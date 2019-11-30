Реформа медицины продолжается. С чем «сражаются» врачи и пациенты в Донецкой области

Эпизод №1

«Я подписала декларацию с семейным врачом, но пока ни разу не была у нее на приеме, хожу в частную клинику», - говорит жительница Мариуполя. Они с мужем уже 5 лет живут в городе. У них не было трудностей в выборе врача, потому что оба обследовались у него до старта медреформы и врач им нравится. Не было сложным и подписание декларации из-за того, что они с мужем переселенцы. Но теперь, чтобы попасть на прием к своему семейному врачу в больнице №3, им нужно ждать неделю из-за загруженности медика.

«За последние полгода нам дважды нам нужна была помощь врача. При чем узкого специалиста. У меня были признаки тахикардии, а муж простудил ухо. Чтобы получить направления к лору и кардиологу, нужно сначала попасть на прием к своему терапевту. Возможно, это стечение обстоятельств, но раньше, чем через неделю ни меня, ни мужа врач не могла принять. А у нас нет времени ждать своей очереди так долго», - рассказала Юлия.

В обоих случаях выходом из ситуации стала частная клиника. Быстрее, но платно.

Эпизод №2

«Обычно я при простуде не обращаюсь к врачу, но тут кашель затянулся и пришлось. Я шла мимо поликлиники как раз – зашла и записалась. Меня записали на следующий день, так как я пришла уже в обед. Я пришла, меня посмотрели и выписали таблетки. Потом пришла на контрольный прием. В итоге - все хорошо», - делится положительным опытом мариупольчанка Виктория.

Но в жизни девушки были куда более серьезные ситуации и «сражения» с врачами государственных больниц, из-за чего все равно приходилось обращаться в частную клинику.

«В частную клинику мне приходилось обращаться, когда ухаживала за своей лежачей бабушкой. У нее была заключена декларация с терапевтом. Но ей нужен был хирург, который бы убирал пролежни. С этой проблемой я обращалась как в частные, так и в государственные клиники. Только государственные еще могут такси к дому потребовать, – говорит Виктория. – В частных клиниках нет проблем со сбором крови на дому для анализа. Мне сказали, что можно и в государственную поликлинику подать заявку – придут и возьмут. Так я и сделала. Терапевт выписала направление, а участковая медсестра попросила купить специальную пробирку в частной клинике, где мне ее не продали. В итоге участковая медсестра на дому взяла кровь в шприц и попросила вместе с направлением идти в ту же частную клинику для анализа крови, потому что в государственной поликлинике это все будет очень долго. И ни слова о том, что кровь через 15 минут сворачивается».

Таких эпизодов – тысячи, если не миллионы по всей стране. У каждого пациента найдется своя история так же, как и у каждого врача.

Пока в правительстве спорят о перестановках в профильном министерстве и Национальной службе здоровья Украины, активисты заявляют о срыве медреформы, на местах врачи самостоятельно «сражаются» с проблемами автономизации, а пациенты присматриваются к нововведениям и часто не видят улучшений. Врачи и чиновники указывают: всему есть свои причины.

«Новости Донбасса» провели обзор ключевых проблем и достижений реформы медицины на Донбассе. За отзывами врачей мы обратились в департамент здравоохранения Донецкой облгосадминстрации.

Зарплаты на «первичке»

Центры предоставления первичной медицинской помощи, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), теперь от нее же получают финансирование. Сумма зависит от количества деклараций, подписанных между пациентами и врачами конкретного медучреждения.

На подконтрольной территории Донецкой области 1,3 миллиона человек заключили декларации с семейными врачами или 71% населения.

Семейный врач не может отказаться от подписания декларации, если только количество его пациентов не достигло 1800 человек. Максимум деклараций у терапевта – 2 тысячи, у педиатра – 900.

К середине лета в Донецкой области врачи первичной медицины в среднем получили на 2,5 тысяч гривен больше, чем год назад. По данным департамента здравоохранения ДонОГА, средняя зарплата врачей «первички» составляет около 13 тысяч гривен, младшего медперсонала – около 7 тысяч гривен, других сотрудников больниц – около 4,8 тысяч гривен.

Ниже среднего, то есть 9-10 тысяч гривен получают медработники в Краматорске, Авдеевке, Мариуполе и нескольких районах Донецкой области (Добропольский, Мангушский, Никольский и другие).

Выше средней зарплаты по области, то есть от 15 до 20 тысяч гривен получают врачи в Лимане, Доброполье, Бахмуте и нескольких районах (Покровском, Соледарском, Ясиноватском).

В то же время в департаменте рассказали «Новостям Донбасса», что в разных городах и регионах рост зарплат медработников произошел совершенно по-разному. К примеру, условия оплаты труда медсестер и медбратьев не урегулированы – иногда они остаются с «голыми» ставками 3-4 тысяч гривен, несмотря на то, что у них существенно выросла нагрузка.

Врачи отмечают, что иногда пациенты, подписав декларации, требуют деньги от них, мотивируя это тем, что они не обратились за помощью, а врач получил деньги. Иногда пациенты требуют предоставить им услуги вне гарантированного перечня также мотивируя это тем, что врач получает высокую зарплату. То есть пациентам непонятно, что финансирование через НСЗУ идет по принципу страхования.

Кроме этого главные врачи пока не мотивированы поднимать зарплату своему персоналу, потому что еще к началу 2019 года ожидали повышения капитационной ставки, исходя из которой формируется объем финансирования медицинской помощи первичного уровня. Сейчас эта ставка составляет 370 гривен за одного задекларированного пациента. Но в условиях, когда повышаются цены на медоборудование, реагенты, быстрые тесты и коммунальные услуги, главврачи неохотно повышают зарплаты своим сотрудникам.

Также в ДонОГА отметили, что зарплаты врачей растут в тех районах и городах, где есть поддержка со стороны местной власти. И все же в сельской местности уже наблюдателя недостаток денег.

«Частично, причина в недополучении средств от НСЗУ связана с низкой укомплектованностью медицинскими кадрами по Донецкой области», - отметили в департаменте ДонОГА.

Кадры

В больницах Донецкой области не хватает врачей.

Всего в области в сфере здравоохранения работают почти 33 тысячи человек. Специалистов в возрасте до 35 лет примерно столько же, сколько и врачей пенсионного возраста – 19% к 22%. Укомплектованность врачами – 66%, средним медперсоналом – 82%, младшим медперсоналом – 89%. Иными словами, не хватает более 2,7 тысяч врачей, более 2,7 тысяч работников среднего медперсонала и более 800 работников младшего персонала. Особенно не хватает семейных врачей, педиатров, анестезиологов, неврологов, психиатров, инфекционистов, детских офтальмологов, радиологов и патологоанатомов.

Самая низкая укомплектованность врачами «первички» в Мариуполе (59%), Авдеевке (20%), Славянском (67%), Мангушском (65%), Покровском (60%) и Ясиноватском (53%) районах.

В департаменте здравоохранения Донецкой ОГА отмечают, что как правило привлечением кадров должны заниматься и занимаются местные власти. Это предоставление жилья медикам и их семьям, беспроцентные займы для строительства или приобретения жилья, программы местных стимулов для студентов. А реформа как раз должна сделать профессию медика привлекательной, чтобы у самих новоиспеченных врачей были стимул и желание лечить людей не только в частных клиниках.

Чиновники говорят, что переселение людей по области мешает больницам правильно распределять кадры.

«Иногда там, где есть пациенты не хватает врачей, иногда, наоборот, там, где есть врачи – не хватает пациентов. Это происходит из-за миграционных процессов в области, а также потому что население живет не по месту регистрации. И если раньше штатное расписание медучреждений зависело от количества зарегистрированного населения, теперь все по-другому. В некоторых медучреждениях встает вопрос, где в срочном порядке найти врача», - отметили в департаменте.

Автономизация

Когда бюджетные медучреждения стали коммунальными некоммерческими предприятиями, они получили самостоятельность в принятии важных решений: штатного расписания, уровня оплаты труда, закупок. Теперь главврачи могут мотивировать своих работников. Преимущество также заключается в том, что они сами могут проводить закупки отдельных лекарств.

Одновременно главврачи говорят о том, что им не хватает управленческих знаний. Главы больниц, которые ранее возглавляли бюджетные учреждения, которые ничего самостоятельно не решали, оказались не готовы к той ответственности, которую они получил вместе с автономизацией.

А что с «третичкой»?

Реформа третичного уровня медицины в Украине пока не началась. После того как Донецк был захвачен под контроль пророссийской группировкой «ДНР», часть области осталась отрезанной от качественной специализированной медпомощи в едином центре. За пять лет на Донетчине так и не появилась областная многопрофильная больница, которая бы объединила в себе диагностический центр, хирургическое и терапевтическое отделения со стационарами.

Тем не менее в разных городах области появляются новые отделения и медучреждения. Например, в Лимане открыта областная травматологическая больница, в Мариуполе – областная больница интенсивного лечения, в Краматорске появилось отделение детской хирургии, в Славянске отремонтировали разрушенные корпусы областной психиатрической больницы и так далее.

Сегодняшняя стоимость проекта многопрофильной больницы в Краматорске составляет 227 миллионов гривен. Но проект остается проектом.