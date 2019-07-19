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Россия меняет тактику по Украине. Изменились ли интересы Кремля?

Новости Донбасса
19 июля 2019, 22:00

Россия меняет тактику по Украине. Изменились ли интересы Кремля?

Россия меняет свою тактику в Украине. На Киев они теперь идут не одинокими танками, а целыми партиями.

Ежедневно из Киева вещают три телеканала, которые транслируют пророссийские месседжи своего владельца Виктора Медведчука и его команды. Из Москвы идут десятки схожих месседжей. В основном, о том, что Украину вот-вот ожидает распад. Сюда же можно отнести недавнюю инициативу России под названием «Надо поговорить». Здесь же и выступления Путина, который в пример ставит «хорошую работу» Медведчука-переговорщика.

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А для того чтобы желающие «поговорить» попали в Раду – пророссийские силы достали свои главные козыри.  

Вопросы Донбасса разделяют не только Киев и Москву, но и украинское общество. Нет единства по таким темам как автономный статус Донецка-Луганска, амнистия, кто должен восстанавливать области после освобождения. Но если для одних политиков Донбасс - это камень преткновения, то для партии Медведчука - спасительная соломинка. Одновременно с этим Кремль настаивает, что украинская власть должна вести прямые переговоры с группировками «Л-ДНР». Идею о таких переговорах продвигает партия Виктора Медведчука. И у ее есть сторонники.

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Прямые переговоры с главами группировок «Л-ДНР» уже состоялись. Виктор Медведчук был в Минске. Таким образом, получилась нужная России картинка. Можно предположить, что руководство партии «Оппозиционная платформа За жизнь» создает альтернативную политическую реальность в Украине, продвигая интересы Кремля. Так ли это?

Подробности в сюжете ОТВД:

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