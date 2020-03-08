Праздник не наступил. Три причины стать феминисткой(ом)

В этот день миллионам украинок подарят цветы, открытки и конфеты, зачитают тосты с пожеланиями, поблагодарят их «за то, что они есть». Именно так в Украине и в остальной части постсоветского пространства принято отмечать Международный женский день. Но не принято говорить о женских правах, состояние которых далеко от паритета с мужской половиной населения. Вместо бурных дискуссий о продолжающемся неравенстве чаще можно услышать, что женщины включены в избирательный процесс и носят брюки, а следовательно эти достижения суфражисток якобы исключают потребность в современном феминизме. Но это не совсем так.



По подсчетам авторов Gender Gap Report 2020, человечеству понадобится еще 99,5 лет для достижения равенства между полами. То есть никто из нас не застанет этого при жизни.



Для феминизма всегда есть место там, где можно услышать о существовании «женской логики» у «слабого пола», который не должен стремиться к карьерному росту из-за наличия «материнского инстинкта». Эти и множество других стереотипов неоднократно были развеяны, но их продолжающееся доминирование в обществе отдаляет нас от справедливого коэффициента в правах и возможностях.



Женщины в Украине более образованы, чем мужчины, но меньше зарабатывают и чаще вынуждены экономить; в 82% являются жертвами домашнего насилия, реже упоминаются в СМИ и руководят в высокооплачиваемых сферах экономики.



«Новости Донбасса» поговорили с активистками, экспертками и правозащитницами о том, как феминизм влияет на благосостояние общества и почему существующие парадигмы угрожают каждому из нас.



1. Феминизм стремится установить равенство, а не господство одного пола над другим (в отличии от патриархата)



Тая Герасимова, журналистка, правозащитница



«Уверена, что почти любая женщина вам скажет, что она тоже поддерживает равное отношение к мужчинам и женщинам на работе, дома, в общественной сфере.



Это о том, как мы растим мальчиков и девочек. Одних мы мотивируем быть решительными, настойчивыми и инициативными, других — покладистыми, уступчивыми и нежными. Это разделение в воспитании сказывается на всех сферах взрослой жизни. Мужчины мотивированы делать карьеру, от женщины ждут реализации как матери.



Это о том, что мужчины якобы склонны к агрессии и доминированию. Поэтому находятся много людей, оправдывающих мужа, избивающего жену. Это о том, что ценность женщины в ее красоте. Впрочем, эту красоту в любой момент можно сделать оружием против нее — в случаях харасмента или изнасилования обычно винят внешность и поведение женщины, а не насильника.



Таких противоречий в нашей патриархальной культуре хоть отбавляй. Когда начинаешь в них разбираться, рефлексировать, обычно приходишь в выводу, что таки да, я феминистка, потому что такие установки мне не подходят.



Безусловно, за последние 100 лет женщины почувствовали значительные улучшения — они могут получать образование, не зависеть от отца или мужа и имеют право голоса. Но этого недостаточно. Женщины сталкиваются с насилием в семье, от которого крайне сложно найти защиту.



В этом году мы выходим на Марш Женщин с главным требованием — ратифицировать Стамбульскую конвенцию, документ, который разработан специально для защиты и реабилитации тех, кто пережили физическое, психологическое и экономическое насилие в семье».



В 2016 году Украина провалила голосование за Стамбульскую конвенцию. На фоне активизации антигендерных движений и под авторитетом Совета церквей Украины народные избранники отказались голосовать за документ, подписанный Украиной еще в 2011 году. Принятый в качестве альтернативы Закон «О противодействии домашнему насилию» и внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы не смогли в полной мере отобразить требования конвенции и запустить международные механизмы Украины. Манипуляции общественным мнением на тему недопустимости внедрения терминов «гендер» и «сексуальная ориентация» в национальное законодательство привели к тому, что жертвы домашнего насилия не обеспечены сегодня в полной мере конфиденциальностью, а обидчики с легкостью могут избежать наказания, заплатив штраф от 170 до 680 гривен.



«Почему Верховная Рада отказалась от ратификации Стамбульской конвенции? В первую очередь, из-за глубокого непонимания термина "гендер", потому что гендер — это не о сексуальной ориентации, не про гомосексуальность.Поэтому как раз сопротивление заключалось в том, что "гендер" не должен быть в национальном законодательстве Украины, хотя народные депутаты забыли, что данный термин уже содержится в Законе "О равных правах и возможностях женщин и мужчин" в контексте гендерной дискриминации. Тем более, народные избранники прислушались к Совету церквей Украины и таким образом победили страхи над здравым смыслом и правильным пониманием международного документа», — отмечает директор по юридическому обеспечению правозащитного центра «Ла Страда-Украина» Марина Легенькая.



В более чем 80% случаях жертвами домашнего насилия становятся женщины. В подавляющем большинстве случаев обидчиков не привлекают к ответственности.



2. Разделение на «мужские» и «женские» обязанности — не осознанный выбор индивидуума. Согласно теории философа Джудит Батлер, это только один из показателей способности власти проникать в частную жизнь граждан



Елена Шевченко, глава ОО «Инсайт», сопредседательница «Коалиции по противодействию дискриминации в Украине»:



«Половым неравенством пронизана вся наша жизнь, начиная с рождения, а часто еще и до него, когда наши родители уже выбирают цвета для детской и покупают нам игрушки. Очень часто мы даже этого не замечаем, потому что живем в матрице, которая делает нас, а мы воспроизводим ее.



Модели поведения и бытия женщиной или мужчиной кардинально разные и за сильное несоответствие ты можешь пострадать. Именно это меня и возмущает. Почему девочки должны заниматься уборкой, стиркой и готовкой, почему девочки должны уступать и не повышать голос, почему именно женщины должны подчиняться мужчинам? И кто так решил, что мужчина глава семьи? Все мы разные, мужчины и женщины и у всех нас должен быть выбор. Именно за этот выбор феминизм и борется».

Елена Шевченко, Марш Женщин в Киеве, 2019 год

Женщины и девушки ежегодно тратят миллиарды часов на уборку и уход за детьми и пожилыми людьми, тогда как мужчины преимущественно ориентированы на зарабатывание денег. Но если бы домашняя работа относилась к оплачиваемому рынку труда, то женская половина населения недополучила бы $10,8 трлн ежегодно в масштабах глобальной экономики. Измерением индекса неоплачиваемого труда занимается неправительственная организация Oxfam. Глава индийского отделения Oxfam Амитабх Бехар, представляющий последний доклад организации на Международном форуме в Давосе, указал, что именно задействованность женщин в неоплачиваемых сферах труда, таких как уход за домом и детьми, является «скрытым двигателем» мировой экономики, бизнеса и общества в целом.



На сегодня в Украине женщины зарабатывают на 23% меньше мужчин и обычно концентрируются в тех областях экономики, которые оплачиваются хуже, комментирует докторка социологических наук, исследовательница Елена Стрельник.



«Почему так происходит? Потому что женщины воспринимаются как ответственные за уходом за детьми, домашними делами, то очевидно, что они ищут места работы, которые позволяют балансировать между материнством и работой. И во-вторых, чтобы иметь гарантии, когда женщина планирует беременность и уходит в декрет. В государственном секторе эти гарантии проще получить», — отмечает она.



Несмотря на то, что 70% украинцев согласны с тем, что «женщина может быть лучшим руководителем, чем мужчина — все зависит от личности», украинки на руководящих должностях сконцентрированы преимущественно в секторах с невысоким заработком. В начале 2020 года Госстат впервые привел данные о количестве учреждений во главе которых находятся женщины. Так, украинки управляют большинством коммунальных предприятий (76,96%), органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), ОСМД (52,7%) и предприятий потребительской кооперации (57,42%).



Занятость украинок в менее оплачиваемых сферах труда в полной степени соответствует отношению украинцев к реализации женщины как таковой. Инна Волосевич, заместительница директора исследовательского агентства Info Sapiens, приводит неутешительные цифры: 47% украинцев считают, что ненормально, когда жена работает, а муж сидит дома с детьми, 45% — что ненормально, когда жена зарабатывает больше мужа, а 43% — что женщина должна делать всю домашнюю работу и быть хорошей хозяйкой, даже если двое одинаково работают.



«Статистика говорит против гендерных стереотипов лучше любых рассуждений: чем ниже гендерное неравенство в стране, тем лучше экономическое положение и выше удовлетворенность жизнью. Конечно, помимо гендерного неравенства есть и много других факторов, но связь сильная. Самое низкое гендерное неравенство в скандинавских странах — Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция. Многие сторонники так называемых "традиционных ценностей" хотели бы эмигрировать в страны, которые отказались от этих ценностей», — акцентирует внимание Волосевич.

Противники Марша Женщин в Киеве, 2019

Экспертки сходятся во мнении в том, что разделение рынка труда на «женские» и «мужские» профессии ведёт к экономическому неравенству.



«Вторая причина — это неравномерное распределение по должностям, которое связано с неравномерными зарплатами. Но это то, что касается государственного сектора труда, где зарплата не привязана к средней, а к штатному размеру. В частном секторе часто зарплата является предметом переговоров между работодателем и сотрудницей. И тут уже включаются механизмы прямой дискриминации, когда к примеру, работодатель может посчитать, что если женщине не нужно кормить семью, то соответственно ей можно предложить меньшую зарплату», — объясняет Стрельник.



Именно стереотип о том, что мужчины должны быть добытчиками, а женщины — домохозяйками, приводит к тому, что соискательницы работы указывают меньший чем у мужчин размер ожидаемой оплаты труда, что подтверждается выводами аналитиков кадровых порталов HeadHunter и Rabota.ua.



«Нет никаких научных данных о том, что женщины менее умны или трудоспособны, чем мужчины, а что касается уровня образования, то в Украине у женщин он выше, чем у мужчин. Поэтому разрыв отражает степень нереализованности потенциала женщин на рынке труда. В соседней Румынии, например, разрыв составляет всего 3%, так что равенство в оплате труда — это не феминистическая утопия», — акцентирует внимание замдиректора Info Sapiens.



3. На неуважении нельзя построить здоровое, экономически успешное, ответственное общество, соглашается экспертка Центра прав человека ZMINA, журналистка Ирина Выртосу.



«Это смешно, когда в наше время на полном серьезе говорят, что место женщины — на кухне или "женщина, твой день — 8 марта". Если женщина хочет быть домохозяйкой и радовать свою семью вкусным борщом — то это должен быть ее осознанный выбор, именно — осознанный, а не потому что у нее другого выбора нет (3-летний декрет, без возможности самореализации в другой области, или потому что "так принято", или что хуже — домашнее насилие)», — говорит Выртосу.



СМИ сегодня должны поднимать темы, которые до недавнего времени считались исключительно «женскими», отмечает экспертка. Например, о мужчинах в декретах (что возможно не только на Западе, но и в Украине) или о том, как отцу рассказать дочери о том, что такое булинг и как этому противостоять.



«Наш мир настолько разнообразен, что следовать стереотипам о роли женщин и мужчин — это уже не только не отражает реальность, но и дурной тон в СМИ», — убеждена журналистка.



В Украине число женщин на 3 млн превышает число мужчин, однако исходя из картины реальности украинских медиа складывается обратное впечатление. Результаты февральского мониторинга онлайн-СМИ, проведенного «Институтом массовой информации» говорят сами за себя: женщины составили только 19% от общего числа экспертных комментариев и в 29% случаев выступали героинями материалов. Ситуация далеко не радостная не только по количественному показателю, но и по качественному: женщины, в основном, упоминаются при освещении таких тем как шоу-бизнес или криминал, а также в «желтых новостях».



«Медиа еще приходится учится сбалансировано представлять и мужчин, и женщин. И как экспертов или эксперток — причем в разных сферах (а не только "традиционно" мужчины комментируют цены на газ или события на линии фронта, а женщины — как красиво выглядеть на 8 марта или что в сумочке у депутатки», — отмечает Выртосу.



Экспертка Центра прав человека ZMINA убеждена, что общество должно стать более категоричным к проявлениям сексизма: не голосовать за кандидата-сексиста или требовать отставки такого чиновника, бойкотировать бизнес, где используется сексистская реклама. Здесь СМИ должны взять на себя образовательную роль, но пока ситуация выглядит иным образом. Медиа в погоне за кликабельностью завлекают аудиторию броскими заголовками, которые содержат сексизм и объективизацию женского тела. Хотя, как отмечает Выртосу, понемногу эта тенденция меняется.



«Готовы ли брать ответственность те медиа или журналисты, которых уличили в сексизме? Это ведь большая работа — не следовать примитивно стереотипам, а предлагать новые форматы, следить за речью, искать героинь и эксперток на так называемую мужскую тематику — политика, бизнес, военная сфера, деньги и тд., не унижать по половому признаку», — задается вопросом экспертка, добавляя: «Когда медиа будут более наблюдательными, можно увидеть,насколько наш мир шире, интереснее».



Помимо негативного влияния на экономику, гендерные стереотипы губительно сказываются на здоровье и удовлетворенности жизнью многих семейных пар. Так, мужчины в Украине живут на 9 лет меньше женщин, тогда как в более развитых странах этот разрыв составляет не более 5 лет.



Инну Волосевич удивляет противоречие, когда жалобы на бедность идут рука об руку с убеждением о том, что зарабатывать для женщины больше мужчины ненормально.



«Гендерные стереотипы способствуют тому, что мужчины чаще имеют вредные привычки и рисковое поведение и не заботятся о здоровье, потому что это "не по-мужски". Они испытывают стресс от того, что недостаточно обеспечивают семью (а в бедной стране таких большинство), и обвиняют жен в меркантильности, но при этом не хотят, чтобы те активно делали карьеру», — подытоживает экспертка.



«Женщины испытывают стресс от того, что дома с детьми они фактически работают намного больше 8 часов в день, но никто этого не ценит. Более того, этот труд у нас называется "сидеть у мужа на шее". Еще тяжелее работающим женщинам, которые проводят на работе столько же времени, сколько мужья, но при этом должны делать всю домашнюю работу», — продолжает она.



Одним из выходом Волосевич видит ситуацию, когда семейные пары могут договориться о вкладе каждого в бюджет и домашнюю работу. Оба члена семьи могут строить карьеру и делить домашние обязанности. Разве не этому должно способствовать общество вместо навязывания комплексов мужчинам, которые хотят проводить больше времени с ребенком и поддерживать супруг в ее карьерном росте?