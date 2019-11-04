Услышать тех, с кем меньше всего хочется разговаривать. Социолог об украинцах и мире на Донбассе

Украинцы делят себя на группы, интуитивно используя стереотипы. И это не плохо, говорит социолог Оксана Лемишка, потому что люди, как правило, идентифицируют себя, сравнивая с другими. Но разделение на группы в Украине отчасти стало препятствием для здорового диалога между людьми. Это произошло, потому что разделением стали манипулировать.



Руководитель программ в Украине Центра устойчивого мира и демократического развития Оксана Лемишка поделилась своими размышлениями, опираясь на данные всеукраинского опроса SCORE, который был проведен в 2018 году. Кое-какие свежие данные из результатов опроса за 2019 года она также представила на Форуме Единства в Мариуполе.

На какие основные группы себя делят себя жители Украины?

Доверие к жителям восточной Украины

Согласно исследованию, по всей стране среди украинцев нет веры в открытость диалога с жителями восточной Украины. Средний показатель не достигает даже 5 из максимальных 10 баллов.

«Даже восточная Украина не верит в то, что диалог с ней может дать хороший результат», - отметила социолог.

Жителей востока страны видят в негативном свете ряд центральных и западных регионов Украины. На взаимоотношения украинцев влияют несколько факторов: активная общественная позиция, критическое мышление, толерантность по отношению к другим, ощущение заботы со стороны власти. То есть, отношение жителей западных областей будет гораздо позитивнее, если они будут уверены в том, что власть в стране одинаково заботится обо всех регионах Украины.

Лемишка говорит, что во время опроса в разных уголках страны команда SCORE слышала нарекания: «Власти все равно как живут украинцы; власть не заботится одинаково о востоке и западе».

Доверие к жителям западной Украины

Доверие к западной Украине у большинства регионов выше, чем к восточной, хотя средний показатель по стране – 5.3 балла. Среди тех, кто негативно относится к западным регионам страны, наибольшие опасения вызывает евроинтеграционный процесс, с которым они ассоциируются. Хотя, как отметила социолог, украинцы часто даже не знают или плохо понимают, что это за процесс.

Что может привлечь граждан на востоке к диалогу с гражданами на западе страны

фото

Открытость к диалогу и вера в громаду.

Исполнительный и социальные навыки – на востоке люди, которые владеют этими навыками гораздо проще взаимодействуют с другими группами населения страны.

Позитивное восприятие Евросоюза

Удовлетворенность инфраструктурой и социальными услугами.

Открытость к диалогу с жителями ОРДЛО

Социологи подчеркивают, что нужно максимально осторожно относиться к результатам опросов на неподконтрольных территориях Донбасса. Но, как отмечает Лемишка, нельзя не обращать внимание на те нарративы Донецка и Луганска, о которых удается узнать.

К примеру, по ее мнению, нельзя не замечать то, что стать частью РФ полностью готовы 25%, скорее готовы 27% жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Лемишка описала суть проблемы так: «Есть группа украинцев, с которыми отказывается разговаривать почти вся Украина (средний показатель готовности к диалогу – 3.3), и которая наиболее нуждается быть услышанной».

Политическая ориентация украинцев

В Украине есть люди, которые поддерживают проевропейскую ориентацию, потому что верят в демократические ценности, но есть пласт людей, в том числе, на западе Украины, которые поддерживают проевропейскую ориентацию абсолютно безотносительно толерантности, прав человека и других человеческих ценностей. Вместо толерантности проявляются национализм, радикальные тенденции и прочее.

Есть еще одно интересное наблюдение социологов:

«Чем больше проевропейской является западная Украина, чем более экономически безопасной она является, тем выше будет стереотип к восточной Украине. Это противоречит сущности проевропейской ориентации толерантности и европейским человеческим ценностям».

Востоку мешает советская ностальгия

На востоке страны живут прагматичные украинцы, но им мешает советская ностальгия. Избавиться от нее активнее всего помогает удовлетворенность услугами, экономическая безопасность и забота государства. Это же мотивирует украинцев поддерживать проевропейскую интеграцию. Доверие базируется на двух составляющих: экономическая безопасность и удовлетворенность услугами.

«Не украинские медиа, не российская пропаганда, а благополучие здесь и сейчас, безопасность – то что выражает отношения с властью и поддержку демократических ценностей», - так описывает Лемишка взгляды современных прагматичных украинцев.

Доверие жителей ОРДЛО к власти

В 2019 году на оккупированных территориях доверие жителей снизилось как украинской власти, так и к российской и местным де-факто властям. Если в 2018 году большинство опрошенных жителей ОРДЛО (84%) считали, что о них более всего беспокоится власть «Л-ДНР», то в 2019 году так считают уже 60%. Почти столько же считают, что о них заботится российская власть – 67% в 2018 году и 56% в 2019-м. Заботу украинской власти отметили в 2018 году 36%, а в 2019 – 28% опрошенных.

Политическая безопасность

Пророссийская ориентация в Украине есть – люди поддерживают семейные, культурные, экономические и политические связи с Россией. И это не значит, что они поддерживают российскую агрессию. Они же в сегодняшних условиях чувствуют себя забытыми и неуслышанными.

«Они теряют связь с Украиной, мы их называем «отстраненными», потому что они становятся апатичными, не интересуются процессами в стране», - отмечает Лемишка и подчеркивает: «С ними надо говорить».