Права человека. Что обещают украинские партии?

За неделю до парламентских выборов ы Украине лидером электоральных симпатий, по результатам соцопросов, остается партия «Слуга народа», следом идут «Оппозиционная платформа За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина». Как выяснили журналисты ОТВД, в предвыборных программах всех этих партий мало упоминаются права человека.





«Слуги народа» обещают внедрить механизм отзыва депутатов, проведение народных референдумов, лишить владельцев медиа возможности влиять на то, что говорят или пишут журналисты. Также партия собирается запустить суд присяжных, ввести механизм защиты свидетелей, урегулировать право владения оружием. В социальной сфере хотят провести всеукраинскую перепись населения, внедрить второй уровень пенсионного обеспечения и монетизировать пенсии. Все эти пункты положительны, но нет никаких разъяснений о методах достижения этих задач. Об этом говорит глава Центра информации о правах человека Татьяна Печончик:



«Там есть определенные позитивные меры, но примечательно для программы этой политической партии то, что непонятен путь реализации предусмотренных мер. Это может привести как к улучшению ситуации с правами человека, так и к свертыванию и упадку определенных политических процессов. Поэтому это партия, которую тяжело спрогнозировать».



Вторая партия в рейтинге – «Оппозиционная платформа За жизнь». В социальной сфере ее программа состоит из обещаний: уменьшить цену на газ, отменить задолженности по ЖКХ, повысить минимальную пенсию в четыре раза. В партии активно используют риторику прав человека для собственной выгоды. По их словам, за последние 5 лет нынешняя власть, «систематически нарушала права» миллионов украинцев. В стране якобы притесняют русский язык и религиозные меньшинства, разжигают вражду между регионами. Но в то же время правозащитники уверяют, что после 2014 года систематичность в нарушениях прав человека исчезла, а заявления оппозиционеров – манипулятивны.



«Здесь стоит анализировать, смотреть на то, как вели себя представители этой партии, которые ранее были у власти. Многие из них, например, были в Партии регионов, и они сейчас хотят бороться с ксенофобией в Украине. Хотя, когда они были у власти, то особых успехов по этому вопросу они не предложили. «Оппозиционная платформа» в своей программе предусматривает шаги, которые наоборот могут быть отступлением от прав человека, могут вести к свертыванию демократии», - считает Печончик.



По оценкам правозащитников, реализация программы «Оппозиционной платформы за жизнь» приостановит сотрудничество с ЕС и международными институтами, отменит все виды санкций в отношении России и вернет Украину на 10 лет назад. Если об урегулировании конфликта на Донбассе в предвыборной программе партии есть несколько пунктов, то Крым не упоминается вовсе.



Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» декларирует принципы экономической свободы, цивилизованного выбора и гендерного равенства. Однако, как это будет осуществляться не прописано. Также в программе не указаны проблемы других дискриминаций, но предусматривается «гражданское образование» - обучение граждан защите своих прав, недопущение манипуляции их мнением. Опять-таки, как это будет происходить - не ясно.



«По поводу программы этой партии возникает вопрос: эта команда уже была у власти 5 лет, почему она не выполнила те пункты, которые прописаны в ее программе», - комментирует правозащитница Татьяна Печончик.



Программа другого «ветерана» украинской политики партии «Батькивщина» в основном касается экономических вопросов и социальной защиты населения. Например, партия Юлии Тимошенко обещает за пять лет достичь уровня средней зарплаты в Польше, вдвое увеличить пенсии и в два раза уменьшить цену на газ. Но как это сделать, не упоминается.



«Программа партии "Батькищина" содержит много популистских утверждений, которые на самом деле трудно будет достичь в стране. Например, они обещают зарплаты как в Польше, но надо понимать, что зарплаты зависят от уровня развития экономики и по самым смелым прогнозам Украина за следующие 5 лет не сможет догнать Польшу», - считает правозащитница.



Партийная программа не показывает путей решения проблем в сфере прав человека. Такие ценности как свобода слова, верховенство права, демократия вообще не упоминаются в программе.



Молодая партия «Голос» предлагает провести реформу СБУ, модернизировать прокуратуру, создать честный и прозрачный рынок земли и гарантирует наказание организаторов террора антикоррупционных активистов. «Голос» выступает за адресную социальную помощь для малообеспеченных и введение накопительной пенсионной системы.



«Партия, в которой больше говорится о правах человека, и в программе которой предусмотрены наиболее адекватные меры для достижения тех проблем, которые они поднимают – это партия "Голос"», - высказала мнение Татьяна Печончик.



По мнению аналитиков центра прав человека «Зміна», их документ избегает популистских заявлений и довольно приближен к учету правозащитных стандартов. Все эти партии, кроме «Оппозиционной платформы За жизнь», берут курс на евроинтеграцию - вступление Украины в НАТО и ЕС. Реализация большинства пунктов не прописана и сами обещания «приправлены» популизмом.