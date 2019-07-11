Медреформа в действии: особенности «первичек» и «вторичек»

Медреформа стартовала в Украине полтора года назад. Первыми под волну изменений попали терапевты, семейные врачи и педиатры. Результаты не заставили себя ждать: сейчас зарплаты специалистов, которые заключили декларации с примерно двумя тысячами клиентов выросли до 15 тысяч гривен. Система финансирования «деньги идут за пациентом» одновременно и повысила зарплаты, и почистила кадровый состав медучреждений от тех врачей, которым население не доверяет.



Вместе с тем, специалисты узкого профиля пока что пребывают в ожидании изменений. Обещанная программа «Доступная диагностика», которая должна была положить начало росту зарплат врачам и повышению качества услуг, так и не заработала с 1 июля. Старт перенесли на январь 2020 года.

Журналисты «Накипело» провели день с бригадой скорой помощи в поселке Буды под Харьковом, чтобы узнать, какие изменения уже произошли в медицине, а чего врачи только ожидают.



Реформа сельской медицины



Первая наша остановка — поселок Буды, типичный населенный пункт, которых десятки в Харьковской области. Нас с оператором встречает главный врач «Центра первичной медицинской помощи Харьковского района №1» Алексей Болгов. Амбулатория расположена на территории старинной больницы. Руководитель уверяет: здания хоть и старые, но крепкие, и планы на них большие. К примеру, помимо амбулатории и отделения для «вторички», Алексей Болгов мечтает открыть здесь центр для реабилитации и паллиативной помощи.



Помещение, где принимают семейные врачи — после свежего ремонта, кое-где сидят пациенты, но их не много.



«Мы делаем большой упор на запись пациентов, чтобы они приходили на прием в назначенное время, и эта система работает», — объясняет Алексей Болгов.



Сейчас даже в отдаленном селе у каждого врача и регистратора есть компьютеры. Ведется электронная система записи на прием и выписки рецептов. Но несмотря на то, что компьютеризация должна была уменьшить количество бумажек, этого пока не произошло. По словам главврача, теперь терапевты вынуждены делать двойную работу, дублируя информацию в электронную систему и в амбулаторные карты.



Электронная запись на прием решила проблему очередей и часовых ожиданий, но не все пациенты остаются довольны. К новой системе остаются нарекания.



«Если заболел, то нужно записываться заранее, а это ведь не запланируешь», — разводит руками пациент Владимир Кульбачный.



Центр первичной медицинской помощи, которым руководит Алексей Болгов, объединяет девять амбулаторий общей практики и четыре фельдшерских пункта. В амбулатории в Будах работают три врача и пять медсестер, из 8 000 жителей более 6 тысяч уже подписали декларации.



По оценке заведующей амбулаторией Татьяны Гритчиной, из положительных результатов реформы можно назвать не только выросшие зарплаты, но и оснащение кабинетов. Теперь здесь есть все для диагностики и оказания первой помощи, тогда как раньше медики не могли обойтись без привычного «принесите ватку».



«Не было ваты, спирта, иногда и шприцы покупали, ну а что скрывать? Сейчас этого нет. Мы сами не верили в то, что может такое быть, что не надо покупать или пациенту говорить, что принесите нам то-то и то-то», — вспоминает Татьяна Гритчина.



Рядом с помещением специалистов «первички» работает отделение поликлиники, где принимают специалисты узкого профиля. За дверью ситуация уже не такая радужная: облезлые стены, полусвет, старая мебель, — до этого звена медицины реформа еще не докатилась.



«Такой точно вид имела наша амбулатория еще год назад», — говорит Алексей Болгов.



Специалисты вторичного звена медицины в Украине все еще зарабатывают фиксированную ставку независимо от того, сколько принимают пациентов.



«Нам обидно, потому что “семейники” получают достойную зарплату, а мы — как нищие. Почти как санитарка и медсестра: по три с половиной тысячи. Это мелочь, но неприятно», — делится врач-отоларинголог Мерефянской ЦРБ Людмила Антонова.



Нельзя откладывать и замену оборудования в кабинетах, ремонт и обеспечение расходными материалами.



Для них изменения начнутся со следующего года. Национальная служба здоровья Украины будет перечислять медучреждениям деньги за предоставленные услуги. К узкопрофильному специалисту можно будет попасть по направлению своего лечащего врача. При этом терапевт не может определять, к какому именно врачу пойдет пациент, тот должен выбрать доктора самостоятельно.



