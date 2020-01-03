Борьба полов: существуют ли трудовые стереотипы на Донбассе

Границы между понятиями «мужские» и «женские» профессии постепенно стираются. Профессионализм не зависит от гендера. Женщины давно освоили космос, а мужчины - модельный бизнес. И этим сейчас никого не удивишь.



Мы пообщались с представителями «нетипичных» профессий. Как им удалось сломать стереотипы, добиться успеха и доказать, что даже в маленьком шахтерском городке Донецкой области можно заниматься любимым делом, не оглядываясь на понятие «мужское-женское».



«Я уверен, что подология – это и мужское дело»



Евгений Проценко родился в маленьком поселке Новодонецкое. До определенного времени жизнь его семьи была связана с индустрией Донецкого региона. Отец работал в шахте «Пионер». Сам Евгений после школы поступил в Краматорский машиностроительный техникум. Первые трудовые уроки прошли в Краматорске на практике. Полгода Евгений отработал на заводе «Энергомашспецсталь».



«К счастью мои родители стали предпринимателями. Это дало мне видение, что можно жить и зарабатывать по-другому. Мне хотелось развиваться и узнавать что-то новое, поэтому я решил кардинально поменять свою жизнь и поступил в Бердянский университет на специальность “Социология”», – рассказал Евгений Проценко.



Затем была учеба в Польше. Евгений познакомился с украинцами, которые остались жить в этой стране после обучения. А общаясь с поляками, видел точно такие проблемы, что и у нас: нехватка денег и свободного времени для саморазвития. К тому моменту он уже понял, чего хочет от жизни. Это свобода и независимость. Поэтому Евгений вернулся в Украину, чтобы организовать свое дело.



В Донецкой области как раз стартовали различные программы для развития бизнеса: «Я написал проект на открытие подологического центра, так как с подологией был знаком давно. Помогал маме в продажах косметики и инструментов немецкой подологической компании. Оказывал помощь в организации семинаров по подологии в Виннице и Львове».



После защиты проекта, Евгений получил грант от ПРООН и прошел обучение в Киеве. Купил необходимое оборудование, материалы, завел страницы в соцсетях. Начали обращаться первые клиенты.

Евгений Проценко, фото из личного архива

«Я помогаю решать такие проблемы как вросший ноготь, лечение трещин на стопе, удаление мозолей. Обрабатываю грибковые ногти, делаю аппаратный педикюр. Многие клиенты счастливы, что решили эти проблемы у меня в центре, хотя до этого они обращались в разные медицинские учреждения, где не получили положительного результата», – говорит Евгений о своей новой профессии.



По его словам, уже во многих городах Украины появились подологические центры, где работают не только женщины, но и мужчины. Поэтому клиентов это не удивляет. Разве что тех людей, которые впервые узнают о таких услугах. Сегодня даже многие хирурги получают дополнительную специальность «Подолог».



«Сейчас вросший ноготь не обязательно удалять с корнем. Эту проблему можно решить с помощью корректирующих систем, разработанных в Германии», – утверждает Евгений Проценко. У подолога уже есть и собственные методики решения некоторых проблем.

Если раньше у Евгения были сомнения, что только женщины должны работать подологами, то теперь он понял, что в данной индустрии есть случаи, когда женщине не справиться. На очередном обучающем курсе в Киеве слушатели практиковались на моделях с разными проблемами. К примеру, с грибком на ногтях пальцев ног или с вросшим ногтем. Попадались случаи с грануляцией. Это воспаление и гнойный процесс в тканях валика.



«Я увидел, что некоторым девушкам, которые учились со мной, стало неприятно и боязно решать эти проблемы. А мне как мужчине было легко взяться за лечение проблемных пациентов. Поэтому я уверен, что подология это мужское дело», – резюмирует Евгений.



Ему нравится помогать людям. География клиентуры давно вышла за пределы Покровска и даже Украины. Евгений считает, что человек, который придет в эту профессию, мужчина это или женщина, неважно, должен быть уверен в себе, иметь терпение и находчивость.



