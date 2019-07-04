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Беби-боксы: что это и почему вы не найдете их в Донецкой области

04 июля 2019, 14:20

Беби-боксы: что это и почему вы не найдете их в Донецкой области

Фото: Укринформ Фото: Укринформ

В мае 2018 года правительство Владимира Гройсмана инициировало программу поддержки молодых семей с новорожденными детьми. По задумке, родители или опекуны сразу после рождения получают единоразовую натуральную помощь — «пакет малыша», содержимое которого должно обеспечить ребенка вещами и средствами первой необходимости.

Что это за помощь?

В «пакет малыша» входят такие товары: не менее 94 подгузников для новорожденных, не менее 60 прокладок, не менее 56 влажных гипоаллергенных салфеток, 4 хлопковые пеленки, 2 хлопковые шапочки, 4 боди, 2 штанов-ползунков, 2 комбинезона, 2 детские рубашки, 2 пары носков, безртутный термометр для воды, электрический термометр, детские маникюрные ножницы, одеяло, плед, пододеяльник, матрас, полотенце, мягкая книга, 4 игрушки для развития, крем, шампунь и коробка-коляска.

Фото: Урядовий портал

Предельная цена за один «пакет малыша» — 5 тысяч гривен из областного бюджета. Однако журналисты ZN.UA подсчитывали, что реальная стоимость товаров, которые утверждены Минсоцполитики, варьируется от 2,7 тысячи гривен до 3,5 тысячи гривен. В эту стоимость не входит цена коробки, работы по укомплектованию и доставка в роддомы.

Украинские компании не выпускают товары из «пакета малыша» в тех размерных сетках, которые определило Министерство. Отсюда следует, что отечественные производители должны либо менять размеры своих товаров, либо попросту отказаться даже от идеи участвовать в проекте.

Право на получение помощи имеют все украинцы и те, кто проживает в Украине на законных основаниях. Исключение составляют женщины, содержащиеся в местах лишения свободы (их детям судя по всему, по мнению членов правительства, помощь в содержании не требуется).

Тянули-тянули, но таки запустили

За время реализации проекта, то есть фактически за 7 месяцев, «пакеты малыша» выдали почти 180 тысячам новорожденных. Это при том, что в изначальном варианте рассчитывалось выдавать помощь 400 тысячам детей (по подсчетам, приблизительно столько детей рождается в Украине за год).

Начало проекта анонсировалось к 1 июня прошлого года, но впоследствии запуск перенесли до сентября.

Планировалось, что донорами проекта выступят Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). Реализацию возложили на областные власти.

Но в конечном итоге после правок в тексте соглашения часть о донорстве со стороны международных организаций сменили на софинансирование. В реальности же именно областные бюджеты должны переводить средства ЮНОПС, что с точностью наоборот изначального плана соглашения.

Кроме этого, ЮНОПС берет 4,5% комиссионных за услуги по формированию «пакета малыша». Еще раз подчеркнем, что весь обещанный правительством пакет помощи родителям оплачивают из областной казны, а не государственной.

Облгосадминистрации сперва противились, но в итоге все же подписали соглашения с ЮНОПС. Все, кроме Донецкой.

Выдача «пакетов малыша» покрывается за счет субвенции из государственного бюджета и, как говорят в Министерстве социальной политики, средства в полном объеме были предусмотрены и для Донецкой области. Однако в министерстве умалчивают о том, что речь идет о субвенции на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью. То есть областные власти должны забирать (и забирают) часть денег, предусмотренных для этих категорий населения, и оплачивать ими услуги ЮНОПС по сбору пакета вещей новорожденным.

Минсоц предоставляло Донецкой облгосадминистрации несколько вариантов проектного соглашения. Однако ни в 2018-м, ни в 2019 году ДонОГА не подписала проекты соглашений, отвечая лишь взаимными замечаниями и предложениями.

Как отмечают в ДонОГА, условия предоставления «пакета малыша» противоречат Порядку привлечения международной помощи, нормам закона «О публичных закупках» и Бюджетному кодексу Украины. Мол, и часть о софинансировании противоречит украинскому законодательству, и терминология отличается.

«Рассмотрение вопроса о предоставлении при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи будет возможно только после внесения изменений в соответствующие законодательные, нормативно-правовые акты и Соглашение», — подчеркнули в Департаменте соцзащиты.

Выяснением обстоятельств закупки и поставок «пакетов малыша» в других областях сейчас занимается Генеральная прокуратура, которая уже обращалась с запросом о предоставлении документов про выполнение проекта и в ДонОГА. Публично Генпрокуратура еще не сообщала о результатах досудебного расследования. На запросы «Новостей Донбасса» ответа также не поступило.

Фактически власти Донетчины отказались за свой счет оплачивать проект, который больше напоминает очередную пиар-кампанию премьер-министра, нежели внедрение эффективного проекта, одновременно выгодного всем его участникам. С другой стороны — жители Донецкой области не получают «пакеты малыша», которые как-никак, но могли бы помочь малообеспеченным семьям. Правильно ли поступает в данном случае ДонОГА, каждый сделает для себя вывод сам, но все указывает на то, что эти действия совпадают с требованиями закона.

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