Реформа городской медицины



В Харьковской городской поликлинике № 8 работают две амбулатории и 34 врача «первички». Из них 13 подписали по 2 000 деклараций с пациентами. По словам заведующего амбулаторией Дмитрия Струкова, грядущая реформа страха не вызывала — было понятно, что старую модель пора менять. Но сложно было объяснить врачам, зачем и как она будет происходить. К тому же пришлось обучать персонал пользоваться компьютером и системой электронных карт. Сейчас, когда новая модель финансирования показала свою эффективность, опасения рассеялись.



«Хочешь работать — работай, не хочешь — не обижайся. В данном плане все справедливо. Уравниловок и ставок больше нет», — отмечает Струков.



Помимо прочего, теперь терапевты сами решают, будут ли они обслуживать вызов на дому, а такого как раньше, когда врач ходил на все вызовы, больше не будет.



«Терапевты не перестали ходить на вызовы, есть лежачие пациенты, тяжелые пациенты, доктор может позвонить и узнать, что с ним. Но такого, чтобы врач не обслужил пациента, не бывает», — заверил заведующий.



Тем не менее, теперь визита на дом заслуживают только серьезные случаи. В остальных человек может либо самостоятельно прийти в поликлинику, а если острый приступ — стоит вызывать «скорую». Другие моменты пациент может решить с лечащим врачом по телефону или написав сообщение в мессенджере. Такое новшество Дмитрий Струков считает правильным, ведь раньше большинство вызовов были необоснованными.



«Люди вызывали даже, чтобы получить направление на анализы. То есть врач потратил свое время дойти по адресу, чтобы просто выписать бумагу», — разъясняет свою позициют Струков.



А вот специалисты вторичного звена, так же, как и в амбулатории в Будах, только ожидают перемен.



«Не все происходит сразу, но все-таки прошло уже полтора года, и мы надеемся, что вскоре вступим в этот процесс», — рассказывает заведующая женской консультацией Харьковской городской поликлиники №8 Ольга Савенкова.



Она полагает, что реформирование первичного звена медицины прошло успешно, но с некоторыми моментами не согласна. К примеру, докторка считает, что терапевт не должен наблюдать беременность, пускай даже не осложненную. Этим должен заниматься специалист узкого профиля. Также есть вопросы и к грядущим изменениям: медикам пока до конца не ясно, что их ждет.



«Будет ли сокращение, если будет, то насколько. Хотелось бы, чтобы это было четко, конкретно, чтобы мы могли к этому подготовиться. Но страха уже нет, потому что мы видели, как реформировалась первичка», — резюмирует докторка.



Реформа экстренной помощи



Минздрав анонсировал изменения в предоставлении экстренной медицинской помощи. Они призваны существенно повысить зарплату врачей «скорых» и улучшить качество услуг. Трансформация должна завершиться через пять лет, но у медиков, как и специалистов «вторички», нет понимания, как она будет происходить.



«Слышали мы об этой реформе, но пока что конкретно не совсем даже мы понимаем, как она будет проходить. Как разделить скорую помощь на неотложную и на экстренную? Вот сегодня молодой девушке вызывали. Потеря сознания: это экстренная или неотложная помощь?», — рассуждает врач скорой помощи Владислав Фатьянов.



Тем не менее, реформу медики ждут, надеются на повышение зарплат, новые автомобили и улучшение условий труда. Ведь, к примеру, сейчас врач-интерн, начинающий в скорой, получает минимальную зарплату. Наработав стаж, специалисты получают повышенную зарплату. Но зачастую молодые врачи предпочитают не ждать долго и, набравшись опыта, находят работу поспокойнее и с достойной оплатой.



Из уже произошедших изменений в работе службы экстренной медицинской помощи — обновленные протоколы.



«Протоколы более правильные, но менее душевные. Хотя это и правильно, чтобы каждый врач знал: какие препараты в какое время нужно ввести, к примеру, при острых инсультах, инфарктах, и так далее», — признает Владислав Фатьянов.



Одним из обещанных изменений станет обновление алгоритмов диспетчеризации. Принцип их действия — чтобы на вызов выезжал ближайший к пациенту автомобиль экстренной помощи. К слову, в Харьковской области уже несколько лет как нет привязки «скорых» к районам города. В каждом автомобиле установлен GPS-навигатор, свободные машины отображаются на мониторах диспетчеров, и те распределяют вызовы на ближайшие бригады.

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