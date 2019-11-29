На КПВВ Донбасса теперь новые правила. Что изменилось?

Правила провоза личных вещей и товаров с оккупированной территории Донбасса и обратно более двух последних лет были чем-то вроде «кости в горле» правительственных чиновников, общественников и обычных людей. Вместо перечня товаров, которые нельзя провозить через линию соприкосновения на Донбассе действовал перечень товаров, которые разрешены. Гармонии между вопросами безопасности на КПВВ и обывательскими потребностями людей долгое время не было. Несколько раз в список вносили правки, потому что сложно в одном документе сразу охватить абсолютно весь ассортимент товаров и вещей, которые люди попытаются в бытовых целях провезти в Донецк или обратно. Иногда доходило до абсурда. С обывательской точки зрения, конечно. Например, с весны 2017 года нельзя было везти через КПВВ кофе, чай, ягоды, мед. К 2018 году разрешили провозить кофе и чай, но ограниченном количестве. Ягоды и мед остались под запретом.

Каждый раз, когда правозащитники указывали Кабмину на проблему, министерства и силовые ведомства кивали друг на друга, мол, решение должно быть коллегиальным, а консенсуса нет. Его не было долгое время и после обновления руководства страны. Понадобилось четыре месяца после того как в правительстве Владимира Гройсмана в июле объявили о создании нового свода правил. К концу ноября-2019 уже при правительстве Алексея Гончарука свод правил был утвержден. Теперь на Донбассе действует новый порядок въезда-выезда людей и провоза товаров.



Посмотрим, что изменилось, а что – нет



Самым главным нововведением стало то, что появился перечень запрещенных к провозу товаров, а разрешенными товарами по умолчанию стали все остальные. Ограничений на ввоз товаров в сторону Донецка и Луганска с территории, подконтрольной украинской власти, теперь нет за исключением того самого запретного списка. А вот, если человек везет с оккупированной территории помимо личных вещей товар, то его суммарная стоимость не должна превышать 10 тысяч гривен, а вес – 75 килограмм на одного человека. Не более 2 килограммов каждого из продуктов и не более 2 единиц каждого непродовольственного товара.



Согласно старым правилам, один человек не мог перевезти через линию соприкосновения с оккупированной на контролируемую территорию и обратно товары, суммарная стоимость которых превышает 10 тысяч гривен, а суммарный вес - более 75 килограмм.



До 150 килограммов один человек мог раньше провезти в сторону Донецка и Луганска, если этот товар куплен в товарно-логистическом центре возле КПВВ. Его общая стоимость не должна была превышать 20 тысяч гривен.



Личные вещи



Среди разрешенных все равно есть четкий список личных вещей, количество которых существенно не изменилось. Прежние ограничения коснулись аудио- и видеотехники (один фотоаппарат, одна видеокамера, один диктофон, один телевизор, два компьютера. Вместо двух мобильных телефонов теперь можно три, вместо одной пары часов можно две, вместо 100 мг духов можно 200. К пяти упаковкам одного вида лекарств добавили 10 ампул, 50 таблеток и 10 трансдермальных систем для лекарств, которые содержат наркотические или психотропные вещества. Это все и еще ряд других вещей считаются личными. Расчет представлен на одного человека.

Ограниченные товары



Есть также список ограниченных к провозу товаров и вещей, которые не считают личными. Не изменился перечень подакцизных товаров: не более 5 литров пива, 2 литров вина, 1 литра крепкого алкоголя. Не более 200 сигарет, или 250 граммов табака, либо эти изделия в наборе общим весом, не более 250 граммов. В список добавили не более 50 сигар и не более 20 литров (кило) горюче-смазочных материалов для одного автомобиля. Среди ограниченных товаров есть также автозапчасти – шины для легковых машин. Для грузовых – запрещено. Алкоголь и табак не могут провозить лица младше 18 лет. Детей, к слову, новый закон коснулся наиболее существенно, но об этом немного позже.

Деньги



С оккупированной территории человек может вывезти сумму гораздо крупнее (максимум 50 тысяч гривен), чем ту, которую ему позволено завезти обратно (максимум 20 тысяч гривен). Если нужно вывезти больше, это согласовывается с представителями координационного центра на КПВВ. Эти суммы могут быть в другой валюте, но эквивалентно.



«Чтобы украинские граждане могли привозить деньги, которые они получили и хранят на оккупированных территориях, чтобы они здесь могли тратить их на те товары, которые для них необходимы для удовлетворения базовых потребностей», - так советник министра по делам ветеранов Артем Салихов объяснил логику составления новых правил.



