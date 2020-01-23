Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Разведка Нацгвардии. Подготовка к реинтеграции Донбасса? 

Светлана Далькевич
23 января 2020, 17:04

Разведка Нацгвардии. Подготовка к реинтеграции Донбасса? 

16 января Верховная рада Украины поддержала за основу в повторном первом чтении законопроект № 2412-д «О разведке». Он должен заменить действующий сейчас закон «О разведывательных органах Украины».

В документе, в частности, говорится о нормах, которые наделяют Нацгвардию статусом субъекта системы военной разведки (статья 9).

Сейчас полномочия военной разведки есть только у разведывательного органа Министерства обороны Украины.

Национальная гвардия Украины - воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Проектом предусматриваются следующие изменения в закон о НГУ:

- подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач,
- осуществлять деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины и информационно-аналитическую деятельность. 

Заместитель директора общественной организации «Центр исследований армии, конверсии и разоружения» Михаил Самусь говорит, что ничего нового создаваться не будет. Уже существующее получает правовой статус. 

«В операциях Объединенных сил участвуют в том числе подразделения Национальной гвардии, им нужно вести разведку во время своих операций и в операциях, которые в любом случае планируются командованием ООС, естественно нужно осуществлять разведывательное обеспечение. В законах правовой статус разведывательных органов Национальной гвардии не был установлен, а в этом законе такой статус устанавливается», — говорит эксперт.

Он утверждает, что подразделения Нацгвардии включаются в систему военной разведки и не будут самостоятельным субъектом, а в подчинении управления разведки Минобороны.

Что касается контроля финансов, то, по мнению Самуся, законопроект дает полномочия для этого.

«Если появляются какие-то вопросы к этой деятельности, то есть Комитет по безопасности и разведке, в котором есть подкомитет по разведке и в котором может происходить заслушивание руководителей относительно растрат и так далее. Но тут, конечно, есть особенности по допуску, тут не стоит распространять уж слишком открыто этот вопрос бюджета, потому что они несут информацию о конкретных разведывательных операциях, которые не думаю, что стоит публиковать», — говорит он.

В общественной организации «Центр противодействия коррупции» выступили с критикой законопроекта и считают, что ведомство Арсена Авакова «получит широкие полномочия».

«Нормы позволяют привлекать Нацгвардию для выполнения разведывательных задач в военной сфере. Формулировки проекта — настолько широкие и общие, что на практике это может выйти далеко за пределы разведки во время выполнения военных задач и превратиться в злоупотребление», — отметила член правления центра Елена Щербань.

Общественные активисты подозревают, что теперь подразделения Нацгвардии смогут организовывать спецоперации за рубежом и получать тайный бюджет на обеспечение разведки, в том числе на покупку техники и других средств, необходимых для выполнения разведывательных задач.

Щербань считает, что подобные изменения увеличат влияние структур МВД, поскольку изменения в Уголовный процессуальный кодекс вводят гарантии для лиц, которым известна информация о разведывательной тайне. И они не будут допрашиваться по этим вопросам.

«С одной стороны это логическая гарантия для разведчиков, но в контексте Нацгвардии и МВД можно вспомнить пресловутое дело касательно закупок "рюкзаков Авакова" именно для Нацгвардии, где по данным следствия рюкзаки закупали в несколько раз дороже при кураторстве сына действующего министра Авакова и его заместителя», — говорит Щербань.

«Центр противодействия коррупции» был одним из заявителей по делу «рюкзаков Авакова» в 2019 году. Затем общественники подавали жалобы из-за закрытия дела.

Генерал-майор, экс-начальник милиции Донецка Юрий Седнев говорит, что Нацгвардия имеет опыт боевых действий по охране общественного порядка. Он считает, что они справятся с задачей в случае их задействования для обеспечения общественного порядка в зоне ООС.

