Чем «формула Штайнмайера» выгодна Украине. Мнение дипломата

Минские соглашения и «формула Штайнмайера» как путь их имплементации могут быть выгодны Украине и вернуть под украинский контроль все районы Донбасса. Об этом рассказал в интервью ОТВД чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко. Он рассказал о том, чем Минские соглашения похожи на Эрдусткое соглашение - в Хорватии в 90-х годах при международной поддержке и помощи миротворцев провели выборы на оккупированной территории. В Хорватии работала международная переходная администрация во взаимодействии с военным, полицейским, гражданским контингентом.



Ниже приводим главные тезисы дипломата



«Формула Штайнмайера» говорит об одном из 13 пунктов Минских соглашений, который уточняет временные рамки применения особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей. «Формула Штайнмайера» - это не мирный план по Донбассу. Мирный план это своеобразный Минск-2.



Некоторые пункты в соглашении четко выписаны, некоторые – нет. Россия жалеет о том, что подписала Минские соглашения – 2. Но «Минска-3» не будет, потому что Россия его точно не подпишет.



Если вы принимаете Минское соглашение, то автоматически принимаете «формулу Штайнмайера». Она не несет рисков. Но украинское общество побаивается того, какой будет расшифровка «формулы» - не пойдет ли в последний момент украинская сторона на уступку.



В заявлении украинской делегации речь не идет о предоставлении Донбассу широкой или даже узкой автономии. Мы идем к тому, чтобы предоставить Донбассу особый статус, но четко его выписать, регламентировав его Минским документом.



Украинский интерес – это возвращение под контроль Украины территорий Донбасса. А те, кто призывает отказываться от этих территорий – это и есть «зрада».



Невозможно начать мирный процесс без разведения сторон.



Сейчас настал момент, когда нужно проводить реорганизацию промышленного потенциала Донбасса. Еще в советские времена размышляли над тем, как старое оборудование на предприятиях убрать, некоторые шахты закрыть, но не решались из-за социального момента. Нужно полное обновление структуры производства. Не обязательно возвращать то, что было старым - можно сделать ставку на новые технологии или развивать сельское хозяйство.



Подробнее на видео: