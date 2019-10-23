Проголосовали за гуманность. Как в Славянске пытаются решить проблему бездомных животных

В каждом украинском городе живут бродячие животные. Но общей статистики по стране нет. Да и не в каждом городе местные службы ведут учет бездомных животных. Как правило, бродячие собаки становятся реальной угрозой для города или поселка, когда их популяция неконтролируемо растет, а местные жители обращаются в больницы с укусами.



Чтобы гуманно сократить популяцию бездомных собак, громады разных городов Украины ищут разные подходы. Например, в Славянске пока нет полноценного приюта, но есть неравнодушные жители и активисты, которые указывают чиновникам, как можно иначе выйти из ситуации. К тем собакам, которые ведут себя агрессивно, в этом городе раньше применяли довольно противоречивые меры – отлов и изоляцию. Иначе говоря, специальная организация занимается вывозом животных «в неизвестность». Но не стоит забывать, что в Украине уже более двух лет действует уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.



Зоозащитникам Славянска удалось лишь в прошлом году добиться того, чтобы бюджетные деньги не шли на безвозвратный отлов собак. Теперь деньги идут на стерилизацию. За год в городе уже простерилизовали около 200 собак за средства местного бюджета. Животных, среди которых также коты, стерилизуют не только за бюджетные деньги, но и за средства, которые собирают активисты и волонтеры.



Кроме этого, в начале 2019 года городской совет инициировал опрос среди жителей Славянска. Горожанам предложили выбрать из трех вариантов обращения с бродячими животными наиболее приемлемый:

Поддерживаете ли Вы метод стерилизации бездомных животных с возвращением их в ареал обитания?

Поддерживаете ли Вы безвозвратный отлов бездомных животных?

Поддерживаете ли Вы стерилизацию бездомных животных и частичный отлов агрессивных животных?

Большинство (73%) проголосовали за стерилизацию и возвращение в среду обитания.

Это не единственное голосование жителей Славянска, которое показало, что проблема с бездомными животными в городе есть, и громада хочет ее решить гуманно. В конкурсе «Бюджет участия» второй год подряд побеждает проект о помощи бездомным животным. Суть конкурса довольно проста – любой желающий житель Славянска может написать проект по развитию города, размер которого не должен превышать 150 тысяч гривен. Победителей выбирают жители города путем голосования. И в прошлом году, и в этом проекты о гуманном обращении с бездомными животными стали лидерами голосования.



Тем не менее, как рассказала победительница конкурса Ирина Орловская, она и ее единомышленники не раз слышали скептические отзывы о своем проекте.



«Нам говорили: люди подаются на садики, школы, детские площадки, а вы тут со своими собаками», - вспоминает Ирина.



Ювелирная работа для бродяжки



Благодаря прошлогоднему гранту в Славянске удалось простерилизовать около 190 собак и 20 кошек. Как рассказала Ирина, кошки стали бесплатным «бонусом» от доктора, который согласно договору, должен оперировать только собак. В этом году большая часть денег уйдет на закупку трех вольеров, внутри которых расположены шесть будок. Согласно проекту бюджета, на оставшиеся деньги удастся простерилизовать около 50 собак. Ирина говорит, что в первую очередь будут отлавливать и стерилизовать самок, желательно беременных. Также она подчеркивает, что крайне важно заниматься стерилизацией бродячих животных регулярно. Если сделать перерыв, предыдущие месяцы работы (или даже годы) будут потрачены впустую. А вместе с ними и деньги.

«В этом году мы столкнулись с тем, что у нас на карантинной площадке очень много животных. На питание и лечение мы с горем пополам находим деньги. Но такие вольеры это уже более затратное дело, которое мы не можем себе позволить», – рассказала Орловская.



Вольеры расположены на участке земли, которую выделил городской совет. Также местный бюджет покрывает организации коммунальные расходы.



Ирина подчеркивает: стерилизация бездомных животных имеет свои особенности. Хирургическую работу в данном случае она сравнивает с ювелирной – шов должен быть маленький, а нить – которую в быту называют саморассасывающейся. После операции животных в короткие сроки выпускают в их среду обитания или передают опекунам, если такие есть.



«Мы уже не первый год сотрудничаем с довольно известным ветеринаром в Донецкой области – Виктором Воротниковым. Мы заключаем с ним договор. Как правило, в акт выполненных работ входят вакцинация, прививка от бешенства, чипирование, клипсование, транспортные расходы. У ветеринара есть своя бригада, которая работает в двух фургонах. Одних животных прооперировали, других уже отлавливают и готовят к операции. Кстати, собирать животных нам часто помогают сами жители», - объясняет Ирина.



Ирина Орловская работает в индустрии красоты. А помощь животным в зоозащитной организации «Дай шанс» – это второстепенное. Но сил на такое «хобби» уходит немало. Поэтому в организации рады любой помощи. Волонтеры, а также члены организации пользуются социальной сетью Facebook, чтобы «мобилизовать» всех неравнодушных жителей города. В группе «Помощь бездомным животным «Дай шанс» собирают деньги и продукты для того, чтобы кормить животных на передержке. Здесь же для них ищут «родителей». Жители города не только просят о помощи для животных, но и рассказывают истории тех, у которых появился новый дом.

Это Ральф. Ему повезло. Он больше не бездомный.



Но везет не всем… Иногда собакам и кошкам после операции по мере их поправки приходится возвращаться в прежнюю среду обитания, то есть на улицу.

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В Доброполье (Донецкая область) – другая ситуация. Зоозащитная организация «300-Місто» не нашла поддержки от городской власти, но выиграла грант ПРООН на покупку дома, который сегодня обустроен как приют для собак. Общественники регулярно нуждаются в помощи. Как рассказала руководительница организации Татьяна Пустовойтова, число подопечных растет очень быстро. Подробнее в сюжете:

Материал подготовлен в рамках проекта, который реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики в рамках Transition Promotion Program. Мнения, изложенные в этом материале, принадлежат авторам и не отражают официальную позицию МИД Чешской Республики.