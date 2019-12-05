У пенсионеров Донецка и Луганска появился шанс на выплаты. Когда ждать перемен?

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В Раде зарегистрирован новый законопроект о выплате пенсий жителям оккупированных территорий. Документ направлен не только на жителей оккупированного Донбасса, но и на граждан Украины, которые живут на территории аннексированного Крыма.

Проект закона №2083д стал очередной попыткой правозащитных и международных организаций сделать так, чтобы пенсионеры, которые живут в Луганске и Донецке могли получать свои пенсии в более простых условиях. Пока эти люди не могут наравне с пенсионерами из других украинских областей свободно получать свои выплаты, ведь ближайшие отделения украинского банка находятся по ту сторону КПВВ. Поездки через линию соприкосновения должны быть регулярными – раз в 60 дней, иначе выплату «заблокируют».

И пока украинская власть не будет контролировать всю территорию Донецкой и Луганской областей, ситуация кардинально не изменится. Но, как отмечают авторы законопроекта, украинская власть может максимально облегчить пенсионерам условия получения своих денег. Увенчается ли эта попытка успехом, пока сложно сказать. И депутаты, которые инициировали новый проект закона, и правозащитники отмечают, что Раде будет не так просто принять документ, потому что вопрос выплат пенсий жителям оккупированных территорий уже давно перешел в плоскость политической воли. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить за действиями Кабмина и парламента предыдущей каденции, а также обратить внимание на цифры, о которых пойдет речь в этом тексте.

Для одних украинцев вопрос платить или не платить пенсии жителям Донецка не является даже поводом дискуссии – очевидно же, люди заработали эти выплаты. Другие же подвергают сомнению их право на украинскую пенсию, пока территория де-факто контролируется Россией, которая в свою очередь от имени «Л-ДНР» обеспечивает жителей оккупированной территории минимальной денежной помощью. Сразу стоит отметить, что далеко не все жители Донецка и Луганска получают рублевые выплаты, но и возможности выезжать за украинской пенсией у них нет. Таких людей как правило спасает гуманитарная каша. Другим помогают дети и внуки, которые чаще всего живут на подконтрольной территории Украины.

О чем новый проект закона

Главным нововведением должна стать отмена обязательной регистрации пенсионера как внутренне перемещенного лица. Справка переселенца сегодня – это «пропуск» в мир, где человеку платят пенсию, даже если пенсионер на самом деле постоянно живет в Донецке или Луганске. То есть он обманывает государство, а государство в свою очередь закрывает на это глаза. Главное, чтобы идентификация была раз в два месяца, иначе справка станет недействительной. Правда, есть и другие случаи, когда государственные органы «замораживают» выплаты ненастоящим переселенцам. Украинские суды сегодня знают и другие инциденты, когда переселенец - реальный, а пенсии нет, потому что он попал в список «Аркана».

Немного статистики

По данным министерства социальной политики Украины, за 2018 год на КПВВ Донбасса умерли или были тяжело ранены 50 человек. По данным министерства, больше половины (60%) человек, пересекающих КПВВ - люди пожилого возраста. В первой половине 2019 года, пересекая линию соприкосновения, умерли или погибли 34 человека. Данные Мониторинговой миссии ОБСЕ немного отличаются: с начала 2018 года по 1 ноября 2019 года наблюдатели зафиксировали 40 смертей на КПВВ. Из них 36 случаев среди лиц старше 60 лет.

Для того, чтобы органы Пенсионного фонда все же могли идентифицировать пенсионеров из Донецка и Луганска, они должны будут «отмечаться» на подконтрольной территории Украины раз в полгода. В Раде указывают, что срок, данный на идентификацию может измениться в процессе обсуждения профильным комитетом.

Граждане Украины, которые стали пенсионерами, проживая на оккупированной территории Донбасса и не могли выплачивать в бюджет Украины страховые взносы, смогут докупить страховой стаж. Украинский закон говорит, что докупить стаж могут жители по всей стране, однако для тех, кто оставался в Луганске и Донецке, при покупке стажа не будет учитываться штраф за неуплату взносов.

Если человек потерял или повредил документы, которые являются основанием для получения пенсии, выплаты должны основываться на информации из реестра застрахованных лиц. Пенсию назначают на основании данных, которые есть у Пенсионного фонда Украины. Это позволит пенсионерам не обращаться за архивными документами, которые остались в Донецке и Луганске, ведь их выдают с печатями группировок «Л-ДНР».

Несмотря на то, что украинские суды уже давно и основательно встали на сторону истцов-пенсионеров, которые требуют не только возобновить им выплаты, но и вернуть долги, Пенсионный фонд не выполняет эти решения. Там разводят руками – нет порядка выплаты задолженности. Его должен был составить Кабмин, но вопрос, вероятно, уперся в ту самую политическую волю, а точнее ее отсутствие.

Проект закона по сути решает этот вопрос в обход постановлений правительства.

