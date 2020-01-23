Разведка Нацгвардии. Подготовка к реинтеграции Донбасса? 

16 января Верховная рада Украины поддержала за основу в повторном первом чтении законопроект № 2412-д «О разведке». Он должен заменить действующий сейчас закон «О разведывательных органах Украины».



В документе, в частности, говорится о нормах, которые наделяют Нацгвардию статусом субъекта системы военной разведки (статья 9).



Сейчас полномочия военной разведки есть только у разведывательного органа Министерства обороны Украины.



Национальная гвардия Украины - воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД).



Проектом предусматриваются следующие изменения в закон о НГУ:



- подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач,

- осуществлять деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины и информационно-аналитическую деятельность.



Заместитель директора общественной организации «Центр исследований армии, конверсии и разоружения» Михаил Самусь говорит, что ничего нового создаваться не будет. Уже существующее получает правовой статус.



«В операциях Объединенных сил участвуют в том числе подразделения Национальной гвардии, им нужно вести разведку во время своих операций и в операциях, которые в любом случае планируются командованием ООС, естественно нужно осуществлять разведывательное обеспечение. В законах правовой статус разведывательных органов Национальной гвардии не был установлен, а в этом законе такой статус устанавливается», — говорит эксперт.



Он утверждает, что подразделения Нацгвардии включаются в систему военной разведки и не будут самостоятельным субъектом, а в подчинении управления разведки Минобороны.



Что касается контроля финансов, то, по мнению Самуся, законопроект дает полномочия для этого.



«Если появляются какие-то вопросы к этой деятельности, то есть Комитет по безопасности и разведке, в котором есть подкомитет по разведке и в котором может происходить заслушивание руководителей относительно растрат и так далее. Но тут, конечно, есть особенности по допуску, тут не стоит распространять уж слишком открыто этот вопрос бюджета, потому что они несут информацию о конкретных разведывательных операциях, которые не думаю, что стоит публиковать», — говорит он.



В общественной организации «Центр противодействия коррупции» выступили с критикой законопроекта и считают, что ведомство Арсена Авакова «получит широкие полномочия».



«Нормы позволяют привлекать Нацгвардию для выполнения разведывательных задач в военной сфере. Формулировки проекта — настолько широкие и общие, что на практике это может выйти далеко за пределы разведки во время выполнения военных задач и превратиться в злоупотребление», — отметила член правления центра Елена Щербань.



Общественные активисты подозревают, что теперь подразделения Нацгвардии смогут организовывать спецоперации за рубежом и получать тайный бюджет на обеспечение разведки, в том числе на покупку техники и других средств, необходимых для выполнения разведывательных задач.



Щербань считает, что подобные изменения увеличат влияние структур МВД, поскольку изменения в Уголовный процессуальный кодекс вводят гарантии для лиц, которым известна информация о разведывательной тайне. И они не будут допрашиваться по этим вопросам.



«С одной стороны это логическая гарантия для разведчиков, но в контексте Нацгвардии и МВД можно вспомнить пресловутое дело касательно закупок "рюкзаков Авакова" именно для Нацгвардии, где по данным следствия рюкзаки закупали в несколько раз дороже при кураторстве сына действующего министра Авакова и его заместителя», — говорит Щербань.



«Центр противодействия коррупции» был одним из заявителей по делу «рюкзаков Авакова» в 2019 году. Затем общественники подавали жалобы из-за закрытия дела.



Генерал-майор, экс-начальник милиции Донецка Юрий Седнев говорит, что Нацгвардия имеет опыт боевых действий по охране общественного порядка. Он считает, что они справятся с задачей в случае их задействования для обеспечения общественного порядка в зоне ООС.



«НГУ активно принимало участие в зоне разграничения с 2014 года, тогда они имели старое название Внутренние Войска. Знаю, что в них продолжают служить командиры имеющие большой стаж и опыт боевых действий, знаю некоторых лично по совместной работе до 2014. На данный момент их подразделения хорошо финансируются и оснащены современными спецсредствами и средствами индивидуальной защиты», - рассказал Седнев.



Нацгвардия отрицает данные о расширении полномочий в разведке.



«Национальная гвардия не имеет права быть органом разведки. Впрочем, Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач, в частности, в районе операции Объединенных сил», — сказано в сообщении.



В МВД отметили, что подразделения НГУ активно участвуют в выполнении боевых задач на востоке Украины. Поэтому предоставление НГУ этих функций позволит «эффективнее применять подразделения в зоне ООС».



Представитель общественной организации «Медийная инициатива за права человека» Ольга Решетилова давно выступает за то, чтобы ослабить влияние Авакова. Так, она поддерживала законопроект №1007, которым предлагалось вывести Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать президенту.



Правозащитница считает, что сейчас Аваков стремится создать новую структуру, заранее закрытую от общественного контроля.



«При наличии в Украине четырех разведок (СБУ, Служба внешней разведки, ГУР и пограничной разведки) очень странным выглядит создание, по сути, еще одной спецслужбы. Еще и наделять этими функциями Нацгвардию, основная забота которой — общественная безопасность», — говорит эксперт.



Решетилова подчеркивает, что законопроект еще не принят и он может претерпеть существенные изменения либо не быть принят вообще.