станислава Асеева – журналиста, которого уже два года боевики держат в заложниках. Асеев – не единственный журналист, кто за время конфликта попал под репрессии боевиков.



Именно из-за этого большинство работников медиа из тех, кто остался работать в Донецке и Луганске, склонны к самоцензуре. Людьми может управлять страх оказаться не просто без работы, но еще и в тюрьме.



Экспертка Института массовой информации Елена Голуб тоже поделилась наблюдениями. В конце апреля она провела мониторинг СМИ, подконтрольных группировкам «Л-ДНР». Главная отличительная черта новостной и публицистической ленты этих онлайн-изданий – сплошной позитив на локальном уровне и сплошной негатив в адрес украинского правительства и Украины в целом.



О чем пишут медиа «Л-ДНР»



«Когда я читала эти новости, мне казалось, что я попала в коммунистическое прошлое. Когда они говорят о своей власти, то ориентируются исключительно на позитив. Даже такое трагическое происшествие как взрыв на шахте. Сначала говорят о том, как работают спасатели, а затем только сообщают о жертвах», - поделилась наблюдениями экспертка.



Однако это, скорее, не позитив, а оптимистическая подача информации. Подобная тактика использовалась в Советском союзе, например, когда пресса описывала последствия чернобыльской аварии в 1986 году.



Оптимизм донецкой пропаганды усиливается каждый год, от выпуска к выпуску таких газет как «Донецкое время» или «Донецк вечерний».



По данным ИМИ, 21% информации об Украине в прессе ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) - это недостоверная информация или дезинформация. Язык вражды экспертка зафиксировала в 5% новостей. Например, украинских военнослужащих называют «всушниками», «карателями», «садистами». Об Украине - «незалежная», «территория смерти», «американская подстилка».



О руководстве «-Л-ДНР» и оккупационных администрациях местные СМИ пишут позитив (89%). Еще 13% - нейтральны. Негативных нет. О России СМИ «Л-ДНР» писали позитивно, в том числе, потому что в этот период стало известно о российском гражданстве для жителей оккупированной территории. Лишь 2% информации о России были негативно окрашены.

Голуб отметила, что СМИ «Л-ДНР» уделяют достаточно много внимания Украине – 20% информации. Чуть меньше (19,5%) касаются так называемой власти «Л-ДНР», еще 9% - о российской власти. Другие новости составили 45% от всей информации.



СМИ «Л-ДНР», по ее данным, почти полностью ориентированы на негатив (49%) об Украине.



Экспертка выделила в своем исследовании рубрику под условным названием «А что там на Украине». Вот примеры негатива:

«В Киеве подросток напал с ножом на мать и бабушку»

«Под Львовом трое подростков до смерти забили сверстника из-за долга»

«В Одессе полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в школе во время занятий»

«СБУ задержала в Запорожье банду вымогателей под предводительством «ветерана АТО»

В апреле из того массива информации, который Голуб изучила, она нашла лишь 6% позитива, который почти полностью касался новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Еще 45% информации – нейтральны.



В СМИ подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» предпочитали не говорить до выборов о Зеленском, как о кандидате. А если и критиковали, то сдержанно, повторяя общую линию федеральных российских телеканалов. Теперь же, появилась систематическая критика президента Украины.



Как считает директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко, риторика «Л-ДНР» в адрес Зеленского сейчас не существенно отличается от той, что была направлена в адрес его предшественника – Петра Порошенко.



«Она ужесточилась, если сравнивать с тем, что говорят в российских медиа сейчас и что они говорили до его избрания, но она не ужесточилась, если сравнивать с тем, что они говорили ранее о предыдущем президенте Петре Порошенко. То есть можно сказать, что градус критики и негатива такой же как был все 5 лет в отношении Порошенко», - говорит Петренко.



Подробнее о популярных тезисах «Л-ДНР» в отношении Зеленского – в сюжете ОТВД.

О чем пишут украинские СМИ на Донбассе



Елена Голуб отмечает, что также обратила внимание на вопрос, как восточно-украинские медиа освещают события на Донбассе. Ответ – почти никак. Чаще всего СМИ уделяют внимание негативным новостям о восточных регионах Украины.



