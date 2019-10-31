Самый умный. Как Мариуполь осваивает диджитализацию

В начале октября на всеукраинском форуме Kyiv Smart City Forum Мариуполь назвали городом стартапов. Награду «Smart город» Мариуполь получил благодаря тому, что муниципалитет совместно с IT-компаниями развивает электронные услуги. Часть бюджетных и донорских денег город тратит на разработку социальных мобильных приложений. За три года Мариуполь направил около 50 миллионов гривен на разработку медицинского портала «Медконтроль» с единой базой данных обо всех медучреждениях города, установку GPS-трекеров в общественном транспорте, «умных» камер видеонаблюдения на улицах и так далее.

Большинство IT-решений город находит у местных разработчиков. Иногда муниципалитет обращается к специалистам, иногда, наоборот, компании-разработчики могут самостоятельно что-то предложить городу.

В конце октября городу и заодно президенту, который приехал в новый IT-хаб Мариуполя, был презентован проект «Смарт громады».

«Это мобильное приложение, которое позволит объединить у каждого в телефоне весь комплекс административных услуг, которые мы можем получить в городе – не ходить по разным инстанциям, не стоять в очереди», - пояснила смысл приложения разработчица компании Innovation Development Екатерина Харченко.

В рамках общественной организации «Мариупольский АйТи Кластер» Харченко вместе с коллегами занимаются разработкой социальных приложений для города. Отдельно от общественной работы они также ведут бизнес-проекты для заказчиков.

Приложение «Смарт громады», по задумке разработчиков, должно объединить в себе коммуникации с административными учреждениями города. Но оно не исключает, конечно, индивидуальной записи на прием к конкретному специалисту или чиновнику.

Харченко смотрит на город не просто как IT-специалист, который должен разработать социальный софт для клиента. Она живет в Мариуполе, знает его «слабые места», и главное, знает, как можно решить проблемы, с которыми сама сталкивается.

«Мой недавний горький опыт связан с налоговой службой. Я потратила лишние два часа своей жизни на то, что можно было сделать с помощью технологий гораздо быстрее. Или, к примеру, если в городе перекрыто транспортное движение, я бы могла узнать об этом через специальное приложение. Это тоже сэкономит мне время на объезд. Я как офисный работник или просто горожанка, могу узнавать о плановых отключениях электроэнергии, опять же, чтобы планировать свое рабочее время», - приводит примеры специалистка.

Как рассказал директор компании Innovation Development Станислав Евченко, приложение «Смарт громады» похоже по концепции на проект «Дія», который не так давно презентовали в команде президента Зеленского. «Держава в смартфоні» должна объединить в себе все государственные услуги. Но по словам Евченко, локальное приложение для конкретного города не будет лишним, потому что надо разграничить «масштаб» каждой услуги. «Держава в смартфоні» вряд ли понадобиться тем, кто, например, хочет зарегистрировать ребенка в детский сад или школу. А «Смарт громады» как раз могут это организовать.

«Вопрос не том, чтобы прописать софт. Нужно сделать его удобным для тех, кто предоставляет и получает услуги. Но локальные инициативы, конечно, должны поддерживаться государством», - подчеркивает специалист.

Для тех, кто не разбирается в современных технологиях, разработчики предлагают устанавливать информационные терминалы в центрах предоставления административных услуг.

Разработчики подчеркивает, что их задача – не отобрать работу у сотрудников админуслуг, а оптимизировать ее. Например, перенести часть бумажного оборота в электронную версию. Особенно актуальным вопрос станет, когда правительство окончательно примет решение отменить в Украине ряд справок. В министерстве цифровой трансформации в сентябре заявили, что планируют отменить справку о регистрации места жительства и о составе семьи.

К слову, о дополнительных «бумажках». Для переселенцев, к примеру, особенно актуален ряд документов, которые не нужны большинству жителей Украины. Это и справка перемещенного лица, и документ о смене места голосования, и так далее. Программист говорит, что проект можно прописать и под потребности отдельных категорий населения. Главное – желание городской власти.

«Мы создали костяк приложения. Если город видит потребность автоматизировать какую-то структуру, не вкладывая большие инвестиции в разработку системы или покупку программного обеспечения, можно создать внутри нашего программного обеспечения конкретный элемент. Например, услуги для переселенца», - поясняет специалист.

«Смарт громады» будут доступны жителям Мариуполя, если руководство города решит, что такой проект действительно нужен, и выделит деньги на его финансирование.

По словам Евченко, если говорить о подобной коммерческой разработке, стоимость таких приложений стартует от 10 тысяч долларов.

Совсем скоро в Мариуполе должно заработать приложение «ДСНС 101». Как рассказала разработчица проекта Александра Клименко, приложение должно помочь жителям города в критических ситуациях – когда обычно вызывают спасателей. Только теперь можно сообщить о пожаре или аварии без звонка диспетчеру, а нажав на кнопку в смартфоне. Главное условие – в смартфоне должна быть включена геолокация и, соответственно, он должен быть подключен к интернету. Если геолокации нет или интернет не работает, приложение автоматически выводит на экран смартфона кнопку экстренного вызова.

«Приложение экономит время на звонки диспетчера для уточнения, что случилось и где вы находитесь. К тому же, если у человека есть особенности, нарушения речи или слуха, он при регистрации может это указать, и диспетчер поймет, что ему в экстренной ситуации не нужно перезванивать», - добавила Клименко.

Она также рассказала, что через приложение человек может отправить фото или видео аварии, свидетелем которой стал. Можно также оставить отзыв после взаимодействия со спасателями.

Приложение разработано по принципу предыдущего проекта «Кластера» - «Полиция 102». Оно действует в городе уже больше двух лет. Скачав это приложение, указав свою геолокацию, любой житель Мариуполя может вызвать правоохранителей в случае необходимости.

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Государство не всегда может оказывать свои услуги эффективно, делая своих граждан заложниками некачественного сервиса и хамства в социальных, административных учреждениях. Если же правительственная машина принимает решение быть эффективной, без современных технологий не обойтись. Особенно, если они облегчают жизнь и тем, кто предоставляет услуги, и тем, кто их получает.