Жители городов Донбасса требуют решить «сортирный вопрос». Чиновники удивляются

В городах Донецкой и Луганской областей набирают популярность электронные петиции об открытии новых и ремонте старых общественных туалетов. Как выяснилось, далеко не в каждом крупном городе Донбасса есть бесплатные или даже платные уборные, и жители этим недовольны. Голоса набирают петиции в Бахмуте, Краматорске и Мариуполе (Донецкая область). Петиция активистки правозащитной организации «Восток-SOS» Александры Ворошиловой в Северодонецке (Луганская область) за считанные дни набрала более нужных 300 голосов. В городе есть два общественных туалета, которые работают только в дни массовых мероприятий.



Александра говорит, что изначально несколько городских общественных организаций общались с городским советом на тему уборных в «личной» переписке – запросами и ответами. Позже активистка решила, что нужно узнать мнение горожан, прежде чем продолжать убеждать городскую власть в необходимости строительства новых туалетов. Ответ не заставил себя долго ждать. О проблеме заговорили местные СМИ и соцсети.



«Северодонецк временно исполняет функцию областного центра. К нам приезжают переселенцы. Одно дело - местные знают, куда можно пойти, другое дело – приезжие люди. Я уже не говорю о мамочках, о людях с ограниченными возможностями... Эта история началась год назад. Мы как общественная организация часто проводим фестивали и другие крупные мероприятия в Северодонецке. С проблемой отсутствия туалетов в дни мероприятий сталкивается примерно тысяча человек. Из-за того, что мы проводим не городские мероприятия, а частные, общественные туалеты для нас не открывают. Например, чтобы провести "Фестиваль думок" в прошлом году нам пришлось вести длительные переговоры с частным владельцем туалета, который долгое время считали коммунальным», - пояснила Ворошилова актуальность проблемы.



Популярность петиции в Северодонецке отчасти вызвана другим «сортирным» эпизодом в жизни города.



В апреле городской совет выделил на ремонт уборной по Гвардейскому проспекту 231 тысячу гривен. В полуразрушенном заброшенном туалете заменили кровлю, покрасили стены, потолок, починили водопровод и электропроводку.

Сантехнику, установленную в туалете еще при Союзе, не меняли. Но не все жители города оценили работу, завершенную в конце августа. В социальных сетях пост о туалете, который после ремонта будет работать только по праздникам, вызвал упреки в адрес города. Ремонт уборной, мягко говоря, назвали «косметическим».

В ответ заместитель городского головы Алексей Светиков заявил , что затраты на ремонт были «минимально возможными», а большего город не может себе позволить. Более того, подозрения пользователей соцсетей в краже бюджетных денег Светиков рассматривает как «лжедонос» (ст. 383 Уголовного кодекса Украины).

Местные власти не спешат благоустраивать город туалетами по нескольким причинам: нет денег на строительство, нет финансовой выгоды для города. Прежде чем городской исполком рассмотрел петицию Ворошиловой, организация получила список коммунальных и частных помещений, которые, по мнению чиновников, должны свободно и бесплатно предоставлять горожанам доступ к своим туалетам. В списке оказались дома культуры, поликлиники, торговые центры, детские центры.

Ответ от городского совета, который получили общественники Северодонецка

То есть для чиновников сама петиция стала непонятным явлением – зачем жителям Северодонецка общественные туалеты? Ведь есть дома культуры, поликлиники, офисные центры, которые должны пускать к себе всех.



«Мы решили провести рейд по этим местам. В некоторые места нас не пустили, потому что они частные, некоторые не всегда работают. В некоторых детских центрах нам сказали, что по закону не имеют права пускать к себе посторонних людей. Состояние многих из этих туалетов далеко не лучшее. Так не должно быть. Это унижает достоинство человека», - говорит Ворошилова.

Проблемы с общественными туалетами встречаются не только в украинских городах. Например, в Польше местные СМИ также поднимают этот вопрос. Но, как правило, в крупных польских городах общественные туалеты пользуются спросом среди туристов. В Северодонецке или Краматорске городскими уборными пользуются в основном люди, приехавшие из соседних городов и поселков по делам. Польские чиновники так же, как и украинские часто рассчитывают на услуги общественных и общественных коммерческих помещений – кафе, офисов, учреждений. Но прежде муниципалитет заключает договор с владельцами или распорядителями этих помещений. Например, в Гданське человек может ориентироваться по специальным наклейкам на окнах кафе о том, что в помещении есть платный или бесплатный туалет.



Общественный туалет в Гданьске предсказуемо отличается от уборных в украинских городах.

Фото: dziennikbaltycki.pl

Фото: dziennikbaltycki.pl

Горсовет Северодонецка теперь должен просчитать себестоимость строительства нового общественного туалета. Неизвестно, возьмутся ли чиновники за проект после того как будет готова смета. Кроме этого горисполком отказался от ежедневной работы туалетов, потому что те не соответствуют нормам. Оба туалета продолжают работать по графику.



В польских городах так же есть похожие проблемы с уборными, которые работают не каждый день, а лишь в назначенное время. Например, в популярном среди туристов Пястовском парке, который расположен в городе Зелена-Гура, общественные туалеты открыты только в выходные дни, когда работает амфитеатр. Это стало причиной для спора местных чиновников – одни считают это нормой, другие указывают, что посетители парка вынуждены ходить по нужде… в кусты. Выходит, что проблема туалета, который не работает, роднит украинских и польских чиновников.



К слову, недавнее исследование компании Formica Group в Польше показало, что 85% жителей страны недовольны уровнем гигиены в общественных туалетах. Особенно поляки недовольны качеством услуг в туалетах пабов и кафе (41% недовольных) и городских парков (39%).



Как можно решить проблему по всей Украине?



Туалеты в общественных заведениях, таких как супермаркеты, должны стать нормой для всех городов Украины. До 1 августа проектировщики были обязаны предусматривать общественняые уборные для посетителей только в непродовольственных торговых центрах – ТЦ и ТРЦ, универмагах, крупных магазинах одежды, обуви, детских товаров. Теперь же туалеты должны быть во всех крупных супермаркетах, сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе. В июне он заявил, что туалеты нужно строить и на остановках общественного транспорта.



«Сегодня очень важно осовременивать общественную инфраструктуру и создавать удобные и комфортные условия для людей. Поэтому у нас появилась такая идея, и сейчас мы уже внесли ее в проект изменений в ГСН относительно улиц и дорог - делать туалеты на новых общественных остановках. Это касается как нового строительства, так и реконструкции. Если это сделать правильно и соблюдать все необходимые требования при эксплуатации, то это действительно может стать решением вопроса с нехваткой общественных туалетов в городах», - написал замминистра в Facebook.



Эти идеи действительно придут на выручку жителям украинских городов. Но удастся ли их реализовать хотя бы в областных центрах? Ведь пока чиновники воспринимают общественный туалет не как что-то социально важное и необходимое, а как неприбыльное предприятие.

Материал подготовлен в рамках проекта, который реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики в рамках Transition Promotion Program. Мнения, изложенные в этом материале, принадлежат авторам и не отражают официальную позицию МИД Чешской Республики.