Манипуляция капитуляцией, или кто и почему говорит, что «Украину готовят к развалу»

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В последние дни возросла активность вокруг тезиса «Украину готовятся сдать». Акцент делается на том, что эта «сдача», «развал» или «капитуляция» обязательно должны произойти «при Зеленском».

Основные факты, которые обрастают «аналитикой», а, вернее, суждениями и эмоциями:

5 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТГК) в Минске Леонид Кучма заявил о готовности обсуждать снятие экономических ограничений на перемещение грузов на неподконтрольную территорию. Другими словами, речь шла об отмене, так называемой, экономической блокады Донбасса. Также Л. Кучма предложил отказаться от ответного огня, даже если одна из сторон не будет соблюдать перемирие. На пресс-конференции он уточнил, что имел в виду стрельбу в ответ на огонь из районов, где расположены гражданские объекты.

5 июня спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил журналистам в Минске: «Предложение (о снятии экономической блокады, - ред.) было сделано от Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз».

6 июня в Киеве Сайдик сказал, что инициатива о снятии блокады принадлежит не Кучме, а представителям ОРДЛО. Сам Леонид Кучма уточнил: «Мы четко заявляем – движение должно быть двусторонним. Если вы во время этого запрета движения «национализировали» все украинские предприятия, то вы сначала дайте нам ответ – когда вы собираетесь их возвращать».

14 июня нардеп Тарас Козак (фракция «Оппозиционный блок», крыло Медведчука-Бойко) стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала «ZIK» – компаний «Мост ТВ» и «ТРК «Новые коммуникации». В медиа-активе Козака теперь 3 канала: «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK».

26 июня делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.

28 июня в Станице Луганской состоялось разведение сил. Впервые за три года украинские военные и боевики синхронно отвели вооружение на данном участке.

Часть экспертов и политиков называют эти события «капитуляцией» украинской власти перед Россией.

Вадим Денисенко, кандидат в депутаты от партии «Сила и честь», депутат ВР от Блока Петра Порошенко: «Что нужно всем нам сделать, чтобы не пережить очередной 1918? Первое, с чего надо начать, так это с осознания угрозы. У нас никто не хочет даже думать об этом, многие из тех, кто должен отвечать за диагнозы, даже не понимают, что происходит. Далее, нужно, наконец, предложить новый общественный договор с комплексным пониманием, куда мы движемся. И это должна дать правящая элита. При всей красивости идеи государства в смартфоне – это лишь антураж, оболочка, в которой вообще нет начинки».

Сергей Дацюк, философ: «Управляемая капитуляция – это последний шаг управляемой ликвидации Украины как государства… Нас принуждают к управляемой капитуляции: если мы не заблокируем телеканалы Медведчука, то Украина исчезнет. Сейчас мы на пути управляемой ликвидации Украины как страны… и у нас нет интеллектуального потенциала…В ситуации внешнего управления интеллектуалы не нужны».

Сергей Ильченко, политолог: «У России будет еще масса возможностей испытать нашу государственность на прочность... А она, увы, как минимум, дала трещину. Потому что непонимание между МИД и президентом – а оно налицо – это трещина, и еще какая, независимо от того, кто из них прав, а кто нет».

Петр Порошенко, пятый президент Украины, кандидат в депутаты: «Українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?... Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора? Автономія з правом вето на суверенні рішення держави, на курс до ЄС та НАТО? Не дозволимо реалізувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі!».

Оксана Сыроид, вице-спикер Рады: «Логіка Росії зрозуміла: зняття блокади – амністія для бойовиків – вибори на окупованих територіях – особливий статус – контроль Росії над Україною. Капітуляція за п'ять ходів. А Володимиру Зеленському це навіщо? Набридло бути президентом України – хоче стати генерал-губернатором Росії на землях малоросії?».

«Капитуляция» прозвучала даже в контексте КиевПрайда:

«Капитуляция» и «будущая война» обсуждаются в комментариях под постами о покупке группой Медведчука телеканала ZIK:

Тема борьбы с возможными «реваншем» и «капитуляцией» была и остается центральной в избирательной кампании Петра Порошенко.

По данным общественной организации «Опора», которая наблюдает за выборами в Украине, «наиболее интенсивной и масштабной была преждевременная агитационная активность партии «Европейская солидарность». К таковой относится и лозунг: «Головне – не втратити країну», который указывает все на ту же «капитуляцию».

Примечательный факт: покупка телеканалов окружением Медведчука и активное наращивание медиа-бизнеса этим политиком началось в период президентства Порошенко. Именно с этого времени в сферу влияния кума Путина перешли «112 телеканал» и News One, а в первый месяц президентства Зеленского была завершена сделка по покупке ZIK. При этом до 2014 года окружение Медведчука не претендовало на контроль над информационными ресурсами, либо не имело желания и средств для их содержания.