Долги должны быть выплачены за весь период «заморозки», а не за три года, как это прописано в украинском законе сейчас. Наследники тоже могут получить накопленный долг, если пенсионер ушел из жизни, так и не дождавшись обещанного. Авторы закона предлагают выплачивать долги не сразу, а постепенно: сначала часть суммы за год, а остальную сумму – ежемесячно равными частями, которые не должны превышать месячный размер пенсии.

Как уже отмечалось, сегодняшний законопроект – не первый. Он отчасти содержит те нормы, которые были включены в предыдущие проекты законов.

«В предыдущем законопроекте была норма о выплате всего долга, но мы понимаем, что это большая нагрузка на Пенсионный фонд, поэтому мы вводим такие нормы как реструктуризация. Сейчас суды просто завалены делами и решениями о том, что люди должны получить то, что они не получили. Мы так разгружаем суды», - рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

А долг действительно немаленький.

Как рассказала Татьяна Матюх, руководитель экспертной группы министерства социальной политики, сегодня точной суммы долга Украины перед своими гражданами на оккупированной территории никто не знает – данных просто нет. Ведь есть те, кто просто не обращался за выплатой долга. Если же рассчитывать исходя из количества обращений людей – перед ними накопился долг 8,2 миллиарда гривен. Правозащитники ранее называли совершенно другую цифру. По данным Одинцовой, к июлю 2019 года долг Пенсионного фонда Украины перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, составил более 62 миллиардов гривен.

По данным директора департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елены Охрименко, за время конфликта на Донбассе за выплатами ни разу не обратились 120 тысяч пенсионеров из тех, которые были в базах данных Фонда. Охрименко тоже обратила внимание на сроки для идентификации пенсионеров. Она считает, что полгода вместо двух месяцев – слишком большой срок, который приведет к коррупционным рискам.

Законопроект не предусматривает выплаты пенсий непосредственно на оккупированной территории. Об этом подчеркивает председатель комитета ВР по вопросам соцполитики, нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова. Она, как и многие ее коллеги считает, что сегодня такого механизма не существует в принципе. Тем не менее, украинская власть продолжает вести переговоры с международными гуманитарными организациями о том, чтобы они стали посредниками и доставляли деньги в Донецк и Луганск.

«Но эти переговоры не завершены, они только на начальной стадии. Проект закона касается лишь переселенцев, которые тут находятся, и решает вопрос наследия, если житель оккупированной территории ушел из жизни», - подчеркивает Третьякова.

С ней согласен глава комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, народный депутат Украины (группа «За будущее») Дмитрий Лубинец.

Он считает, что украинское правительство таким образом объявит о неспособности самостоятельно помочь своим гражданам.

«Мы никому не можем позволить выплачивать пенсии своим гражданам, даже международным организациям, при всем моем уважении к ним. Если мы не можем юридически гарантировать право человека и гарантировать, что именно этот человек будет получать пенсию, мы не сможем на это пойти. Дать возможность, чтобы все, кто имеет право на получение этой пенсии, смогли выехать и получить ее – это в наших полномочиях. Я скептически отношусь к тому, что международная организация будет раздавать от имени украинского правительства наличные деньги в Донецке. Думаю, это ударит по имиджу Украины», - высказался Лубинец.

На вопрос «Что же делать?» нардеп указывает: правительство и парламент могут упростить тот механизм, который есть и альтернативы ему пока нет.

В то же время Лубинец отмечает, что проект закона с упрощенным механизмом - дискуссионный, а значит в Раде снова будет противостояние.

«Мы понимаем, что закон неоднозначный и некоторые политические силы будут на этом играть, рассказывать, что нам не надо это делать. Я не буду называть сейчас конкретные фракции, но я абсолютно верен, что такие будут. Поэтому я не могу сказать, что законопроект легкий и быстро пройдет через Верховную Раду», - рассуждает нардеп.

Он рассчитывает, что в 2020 году законопроект будет принят – «где-то в середине года».

Координатор по адвокации БФ «Право на захист» Дарина Толкач, в свою очередь, обратила внимание на то, что в государственном бюджете пока нет такой статьи расходов как погашение пенсионных долгов.

Поэтому правозащитница делает вывод: процесс принятия закона может быть затяжным.

«Мы более реалистично можем рассуждать исходя из того, какой был проголосован государственный бюджет. Мы видим, что туда не заложены деньги на реализацию законопроекта, что логично – он еще не проголосован в Верховной Раде. Но надеемся, что более-менее динамично он пройдет через Верховную Раду, по крайней мере, в первом чтении. Это даст нам возможность доработать его, сделать его более эффективным», - говорит Толкач.

Среди экспертов, которые работают над законопроектом, есть те, кто открыто говорят – документ «сыроват». Но у него есть все шансы стать результатом компромисса в Раде и проявлением заботы об украинских пенсионерах, которые живут в Крыму и на Донбассе.