В очереди за российскими паспортами. О чем говорят жители Луганска?

По данным группировки «ЛНР» на неподконтрольной территории Луганской области проживает 1,5 миллионов человек. Из них лишь несколько тысяч уже подали документы на получение паспорта РФ.

Жители неподконтрольной территории заявляют о разной мотивации для получения паспорта России. Кто-то хочет переехать туда жить, другие намереваются оформить паспорт «для уверенности», еще часть надеется на российские льготы и пенсии (кстати, треть населения непризнанной «ЛНР» получает так называемые пенсии «ЛНР»), однако из-за неразберихи и сложности процесса стать гражданами РФ смогут далеко не все. Об этом – в материале «Реальной газеты».

В июне первые паспорта РФ получили 90 человек. Для этого с пафосом и камерами их вывезли в Новошахтинск Ростовской области, где они дали присягу взамен на российский документ. Для оформления нужно сначала получить паспорт непризнанной «ЛНР» и заплатить несколько пошлин.

Паспорта «для уверенности»

Живущие в оккупации жалуются на отсутствие украинской пенсии и слишком маленькие выплаты, назначенные группировкой «ЛНР». Получить паспорта России пенсионерам тоже пока не удается: в приоритете молодые люди, госслужащие и военные. Старшее поколение опасается, что пенсионеры получат паспорт в последнюю очередь – «если доживут».

Часть жителей до сих пор надеется на получение российских пенсий и стремится получить паспорт РФ для льгот. «Ну обязательно, как все. Также и пенсию получать, и льготы чтобы какие-то были. Тем более у меня муж инвалид, выехать на лечение может быть даже», — рассказала «Реальной газете» местная жительница.

В неподконтрольном Луганске мало кто знает, что сразу после громкого заявления Владимира Путина об упрощенном порядке раздачи паспортов, было опубликовано и разъяснение от российского пенсионного фонда:

«…Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются».

Есть люди, которые хотят оформить российский паспорт, чтобы переехать жить в РФ. А чиновников и работников «национализированных» предприятий представители группировок «ЛДНР» пугают преследованиями в Украине, убеждая тоже скорее подаваться на паспорт. Для тех, кто воевал документ РФ — единственный по сути способ легализоваться, уйти от ответственности в Украине.

Есть ли риски?

Те, у кого есть родственники на подконтрольной территории, опасаются и не знают, чего ожидать от украинского правительства. У многих там остались дети, люди боятся, что российский паспорт помешает их проведать, так как они лишатся украинского гражданства. Это одна из причин, почему с украинским гражданством в оккупированных городах прощаться точно не готовы.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак полагает, что узнать имена тех, кто получил российские паспорта – не проблема. «Эти данные не секретны у Российской федерации, мы получим списки тех, кто получил паспорт РФ», — заявил он.

Основанием для заявлений о возможном лишении гражданства Украины является правовая коллизия. Она позволяет по-разному трактовать статьи Конституции и Закона «О гражданстве Украины».

В Конституции говорится: «В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Громадянин України не може! бути позбавлений громадянства і права! змінити громадянство».

Однако адвокационный координатор БФ «Право на защиту» Дарина Толкач рассказала, что наличие российского паспорта и украинское гражданство прямо не противоречат друг другу.

«Конституционная норма прямо не запрещает наличие двойного гражданства. Она говорит о том, что все люди, проживающие здесь, являются гражданами одного государства. Закон Украины о гражданстве предусматривает обязанность гражданина сообщить о том, что он обрел гражданство другого государства. Но ответственности за необращение с таким заявлением, по сути, нет. А сама процедура лишения гражданства длительная, предусматривает отдельное разбирательство лично по каждому конкретному гражданину», — сообщила она.

В 4-й Женевской конвенции, которая закрепляет права гражданского населения в условиях оккупации, указано, что говорить о добровольности приобретения гражданства оккупирующей страны населением неподконтрольной территории невозможно. Правительство Украины уже несколько раз заявляло о том, что не признают выданные дончанам и луганчанам паспорта.

«Но если Украина не признает юридический факт, то как она может отстаивать какие-либо юридические последствия для своих граждан на основании не признаваемого нами факта?» — размышляет Дарина Толкач.

В фонде «Право на защиту» считают, что государство не должно заставлять этих людей усомниться в том, что они нужны Украине. Это важно не только для реинтеграции территорий, но и для продолжения поддержки со стороны международного сообщества. «Украинское правительство должно сделать все, чтобы защитить, сохранить гражданство Украины на этих территориях», — считает адвокат.