Запрещенные товары



Через линию соприкосновения запрещено провозить оружие и боеприпасы, товары военного назначения, наркотики, ядовитые, взрывчатые вещества, слитки и банковские монеты, автомобильные запчасти к грузовым авто, промышленное оборудование, строительные материалы, порнографическую продукцию, агитационные материалы оккупационных администраций и РФ, дроны, предметы старины, искусства.

У «ДНР» - свои правила



С весны 2018 года группировка «ДНР» установила свои правила провоза товаров через КПП, которые она контролирует. Теперь через украинский КПВВ в сторону Донецка можно везти сколько угодно вещей и продуктов, но на КПП «ДНР» пропустят по-прежнему до 100 килограммов, общая сумма которых должна быть эквивалентна сумме до 1 тысячи евро. Главное отличие в требованиях «ДНР» заключается в разрешенном количестве продуктов питания. Очевидно, есть понимание того, что многие пенсионеры, получив выплаты на подконтрольной Украине территории, делают покупки и везут домой. Можно везти по 5 килограммов мяса и готовых продуктов из мяса, по 3 литра молока и молочных продуктов, по 50 килограммов овощей и фруктов.



Может, группировка изменит свои требования к провозу товаров вслед за украинским перечнем, но пока «ДНР» принимает другие, позиционные, решения. Например, накануне нормандской встречи группировка решила обозначить «государственные границы ДНР», которые охватывают территорию всей Донецкой области.

Дети



Еще одним важным решением стал порядок пересечения линии соприкосновения детьми, не достигшими 14 лет. Они могут ездить как по украинскому загранпаспорту, если он есть, так и по свидетельству о рождении. Для тех, кто достиг 14-летнего возраста, другие правила – нужно предоставить или паспорт гражданина Украины, или загранпаспорт. Ребенка должен сопровождать законный представитель – родитель или усыновитель. Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на оккупированную территорию в сопровождении того же законного представителя, с которым выезжал.



Сопровождение законного представителя не требуется детям в возрасте 14-16 лет, если они учатся на подконтрольной территории. От них требуется удостоверение из учебного заведения (проездной) и стандартный для всех пропуск от СБУ.



Если же у ребенка, рожденного на оккупированной территории, нет украинского свидетельства о рождении, украинская миграционная служба для пропуска на КПВВ должна принять документы, подтверждающие факт рождения ребенка от сопровождающего лица. Скорее всего, это будут документы, выданные группировками «Л-ДНР».



Постановление 815, которое регулирует все эти нововведения, появилось еще в июле текущего года, но было отсрочено как раз из-за пункта о несовершеннолетних. Как рассказала правозащитница Алена Лунева, в украинском обществе возник резонанс относительно новых правил пересечения линии соприкосновения детьми. Изначально Порядок пересечения не предусматривал свидетельств о рождении. Правительство предлагало три документа как основания для пересечения КПВВ: проездной, паспорт гражданина Украины в виде ID-карточки и загранпаспорт.



«Если считать, что проездной документ не выдается ребенку с 2015 года, а ID-карточка выдается с 14 лет, то вопрос пересечения линии ребенком до 14 лет - это вопрос получения заграничного паспорта. Возникает куча инсинуаций о том, что Украина отрезала людей, они теперь заграничные, потому что дети могут выезжать только по загранпаспортам», - отметила Лунева.



К осени в документе все же согласовали свидетельство о рождении ребенка как основание для его проезда на территорию, подконтрольную украинской власти.



Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко ранее пояснял, что обратно на оккупированную территорию дети и их представители должны ехать уже со справкой о том, что подали документы на получение украинского паспорта или загранпаспорта в зависимости от возраста. Такие справки выдает миграционная служба.



«Есть моменты, когда дети не имеют паспортов, поэтому пограничники будут пропускать их по свидетельствам о рождении в направлении подконтрольной территории Украины для того, чтобы люди могли сдать документы на получение паспорта или загранпаспорта в зависимости от возраста», - сказал Демченко.



У «ДНР» опять-таки действуют свои правила. Они немного отличаются от официального Порядка.



Нотариально заверенного согласия другого родителя не требуется, если от него не поступало заявления о своем несогласии на выезд своих детей с оккупированной территории. Кроме прочего, через КПП «ДНР» 14-летний ребенок может проехать самостоятельно или в сопровождении взрослых, если все они предъявят «паспорт ДНР» вместе с нотариально заверенным согласием одного из родителей, «либо лиц их замещающих».



О признании «паспортов ДНР» украинской стороной, как и раньше, речь не идет.