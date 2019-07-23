Без почестей. Можно ли считать переселенца героем и за что

Фото: vpl.in.ua

С начала конфликта на Донбассе переселенцы время от времени выступали негативными персонажами в публикациях медиа, в комментариях в социальных сетях и подвергались атакам со стороны целого ряда партийных и политических деятелей. Самые распространенные образы «переселенцев-негодяев» - это скандалисты, претенциозные нахлебники и, конечно же, сепаратисты. Доставалось переселенцам, их родственникам и даже целым городам, из которых люди. Негатив был и от украинских писателей, и от медиа-активистов, среди которых «популярные блогеры», «эксперты» и всевозможные «информационные воины».



Спустя 5 лет волна негатива почти стихла. Принимающие громады перестали высматривать хвост и рога в людях с донецкой и луганской пропиской, а зарубежные доноры теперь предлагают большинству из них в качестве помощи «удочку», а не «рыбку».



И все же часть переселенцев вернулась домой. Мониторинг Международной организацией миграции (МОМ) показал, что к концу 2018 года на оккупированную территорию уехали 19% из числа опрошенных. Главной проблемой возвращения стала нехватка денег - так ответили 45%.



Другие же, наоборот, остались в Киеве, Днепре, Львове и в других крупных городах, но им по-прежнему тяжело. Проблемы все те же: нет собственного жилья, не хватает денег на достойную жизнь, нет полноценного права голоса на местных выборах, привязка к статусу переселенца часто создает бюрократические сложности.



В министерстве по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) показали примеры успешных проектов переселенцев. Министр Вадим Черныш объясняет: «Украинское общество и его позиция очень часто отличаются от позиций политиков. Когда мы слышим много стереотипов, они являются методом достижения политической цели. Если вы увидите реальное отношение людей – сочувствие. Это чувство присуще украинцам».



Страна выиграет, если вовлечь переселенцев в экономические модели тех регионов, которые стали новыми домами для дончан и луганчан.



Для того, чтобы рассказать историю конкретного человека, столкнувшегося лицом к лицу с войной, министерство объявило флешмоб под названием «Я знаю героя». Любой желающий может оставить на сайте заявку-историю о том, кем из знакомых переселенцев он гордится. Флешмоб стал продолжением проекта МинВОТ под названием «Герои наших сердец». То есть все началось с девяти историй, которым министерство придало форму. Девять историй людей кратко запечатлены на видео, а героям посвятили сеть баннеров. К слову, Черныш заверил, что во многих украинских городах местные администрации добровольно выделяли бесплатные площадки для баннеров, несмотря на «горячий» предвыборный период. К тому же, акцию поддержал негосударственный сектор.

«Было много случаев, когда люди отказывались быть “героями” публично. Даже среди работников министерства, четверть из которых – переселенцы. Далеко не все нашли в себе силы поделиться историей. Но когда мы призвали людей писать нам о своих знакомых, мы узнали столько новых историй. Если бы мы не призывали людей делиться своими историями, их бы было гораздо меньше», - считает консультант проекта Богдан Горобчук.



Сейчас на сайте количество историй перевалило за 120.



Героями девяти историй, которые выбрало министерство, стали не только люди, но и целые организации - Луганский областной академический музыкально-драматический театр и Херсонская морская академия. Вуз активно принимает переселенцев, а театр-переселенец стал вторым домом для многих актеров, которые выехали вместе с ним. Эти заведения далеко не единственные, есть еще целый ряд других государственный и частных вузов, театров, клиник и больниц, которым “с нуля” пришлось налаживать быт на новом месте.

Владислав Терлецкий родом из Луганска. Он - один из 178 курсантов-переселенцев в Херсонской морской академии.



Авторы проекта уверяют, что «героизация» - это не рисованный нимб вместо выдуманных рогов, а реальные истории людей, которые, оказавшись в экстремальных условиях, смогли адаптировать их под себя.



«Это сильные люди, которых не сломали обстоятельства. И очевидно, что они герои для людей, которые также сталкиваясь с такими сложными обстоятельствами, искали в себе внутренние силы. Например, Екатерина Донцова [директриса Луганского областного дома ребенка] не сломалась на границе с Россией от угроз боевиков и начала обращаться куда только можно, чтобы спасти детей, которых хотели отобрать», - высказался Горобчук.

Он добавил: не обязательно быть переселенцем, чтобы чувствовать мотивацию оставаться в своей стране и развивать громаду, в которой живешь.



Если верить исследованиям Международной организации по миграции (МОМ), переселенцы в Украине почти не планируют покидать страну. Как рассказала и.о. главы представительства в Украине МОМ доктор Лоре Иковац-Слапак, лишь 1% опрошенных переселенцев сообщили, что уже нашли работу за границей и 5% сообщили, что планируют найти работу в другой стране. Большинство опрошенных из числа занятых (67%) работают на своем нынешнем месте работы уже минимум год и их занятость соответствует квалификации.



Этот же отчет показал, что среди опрошенных число безработных и занятых разделилось почти поровну – 48% и 52% соответственно. Среди безработных – 24% пенсионеров. В то же время, среди небольшого количества переселенцев, которые активно ищут работу, 29% были безработными до одного года, 40% оставались без работы от одного года до четырех лет, 16% были безработными более четырех лет, и 7% никогда не работали ранее. Те, кто активно ищут работу, но не могут найти, заявили, что сталкивались с разными проблемами. Чаще всего упоминали нехватку вакансий (77%) и низкую заработную плату на тех вакансиях, которые были открыты (62%).

Александр Кузьминов. Ветеран АТО. Работает столяром в социальной мастерской.

И все же доктор Лоре Иковац-Слапак говорит, что положительные сдвиги есть. В первую очередь они касаются того, как переселенцы относятся к новому месту.



«Мы наблюдаем тенденции роста доверия ВПЛ к местному населению. Почти все опрошенные регулярно взаимодействуют с местным населением – таких людей в окружении переселенцев – большинство или больше половины. Одна треть опрошенных заявила, что у них сильное чувство принадлежности к громаде, в которой они живут», - отметила Иковац-Слапак.



Большинство реципиентов Международной организации по миграции оказались переселенцами, которые живут уже на новом месте уже более трех лет. Треть опрошенных сообщили, что планируют остаться здесь даже после завершения конфликта.

Лишь у малой доли переселенцев есть собственное жилье. По сравнению с 2017 годом, когда лишь у 1% переселенцев был свой дом, к концу 2018-го ситуация, конечно, стала лучше. К одному проценту прибавились еще десять – эти семьи смогли обзавестись собственным жильем. Сколько лет еще понадобится остальным 89% переселенцев, чтобы они не просто хотели остаться здесь жить, а знали, что у них есть свой новый дом? И снова опрос показал «луч надежды»: оплата аренды (с 23% до 4%) и безработица (с 13 до 3%) почти перестали волновать переселенцев, но не настолько, чтобы забыть об отсутствии собственной крыши над головой (37%).

И это лишь небольшая часть проблем, с которыми столкнулись в 2014-м и продолжают уживаться по сей день переселенцы из Донбасса и Крыма. Может, и правда, без героизма здесь не обойтись. Остается надеяться, что флешмоб «Я знаю героя» - это не последняя инициатива профильного министерства, которая смотивирует не только украинские громады, но и ту часть госаппарата, от которого во многом зависит достойная жизнь самих героев.