Получить российский паспорт – только после «паспорта» группировки «ЛНР» или «ДНР»

К очередям у паспортных столов в Луганске уже привыкли. Сегодня люди стоят здесь за «паспортом» группировки «ЛНР», без которого (как, кстати, и при отсутствии украинского) — российское гражданство не дадут. Несмотря на то, что без «паспорта ЛНР» невозможно получить российский, отдельной ценности в нем не видят.

«Я считаю, что он (паспорт «ЛНР», — ред.) не нужен, ведь мы уже граждане Украины, мы идем в Россию, а «ЛНР» — она ж непризнанная. Поэтому, я считаю, что он не нужен», — делится мыслями местная жительница.

Цена гражданства

Многие луганчане признаются «Реальной газете»: на оформления российского паспорта у них просто нет денег. «Для таких как у меня муж инвалид и для пенсионеров, которые малообеспеченные я считаю, что нужно бесплатно сделать», — предлагает местная жительница. Действительно, «присягнуть на верность России» для жителей оккупированного Донбасса – удовольствие не дешевое.

Справка

При оформлении паспорта РФ необходимо заплатить обязательные российские государственные пошлины: за прием в гражданство России – 3500 рублей (примерно 1700 гривен), за выдачу паспорта гражданина России – 300 рублей (примерно 150 гривен). Загранпаспорт – это дополнительно 2000 рублей (примерно 1000 гривен). Загранпаспорт для ребенка – 1000 рублей (примерно 500 гривен).

К тому же, у украинского паспорта, свидетельства о рождении каждого ребенка, свидетельства о браке и разводе должен быть нотариально заверенный перевод с украинского языка. Его сделать можно как в государственной, так и в частной конторе. Ценник на услугу стартует от 550 рублей (примерно 270 гривен) за документ.

Получать готовый паспорт придется в Ростовской области. Проезд туда из оккупированного Луганска стоит 450 рублей (примерно 335 гривен), из Донецка – 550 (примерно 270 гривен). При средней пенсии в 3500 рублей (около 1700 гривен) бабушкам, с которыми удалось пообщаться «Реальной газете» придется копить на российское гражданство не один месяц.

С момента подачи первых документов на оккупированной территории и выдачи первых паспортов прошло примерно полтора месяца. Но это была образцово-показательная акция под прицелом камер. Можно предположить, что в дальнейшем российские паспорта будут оформлять за два месяца или около того.

В оккупированном Луганске остались те, кого перспектива получения российского паспорта не прельщает.

— Планируете получать?

— Нет. Пока не планирую.

— Почему?

— Он мне абсолютно не нужен. Мне и с гражданским Украины нормально живется.

О паспортном плане Путина говорят не только в Украине

За пределами оккупированной территории на раздачу украинцам российских паспортов смотрят как на опасный прецедент. В Украине уже заявили, что не собираются признавать раздаваемые документы.

Кабинет министров на заседании 8 мая принял решение о признании недействительными паспортов России, выданных жителям отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал, что выявлять такие паспорта будут по дате и месту выдачи. «Начиная с этих дат, все документы, выданные этими органами, будут считаться недействительными», — пояснил он. По словам главы МинВОТ, такой же механизм определения незаконных паспортов МИД Украины будет рекомендовать другим странам.

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал воздержаться от получения российских паспортов, ведь они не будут признаны. «Поскольку я уверен, что ни эти паспорта, ни любые юридические действия, совершенные на их основе, не будут никем признаваться», — подчеркнул глава МИД.

В опубликованных 20 июня выводах саммита Европейского совета, кроме пунктов, касающихся изменения климата и гибридных угроз, говорится и о раздаче российских паспортов на Донбассе. Речь идет о высокой вероятности непризнания этих паспортов, выданных жителям оккупированной территории в нарушение всех норм международного права.

«Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений, в тесной координации со своими международными партнерами», — говорится в документе.

По словам журналистов, комиссия Европейского союза рассматривает возможность запрета на въезд в страны Союза гражданам из оккупированных территорий, у которых есть российские паспорта. По словам брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, послы ЕС обсудили вопрос о выдаче паспортов РФ и поручили комиссии изучить возможность запрета на въезд гражданам с этими паспортами.

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии «Радио Свободе» заявил, что США не будут признавать российские паспорта, а их раздачу украинским гражданам назвал «провокационным шагом». При этом он не допускает, что украинцы массово пойдут за этими паспортами, так как «достаточно страдают от российской оккупации в Донбассе».

В Украине уже не признают выданные паспорта, за рубежом заявляют о готовности сделать то же самое. И обладатели новых паспортов РФ рискуют, отстояв несколько дней и даже недель и заплатив все пошлины, в итоге остаться ни с чем. Впрочем, ажиотаж вокруг «урезанного» российского гражданства в Луганске и Донецке не спадает. И очереди у паспортных столов не становятся короче.

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