«НГУ активно принимало участие в зоне разграничения с 2014 года, тогда они имели старое название Внутренние Войска. Знаю, что в них продолжают служить командиры имеющие большой стаж и опыт боевых действий, знаю некоторых лично по совместной работе до 2014. На данный момент их подразделения хорошо финансируются и оснащены современными спецсредствами и средствами индивидуальной защиты», - рассказал Седнев.

Нацгвардия отрицает данные о расширении полномочий в разведке.

«Национальная гвардия не имеет права быть органом разведки. Впрочем, Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач, в частности, в районе операции Объединенных сил», — сказано в сообщении.

В МВД отметили, что подразделения НГУ активно участвуют в выполнении боевых задач на востоке Украины. Поэтому предоставление НГУ этих функций позволит «эффективнее применять подразделения в зоне ООС».

Представитель  общественной организации «Медийная инициатива за права человека» Ольга Решетилова давно выступает за то, чтобы ослабить влияние Авакова. Так, она поддерживала законопроект №1007, которым предлагалось вывести Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать президенту.

Правозащитница считает, что сейчас Аваков стремится создать новую структуру, заранее закрытую от общественного контроля.

«При наличии в Украине четырех разведок (СБУ, Служба внешней разведки, ГУР и пограничной разведки) очень странным выглядит создание, по сути, еще одной спецслужбы. Еще и наделять этими функциями Нацгвардию, основная забота которой — общественная безопасность», — говорит эксперт.

Решетилова подчеркивает, что законопроект еще не принят и он может претерпеть существенные изменения либо не быть принят вообще.

ТЕГИ

Организации
национальная гвардия нацгвардия
Люди
Арсен Аваков
Прочее
Разведка
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:11
«ДНР» приговорила дончанина к пяти годам тюрьмы за «шпионаж»
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
09:44
В Донецке «ДНР» задержала местного блогера после критических высказываний
08:17
«ДНР»: Ректор «академии» нанял киллера для убийства руководителей «министерства»
22:48
На Луганщине мужчина пострадал в результате взрыва
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
В Луганске застрелили боевика «ЛНР»
10:36
Красный Крест отправил 100 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
09:49
В Донецке убили замкомандира полка «МВД ДНР»
08:03
Россия раздает паспорта детям-сиротам на Донбассе
22:51
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:28
В Донецке умер начальник военного лицея при «ДНР»
09:04
Мужчина подорвался на взрывчатке под Луганском
все новости
17:24
СБУ: Боевики «ДНР» похитили бизнесмена из Днепра и пытались его завербовать
16:24
Штепа объявила о выдвижении своей кандидатуры в мэры Славянска
15:35
Гончарук предложил инвесторам выучить слова «Слава Украине!» для «успешности»
15:10
Немецкий Deutsche Bahn будет консультировать, а не управлять «Укрзализныцей»
15:05
Исследование: Половина ветеранов АТО сталкивается с дискриминацией
14:20
Бывший акционер ИСД обвинил Таруту и Мкртчана в обмане и «откате» россиянам
14:11
«ДНР» приговорила дончанина к пяти годам тюрьмы за «шпионаж»
13:12
Промышленность Донецкой области показала минимальный рост в 2019 году
12:51
В Украину не пустили членов «Единой России» и «Компартии РФ»
12:29
Зеленский сообщил о начале переговоров с Россией об обмене удерживаемыми
11:48
В Мариуполе закрывают школу для слабовидящих детей
11:30
Население Украины составляет 37 миллионов человек — данные электронной переписи
11:01
Украина на 10 лет передаст «Укрзализныцю» немецкому оператору. Немцы опровергли
11:00
Зеленский не пойдет на форум в Израиле, где выступит Путин
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе закрывают школу для слабовидящих детей
23 января, 11:48
Европейская пенсия: будущее украинцев на примере Эстонии ►
22 января, 20:55
Зеленский: Ощущение единства нации возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии
22 января, 09:05

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция