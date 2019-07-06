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Девять кругов «особого статуса» Донбасса

Евгений Антонюк
06 июля 2019, 17:11

Девять кругов «особого статуса» Донбасса

Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе в очередной раз дал понять, что ждет от Украины конкретных действий, которые выгодны лишь России.

Российский президент хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вел прямые переговоры с представителями пророссийских группировок «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе. Он также в очередной раз обвинил украинскую власть в игнорировании Минских соглашений, подчеркнув, что Россия не имеет никакого отношения к выполнению этих договоренностей. В частности, во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Путин заявил, что украинская власть должна снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса. Одним словом, Путин запустил «старую пластинку». Ведь еще только в июне вопрос снятия блокады был поднят в контексте «Минска», но остался без ответа россиян. Тогда украинская сторона, хоть и не сразу, но подала сигнал России: группировки «Л-ДНР» должны вернуть украинские предприятия, прекратить так называемую «национализацию», после чего блокада может быть снята. Решение этого вопроса, как, впрочем, и большинства других, напрямую зависит от России, под покровительством которой работает «Внешторгсервис». Это предприятие с южноосетинской регистрацией управляет большинством крупных украинских предприятий на оккупированной территории.      

К тому же в Минских соглашениях указано, что восстановление всех социально-экономических связей, включая социальные переводы (пенсии и другие выплаты) возможно только после того, как Украина вернет контроль над финансовыми учреждениями на территории ОРДЛО.

Фоном для подобных заявлений Путина стала «народная акция» в оккупированных городах. Уже больше двух месяцев донецкие и луганские СМИ распространяют призыв к новому президенту Украины. Акция называется «Зеленский, признай выбор Донбасса». На одноименном сайте сомнительной достоверности стоит счетчик: любой пользователь сети может добавить фото, подписаться любым именем и таким образом участвовать в акции. С одного IP-адреса можно оставить бесконечное количество таких «обращений».

Среди требований на сайте указано «право Донбасса на интеграцию с Россией» и «особый статус для Донбасса». Время от времени появляются личные обращения от членов группировок «Л-ДНР». Большинство из них апеллируют к Минским соглашениям, но, судя по всему, каждый видит по-своему выполнение договоренностей, то есть манипулируют и обобщают.

Из-за стрельбы страдают мирные жители по обе стороны линии разграничения. Этим летом военные действия обострились, несмотря на разведение сил в Станице Луганской. Украинские военные и боевики ежедневно обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах. Кратковременная и относительная «тишина» завершилась. Нового «хлебного перемирия» переговорщикам в Минске не удалось достичь. Стороны обвиняют друг друга в невозможности вести диалог.

Каждый день в штабе операции Объединенных сил сообщают о раненных, чуть реже – о погибших. При этом жители «серой зоны» продолжают выращивать урожай и следить за хозяйством под свист пуль.

Сравним три обращения, которые прозвучали в эфирах и на сайтах, подконтрольных группировкам «Л-ДНР».

«Требуем у президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрел наших домов!». Это официальное требование-сообщение на сайте группировки «ДНР» - одностороннее обращение, цель которого, прежде всего, обвинить украинскую власть. Оно не содержит конструктива и продолжает риторику «Л-ДНР» и России с 2014 года.

«Вы начали нас убивать. Прекратите эту войну». Это требование от, якобы, жительницы Новоазовска Зорины Резе, брат которой в 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и погиб в 2016-м под Горловкой. Женщина говорит, что ее брата убил снайпер. О том, скольких украинских военных убил или мог убить ее брат, в телесюжете местного телеканала «Юнион» не говорится.

«Установить мир». Эта фраза была произнесена дончанкой в одном из сюжетов все того же «Юниона». Такую формулировку редко услышишь в эфирах «Л-ДНР». Ведь человек должен хотеть мира агрессивно и с проклятиями в адрес Украины и всего, что с ней связано. Так работает российская пропаганда.

Все три фразы – о мире и «тишине» на фронте, но каждая несет в себе свой смысл.

Обвинения против Украины, спрятанные в «голубь мира» - не единственная особенность акции с хештегом «Зеленский, признай выбор Донбасса».

Посмотрим, что подразумевают под «выбором Донбасса» те, кто сейчас руководит оккупированными городами под флагами «ДНР» и России.

  • Глава оккупационной администрации Моспино Михаил Меренков: «Дончане всегда отличались твердым и упорным характером. Мы остаемся верны нашему выбору, сделанному на референдуме в 2014 году. Присоединяясь к акции с говорящим названием «Выбор Донбасса», моспинцы и я в их числе хотим донести до нового президента Украины, что наш выбор – интеграция с Россией, русский язык и свой, особый статус».
  • Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин: «Примите соломоново решение — снимите блокаду, она просто бесчеловечна и позорит имидж вашей страны. Выполните Минские договоренности, и закрепите в конституции право на наш родной русский язык».
  • Глава оккупационной администрации Тореза Дмитрий Лысенко: «…поддержать инициативу и внести свою лепту в светлое будущее Донецкой народной республики, которое возможно только в единстве с Российской Федерацией».
  • Глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько: «За пять лет войны мы не отступили от своих целей и продолжаем требовать особый статус для Донбасса, право на интеграцию с Россией, право говорить на нашем языке, право развивать свободно свою экономику».
  • Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник: «Убежден, что таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь особый статус) и признания права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией».
  • Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин: «В сети Интернет легко найти сотни видео, записанных жителями ДНР с требованиями предоставить Донбассу особый статус и право на интеграцию с Россией».

Начнем с того, что видео, о которых говорит Пушилин, не сотни. От силы - несколько десятков. К тому же Пушилин требует выполнения Минских соглашений, забыв о том, что согласно этим договоренностям территории под названием «ДНР» не существует. Есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

К слову, за несколько дней до того, как Пасечник сделал заявление, Генпрокуратура сообщила ему о трех новых подозрениях — в захвате государственной власти, сепаратизме и руководстве террористической организацией.

Все вышеперечисленные требования делают акцент на особом статусе Донбасса, интеграции с Россией и выполнении Минских соглашений Украиной в одностороннем порядке. В переходных положениях «Минска» есть пункт о мерах, которые должны быть выполнены в соответствии с законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Среди прочего они действительно подразумевают право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, поддержку социально-экономическом развитию ОРДЛО. Но там нет речи ни об автономии Донбасса, ни о федерализации региона.

Также в документе указано, что органы исполнительной власти способствуют развитию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей трансграничного сотрудничества с Российской Федерацией. В Украине действует ряд договоров о добрососедстве и совместной работе с соседними странами Евросоюза. Разработана целая госпрограмма трансграничного сотрудничества с семью государствами, среди которых Россия. Правда, с 2016 года документ оговаривает с Россией лишь строительство и укрепление госграницы. Программа действует, в первую очередь, для того чтобы развивались приграничные регионы страны. Теоретически, в случае восстановления контроля над ОРДЛО, что является частью Минских соглашений, Украина может развивать данную программу. Но это вовсе не означает интеграцию ОРДЛО в Россию, о которой так настойчиво говорят Зеленскому.    

Чтобы понять, чьи «уши» торчат под требованиями Пасечника и Пушилина, достаточно вернуться к началу этого текста. Путин хочет, чтобы украинская власть вела прямой диалог с группировками «Л-ДНР», а те, в свою очередь хотят «интеграции с Россией».

ТЕМЫ

Прочее
Интеграция особый статус
Места
Донбасс
Люди
Владимир Зеленский

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