«Война на востоке Украине сейчас в печатных СМИ занимает лишь 0,4% информации и 4% в онлайн-СМИ. Наиболее популярная тема - криминал. В печатных изданиях больше интересуются местной политикой Донбасса», - рассказала экспертка.



Она подчеркивает, что эта тенденция лишь усугубляет разобщенность украинского общества, разделенного на Донбассе линией соприкосновения.



«Там (на оккупированной территории, - ред.) подают информацию о том, что все хорошо, и я понимаю, что, если те люди будут получать информацию из украинских СМИ, вряд ли ситуация изменится, потому что украинские СМИ сосредоточены по большей части на негативе. А те СМИ (подконтрольные «Л-ДНР», - ред.) показывают больше позитива. Конечно, людям приятнее получать позитив. Жители неподконтрольных Украине территорий видят только негатив, а люди в Украине вообще ничего не знают о тех территориях. Информации почти нет. Это усиливает раскол в обществе. Если мы хотим присоединения этих территорий, мы должны обращать больше внимания на эту проблему», - считает Романюк.



Проблемы украинских СМИ



Опрос, проведенный Фондом «Демократические инициативы» И.Кучерива среди 127 украинских журналистов, показал, что они высоко ценят свободу слова и борются за нее. Такой вывод сделала директорка Фонда Ирина Бекешкина, опираясь на данные исследования.



«У меня сложилось такое впечатление, что наши журналисты находятся на войне тоже. За честность и достоверную информацию», - говорит Бекешкина.



Она отмечает, что большая часть опрошенных выступает за ответственность журналистов, которые распространяют ложную информацию. Правда, большинство склоняются к гражданскому иску от лица, которое оклеветали, но не к уголовной или административной ответственности.



Бекешкина также обратила внимание на то, что четверть опрошенных журналистов верят в необходимость ограниченной цензуры. Также около четверти считают, что в Украине есть темы, которые нельзя поднимать в СМИ. Среди этих тем журналисты называют такие, которые связаны с негативным освещением армии и военных, положительным освещением России, жизнь на оккупированных территориях и тому подобное.



Мнения журналистов разделились в вопросе, нужно ли давать слово террористам и членам «Л-ДНР».



По мнению опрошенных журналистов, существуют две основные взаимосвязанные причины, которые склоняют журналистов к самоцензуре. Первая - страх потерять работу (74%), а вторая - давление владельца СМИ (55%).



Военные действия увеличили случаи самоцензуры со стороны журналистов. С этим утверждением согласились 65% опрошенных. Еще 26% не определились с позицией.



Большинство опрошенных журналистов также не определились относительно того, скрывать ли правдивую информацию, если считают ее полезной для государства. В то же время треть опрошенных считает, что такую ​​информацию все равно надо обнародовать.



С ярким примером самоцензуры в Украине столкнулась замглавного редактора «Громадського» Анастасия Станко. Она считает, что украинские журналисты избегают острых тем касательно конфликта на Донбассе. По мнению Станко, в основном материалы украинских журналистов представлены как героические истории военных. При этом забываются истории простых жителей прифронтовых районов, проблемы которых никто не хочет замечать.



«Люди это понимают, они считают, что их не слышат и закрываются от журналистов, ищут другие источники информации, такие как соцсети. А социальные сети все же не обязаны придерживаться журналистских стандартов и часто там появляется неправдивая информация. Люди живут в вакууме, потому что у них нет доступа к фактам. Журналисты не занимаются этими темами», - говорит Станко.



К тому же, она убеждена, что в украинской медиасреде не будет солидарности до тех пор, пока журналисты не перестанут цензурировать сами себя. Станко около года назад столкнулась с агрессивной критикой в свой адрес после выхода скандального материала о тайных тюрьмах СБУ. Ее «атаковали» угрозами и агрессивными сообщениями в соцсетях. Журналистка отмечает, что ее желание докопаться до истины и работать по стандартам осудили, в том числе, коллеги из популярных всеукраинских медиа.



«Солидарности в медиацеху нет. Но она очень важна. Если за тебя не постоит медиацех, значит, тебя можно убить или запугать», - резюмировала Станко.



С начала текущего года Институт массовой информации зафиксировал 99 случаев нарушений прав журналистов. В то же время в среднем в год расследуется только 8-10% нападений на работников СМИ.