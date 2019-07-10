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Восстановить Донбасс всем миром или за счет России. Что реальнее?

10 июля 2019, 13:11

Восстановить Донбасс всем миром или за счет России. Что реальнее?

Досрочные выборы в Раду и ожидание мира в стране украинцами заставляют партии размышлять о том, что же делать с зоной конфликта на Донбассе. Регион находится в центре внимания украинских политиков.

Еще не получив депутатские мандаты партия «Слуга народа» готова возглавить процесс восстановления Донбасса. Те же намерения были и у предыдущего президента Украины Петра Порошенко в 2014 году.

Он планировал завоевать доверие жителей оккупированных территорий, продемонстрировав, что «мы даем возможность на восстановление жизни».

Зеленский уже выступил с заявлением о том, что, по его мнению, нужно сделать в первую очередь, чтобы облегчить жизнь тем, кто пересекает линию разграничения. Также новый президент Украины поделился мнением о том, что представители крупного бизнеса должны помогать развивать экономику и социальную сферу на Донбассе.

Тема восстановления Донбасса оказалась в центре внимания еще одного кандидата – лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука. Своими мыслями о том, как нужно решать проблему, он поделился во время визита в Славянск.

Эксперты сходятся на мнении, что для восстановления Донбасса нужно остановить боевые действия и вернуть полный контроль над этой территорией.

Но как восстанавливать, кто должен оплатить расходы, хватит ли у государства ресурсов для возрождения экономики региона. Эти вопросы «Новости Донбасса» задали доктору экономических наук Игорю Бураковскому.

Любые планы, связанные с восстановлением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сегодня следует рассматривать, я бы сказал, в двухэтапном измерении. Первое измерение это, конечно, вопросы, связанные с прекращением боевых действий и восстановлением украинского контроля. В зависимости от того, в каком формате будет восстановлен этот контроль, мы будем говорить и о вопросах, связанных непосредственно с реконструкцией этих территорий.

Если мы говорим о ситуации, когда мы полностью восстанавливаем украинский суверенитет, мы все живем по украинским законам, мы не предоставляем каких-то таких чрезвычайных льгот или, скажем, каких-то специальных режимов для этой территории, то я думаю, вопрос восстановления сведется к трем основным пунктам.

Первый пункт - это экологическое восстановление. Потому что на сегодняшний день экологическая ситуация, которая сложилась в связи с прекращением хозяйственной деятельности, прежде всего, в металлургии и угольнодобывающей промышленности, стала большой проблемой. Я думаю, об этом нужно говорить.

Второй вопрос связан с инфраструктурой в широком смысле этого слова. Это дороги,  водоснабжение, водоотведение, обеспечение электричеством и так далее.

Наконец, третий вопрос, связан с тем, насколько мы сможем восстановить производственные мощности, ведь часть из них разрушена в связи с боевыми действиями, а часть, к сожалению, просто исчезла, поскольку она просто порезана на металлолом и вывезена.

И дальше возникает вопрос: как мы это будем делать? Опять же, есть три подхода.

Первый вариант: мы можем делать это исключительно за государственный счет со всеми вытекающими последствиями и тогда это очевидно потребует какого-то консенсуса в обществе, когда мы все платим за то, что было сделано фактически не нами.

Второй вариант развития событий: если мы попробуем это сделать вместе - государство и иностранные доноры. Далее возникает вопрос, в какой мере иностранные доноры готовы помогать в инфраструктурных проектах или, скажем, помогать в развитии бизнеса.

И наконец, третий вариант, когда мы создаем специальные льготы на какой-то конкретный период времени для того, чтобы туда заходил непосредственно частный капитал. Он бы и восстанавливал соответствующие инфраструктурные и не только инфраструктурные объекты. С другой стороны - это была бы также работа непосредственно для тех людей, которые там живут.

К тому же остаются проблемы, которые эта территория унаследовала от бывшего Советского союза. Это моногорода, это большая ориентированность местного населения и рынка труда на несколько отраслей экономики. Такая моноориентация создает проблемы. Это вопросы, связанные с решением широкого круга социальных вопросов, экологических и не только - профессиональных заболеваний, выплаты пенсий.

Стратегия восстановления Донбасса это очень сложный менеджерских проект. Поэтому большим риском я вижу то, что даже если будут найдены средства, какие-то возможности и ресурсы, высокий уровень коррупции просто не даст решить эти вопросы и дискредитирует саму идею воссоединения территорий

Что вы можете сказать о достижениях Петра Порошенко по вопросу Донбасса?

На сегодняшний день мы только можем говорить о текущей проблеме: если конфликт будет заморожен, а в принципе, все к этому непосредственно идет, я не верю в скорое восстановление украинского суверенитета. А это ключевой вопрос. Далее возникает вопрос: как мы будем сотрудничать или вовсе не будем сотрудничать в экономическом плане с этими территориями? Мы пережили период сотрудничества, мы пережили период, когда определенные предприятия перерегистрировались непосредственно на материковой части Украины со всеми вытекающими последствиями. Продолжается экономическая блокада. Есть много «за» и «против».

Очень важно, чтобы в отношении такого вопроса как восстановление Донбасса был консенсус в обществе. Потому что хотим мы этого или не хотим, но именно материковая Украина будет платить за восстановление Донецкой и Луганской областей, которые сегодня находятся под фактической оккупацией.

А что если доказать, что это сделано Россией и потребовать репарации?

 Я не верю на сегодняшний день в то, что Россия будет платить какие-то репарации. Для меня лучший вариант, если Россия оставит нас в покое. Я очень осторожно отношусь к созданию какого-то соответствующего международного фонда, потому что это непростая ситуация. Репарации со стороны России - это ее признание поражения в конфликте. Она в ближайшее время на это не пойдет.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Игорь Бураковский
Прочее
восстановление Донбасса

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