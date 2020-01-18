Борьба и компромиссы из-за украинского кино. Как на Донбассе козацкую сказку смотрели

Украинские военные и дети из разных городов Донецкой области на днях получили подарок – билеты в краматорский кинотеатр. Правда, подарок получился спонтанным...

Изначально волонтеры и жители Краматорска массово покупали билеты, чтобы у всех жителей города появилась возможность посмотреть украинскую киноленту под названием «Пекельна хоругва, або Різдво козацьке». Так сложилось, что фильм в областном центре Донецкой области не планировали показывать на большом экране. А во многих других украинских городах тем временем фильм получил ряд отзывов – от негодования до восторга. К примеру, в Кривом Роге показ ленты был продлен на неделю. В Запорожье благодаря усилиям активистов кинотеатр тоже увеличил число сеансов. А в селе Якушинцы (Винницкая область) громада самостоятельно устроила официальный, то есть не «пиратский» показ фильма в сельском клубе.



То, что в Краматорске в принципе не будет показа для некоторых жителей города стало разочарованием. Местные активисты попросили руководство единственного в городе кинотеатра «Родина» дать краматорчанам возможность посмотреть украинскую рождественскую сказку. Теоретически показ украинского фильма может принести кинотеатру убытки – нет гарантии того, что зрители предпочтут ленту отечественного производителя голливудскому блокбастеру – таковы современные реалии.



Руководство «Родины» согласилось показать «Хоругву», но при условии: пробный сеанс состоится в субботу, 18 января, в 8:15 утра. Кроме этого, чтобы показ фильма продлился, субботним утром кинозал должен быть полным. В кинотеатре не стали ломать сетку сеансов, чтобы включить пробный показ «Пекельної Хоругви» в дневное время. Это условие вызвало вторую волну негодования среди пользователей сети. Некоторые предложили бойкотировать «Родину» и найти способ показать фильм на альтернативной площадке. Но такой в городе пока просто нет. Сквозь «тернии» возмущения пользователей соцсетей все же удалось пробиться тем, кто принял «вызов». Буквально за сутки билеты на краматорскую премьеру были раскуплены. Это произошло благодаря соцетям – сотни комментариев, десятки перепостов, лайки, споры…

Кинотеатр сделал новое объявление: «Пекельну хоругву» можно посмотреть с 16 по 22 января и не с утра, а днем.

Как рассказал арт-директор «Родины» Михаил Демьяненко, билеты раскуплены не только на первый день показа. Почти все билеты на сеансы по воскресенье, 19 января, уже проданы.



Вслед за Краматорском «Пекельну Хоругву» включили в расписание кинотеатры Бахмута и Славянска, которые ранее не проявили особого желания показывать сказку на своих экранах.



То, что произошло в Краматорске автор сценария фильма Сашко Лирнык назвал «шикарным феноменом», так как инициатива «полностью идет из народа». Сценарист добавил, что это тот случай, «когда нельзя называть друг друга сепаратистами и подобными словами». «Наш фильм объединяет Украину и сшивает ее», — подчеркнул Лирнык. По его словам, по всей Украине есть случаи, когда кинотеатры отказываются показывать «Пекельну Хоругву...», но ситуация меняется благодаря резонансу, который обеспечивают активисты и волонтеры, распространяя информацию о фильме в соцсетях.



Что говорят волонтеры?



Любовь – одна из тех, кто выкупил сразу несколько билетов, но не для себя или своих друзей. Девушка родом из Донецкой области, но уже долгое время работает в Киеве. Она выкупила десять билетов и передала их краматорскому активисту, который в свою очередь направил билеты ученикам одной из местных школ. Дети пойдут в кинотеатр в следующий вторник.



«Если бы я жила в Краматорске, я бы пошла на утренний сеанс, о котором было объявлено в самом начале. Но я живу в другом городе, потому решила подарить такую возможность другим. Я рада, что в итоге именно дети посмотрят «Пекельну Хоругву...». Я еще сама не смотрела фильм, но знакомые, которые уже были в кино, говорят, что это добрая украинская сказка, а значит, она понравится детям», - рассказала Любовь.



На вопрос, почему бы девушка не стала бойкотировать «Родину», Любовь отметила, что владельцев кинотеатров тоже можно понять, потому что для них – это бизнес.