Об этом же пишет и нардеп Сергей Лещенко: «Медведчук - это дитё политического договорняка с Порошенко. Он скупил телеканалы, как на распродаже в супермаркете – 112, NewsOne, ZiK. А Порошенко этому помогал».

Что касается возвращения России в ПАСЕ, то решение об этом было принято еще до того как Зеленский стал президентом. Возможно, Порошенко об этом решении и не знал, однако оно было принято на Западе еще при нем.

По данным «Европейской правды», сигналы о таком решении поступали украинским дипломатам еще в конце президентства Порошенко. Но в качестве «ультиматума» или «предложения, от которого нельзя отказаться», Меркель и Макрон поставили его перед украинской стороной только сейчас, во время визитов президента Украины В. Зеленского в Париж и Берлин. «Нам продают то, о чем они уже договорились с Россией», – отметил тогда один из собеседников издания, который был проинформирован о ходе переговоров.



Чтобы избежать негативного голосования для Украины в ПАСЕ, нужно было минимум последний год вести серьезную информационно-разъяснительную работу с иностранными журналистами, зарубежной общественностью, европейскими парламентариями. Последние ориентируются на своих избирателей, при этом, не упуская из вида исполнительную власть и политическую оппозицию, которые имеют фракции в законодательных органах. Так считает посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.



«Что нужно было сделать, чтобы избежать негативного голосования… Учитывая, что ПАСЕ – парламентский компонент Совета Европы, то и роль Верховной Рады – огромная. Глава ВРУ, его заместители, главы профильных комитетов во всех международных поездках в европейские страны или во время принятия европейских парламентариев в Киеве должны были проводить системную разъяснительную работу со своими европейскими коллегами. Когда ситуация в последние дни стала вырисовываться совсем критичной, то нужно было лично ехать в страны, где ожидались наихудшие результаты голосования. Это, прежде всего, Южная Европа (Италия, Испания, Португалия, Турция), там, кстати, довольно численные парламентские делегации; страны с наибольшим представительством своих парламентариев в ПАСЕ (Германия, Франция); страны-скептики (Австрия, Нидерланды). Ну, и, наконец, в украинском парламенте существуют группы дружбы с каждой европейской страной. Вопрос: чем они вообще занимаются? Посмотрим на сайт Верховной Рады, где фиксируются все международные встречи, и заметим даже невооруженным взглядом, что такая работа проводилась очень слабо. Поэтому результат такой, какой имеем. Ну и что же дальше? Надо прекратить практику прокленов ПАСЕ и оскорблений политических оппонентов – это ситуации не поможет, а только усугубит», – полагает Левченко.



Сейчас Зеленский оказался между двух огней, которые создают собственные виртуальные центры и попытаются демонтировать действующую власть.



С одной стороны – Порошенко с его желанием присвоить националистический протест и возмущением «капитуляцией». При этом образ этой «капитуляции» он начал продвигать сразу же после своего проигрыша на выборах президента. Ранее он использовал слово «капитуляция» не так часто и в другом контексте – Минские соглашения давили и ограничивали его в заявлениях.



С другой стороны – Медведчук, который указывает, что «только он» освобождает украинских пленных, «ведет переговоры» о цене на газ и «готов остановить» наступление на Мариуполь.



Порошенко и Медведчук будут и дальше «играть» со своим электоратом, но за Зеленским пока еще тотальное большинство украинцев. Но все, что делает его команда сейчас – это уточняет позиции, озвученные не самим Зеленским, а его представителями (например, заявление Кучмы о блокаде или об отказе стрелять в ответ требовали коррекции, а сообщения о разведении сил потребовали верификации СММ ОБСЕ).



Скорее всего, Офису Президента уточнять придется еще много чего, в том числе, например, и позицию по языковому закону. Так как любое двучтение – это кирпич в фундамент Порошенко или Медведчука.



И, похоже, что эти двое взяли на вооружение предвыборную тактику Зеленского во втором туре, когда тот «приватизировал» идею дебатов, предложив провести их на своем поле, а Порошенко ничего не оставалось как сменить сцену на стадионе. Так и сейчас, Медведчук «приватизирует» обмен пленными, мирные переговоры и газовые вопросы, а Порошенко – патриотизм, украинский язык и евроинтеграцию.



Согласится ли Зеленский с играми своих оппонентов или все-таки попытается представить более четко свою трактовку событий? Это станет ясно, в том числе, и после заседания нормандской группы, о котором в Осаке договаривались участники G20. Тем более, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на обсуждение урегулирования конфликта на Донбассе во время переговоров уже в июле.



Но пока очевидно лишь одно – то, что выгодно, исходя из внутрипартийных и предвыборных соображений Медведчуку и Порошенко, а также другим кандидатам в Верховную Раду (в том числе и партии «Слуга народа»), может помешать политике нового президента Украины по прекращению огня на Донбассе.