Блондинка за рулем



Лилия Иваницкая по образованию проектировщица зданий и сооружений. Родилась в Донецке, до замужества жила в Иловайске. Потом переехала с мужем в Красноармейск, нынешний Покровск. Ей всегда хотелось научиться водить машину и самой ездить за рулем.



Свою мечту миниатюрная блондинка осуществила довольно оригинальным образом. Лилия тайком от мужа брала ключи от семейной грузовой Газели и выезжала за город, чтобы попрактиковаться маневрам. Потом она сдала экзамены в автошколе и получила права.



«Я не люблю работать в коллективе. Мне больше приносит радость мимолетное общение с людьми. Езда, дорога, пассажиры – от этого я получаю удовольствие. Хотя несколько лет водительские права ждали своего часа», – вспоминает Лилия Иваницкая.

Лилия Иваницкая, фото из личного архива

Однажды она решила попробовать поработать в одной и городских служб такси. Но первый опыт получился неудачным. Шел 2013 год, навигация была еще не так распространена. Семья недавно переехала и Лилия плохо ориентировалась в новом городе.



Поработав две недели, она ушла. Но со временем решила вернуться в профессию. Это случилось после довольно длительного перерыва. Семья Иваницких на некоторое время уезжала к брату Лилии в Хабаровск.



Очень сильно тянуло домой и Лилия с мужем проделали путь от Владивостока до Покровска на машине за десять дней. За рулем были по очереди. За все это время на отдых семья останавливалась всего три раза.



Лилия снова решила пойти работать в службу такси. Вернулась в ту же самую, в которой когда-то начинала. Руководство вначале скептически отнеслось к ее возвращению, но Лилия убедила, что она сможет работать не хуже мужчин.



Семья также не верила в то, что Лилия сможет работать в такси: «И муж и сестра в один голос говорили мне, что я и служба такси — это вещи несовместимые. Даже по внешним данным, рост всего полтора метра, из-за руля никто не увидит. Но у меня такой характер, если что-то решила, значит так и будет», - рассказала Лилия.

Мужской коллектив воспринял появление блондинки с любопытством. Но девушка говорит, что дискриминации по половому признаку она не ощущала - команда таксистов всегда оберегает и поддерживает. Если Лилия остановилась на дороге и возится с машиной, всегда кто-нибудь из проезжающих мимо коллег предложит свою помощь.



Девушка знает, что ее работа связана с определенным риском, поэтому никогда не работает в темное время суток. Но неприятные случаи все же случаются. Однажды она подвозила группу молодых людей. По ее словам, они были в состоянии наркотического опьянения, вели себя агрессивно.



«Я понимала, что эти пассажиры со мной в лучшем случае не расплатятся. Поэтому остановилась в людном месте на площадке, где обычно собираются таксисты. Вышла из машины и начала громко разговаривать, чтобы привлечь к себе внимание. Теперь я была уверена, что коллеги мне помогут в случае опасности», – рассказывает Лилия.



Но такие случаи происходят нечасто. В основном пассажиры Лилии — это молодые мамы, которые развозят детей в детские сады и школы. Пожилые люди, едущие в больницу или пенсионный фонд. Вечером это люди, возвращающиеся с работы. У блондинки с позывным “59-ая” есть и постоянные клиенты.



«Я считаю, что работа в такси больше подходит для женщин, чем для мужчин. Здесь ты сама себе хозяйка, у тебя нет обязательств и свой рабочий график можно регулировать как захочешь. Чтобы оставалось время после работы на семью», – говорит Лилия.



Муж Лилии работает в этой же службе такси. Они меняют друг друга на маленьком Daewoo Lanos. Несмотря на солидный опыт вождения, Лилия не останавливается и регулярно повышает свой уровень знаний. Просматривает ролики на канале Youtube. Теперь даже муж признает, что Лилия ездит за рулем и знает правила дорожного движения лучше, чем он.