«Действующих кинотеатров в Краматорске не так уж много (один, - ред.) и я понимаю, что итоговое решение «Родины» - это добрая воля. Иначе мы бы наказали бизнесменов за то, что они отказываются работать себе в убыток. Но мы, как зрители, тоже должны развивать украинское кино в своей стране. На данном этапе это можно сделать, показав, что на такие фильмы есть спрос», - высказала мнение Любовь.



Как украинскому кино «протоптать тропинку» в кинотеатры страны?



Маленькие, несетевые кинотеатры не всегда показывают украинские фильмы, потому что они ограничены в своих возможностях - чем больше у кинотеатра залов, тем больше фильмов он может показать, поясняет киножурналистка, член общественного совета при Госкино Украины Олеся Анастасьева.



«Кинотеатры охотнее берут зарубежный контент, потому что рассчитывают, что на него придет больше зрителей, а, следовательно, кинотеатры продадут больше билетов и смогут покрыть свои траты и получить прибыль. У кинотеатра есть прямые траты – коммунальные платежи, зарпалата сотрудникам, аренда помещения – если они не продадут билеты, то не смогут покрыть все эти затраты. Особенно усложняется ситуация, когда в прокат выходит крупный зарубежный релиз, у которого сильная рекламная кампания или ожидания, например, "Звездные войны" или "Мстители" или какой-нибудь зарубежный мультфильм. Тогда перед руководством кинотеатра стоит выбор: дать, условно, 10 сеансов какому-то крупному зарубежному релизу или рискнуть и выделить 1-2 сеанса на украинский фильм. Но, если мы посмотрим шире, то увидим, что такая же ситуация (один сеанс в неудобное время или вообще отсутствие сеансов) сложилась не только для украинских фильмов, но и, например, среди европейских фестивальных фильмов. Эти ленты если и доходят до проката в Украине, то часто с ограничениями (например, по одному сеансу только одну неделю). Часто фестивальные ленты показывают только в крупных городах, например, Львове, Харькове, Одессе, где есть несколько кинотеатров и представлены сетевые кинотеатры», - поясняет Анастасьева.



Но по мнению эксперта, ситуацию можно изменить, выполнив несколько пунктов. Для начала, в областных центрах должно быть больше одного кинотеатра.



«В таком городе, например, как Кропивницкий или в таком городе, как Ровно, должны открыться кинотеатры крупных сетей - многозальники, они смогут предоставить более широкий выбор фильмов. Также необходимо открывать такие многозальники на востоке нашей страны, на подконтрольной Украине территории», - отмечает Анастасьева.



Второе условие – спрос рождает предложение.



«Если кинотеатры увидят, что зритель готов платить деньги, покупая билет на украинское кино, то у них будет меньше поводов не брать его в прокат. Я уверена, что именно активная кампания в соцсетях, а также обращение в кинотеатры по телефону или задавая вопросы в кассах, общество само может изменить ситуацию с показом ряда фильмов. Ведь ситуация с "Пекельной хоругвой" это не единичный случай. Сейчас (16 января) в прокат выходит другой, очень хороший украинский фильм "Мої думки тихі", где главную женскую роль прекрасно исполнила Ирма Витовская, и мы опять-таки сталкиваемся с тем, что в ряде городов, кинотеатры не взяли в прокат этот фильм, несмотря на то, что он победил в 2019 году на Одесском международном кинофестивале и получил спецприз в том же 2019 году на фестивале в Карловых варах», - рассуждает киножурналистка.



Третьим условием, которое поможет изменить ситуацию, может стать финансовая помощь от государства тем, кто хочет открыть кинотеатр в маленьком городе. Об этом говорится в законе «О государственной поддержке кинематографии в Украине».



«Ну и конечно украинским кинематографистам тоже необходимо действовать: просто снять фильм в наше время - мало, необходимо вкладывать деньги в промо, а также думать и показе своего фильма (после кинотеатрального проката) в интернете, именно он на сегодня может обеспечить фильму самую широкую аудиторию», - добавила Олеся Анастасьева.

Фильм «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» был полностью снят за государственные средства. Госкино выделило на проект 32 миллиона гривен. Кинолента стала экранизацией сказки Сашка Лирныка «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги та козацький рід». Фильм демонстрирует не только образы козацкой мифологии, но и повествует об украинских поверьях и обычаях.