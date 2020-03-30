Депутат «Слуги народа» опубликовал видео, где брат Ермака «торгует» госдолжностями. Что об этом известно?

Что случилось?



В воскресенье днем депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.



«Видео-доказательство как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и конечно заработок на государстве», — заявил Лерос.







На опубликованных видеозаписях указаны даты съемки — 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года.



В частности, на видео Денис Ермак говорит о том, как продвигаются «нужные» законопроекты в Верховной Раде, называет должности в Киевской таможне и в «Укрзализныце».



На одной из записей брат главы ОПУ якобы проводит собеседование с человеком, который говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры и хочет управлять «УЗ».



На другом видео неизвестный мужчина рассказывает, что у него есть «хорошая девочка, которая хочет возглавить телеканал «Украина» или Национальный комплекс «Экспоцентр Украины».



На «пленках» нет четко зафиксированной передачи денег непосредственно самому Денису Ермаку. Но фигуранты видео между собой подробно обсуждают, сколько будет стоить кандидату та или иная должность и как распределяется полученная прибыль между участниками схемы, включая долю брата нынешнего главы Офиса президента.



Кто записал эти видео?



По данным проекта «Схемы: коррупция в деталях», видеосъемка велась харьковчанином Дмитрием Штанько. Он владеет несколькими компаниями в сфере предоставления финансовых услуг и в аграрной. Об одной из своих агрофирм в Ровенской области он вскользь упоминает в записях от 23 сентября, после собеседования кандидата на главу Сарненской налоговой службы, к которой он «отправлял директора».



О причастности Штанько к агросфере свидетельствует и его активное участие в переговорах о кандидатах на пост руководителей госпредприятий Национальной академии аграрных наук.



Второй ключевой фигурой на видео является помощник Дениса Ермака Сергей Шумский, отмечают «Схемы». Он составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование. В разговорах мужчина рассказывает, что его цель — это получение денег.



2 октября 2019 года Сергей Шумский и Денис Ермак основали общественную организацию «Украинское бюро национального развития». Во время одного из разговоров Шумский говорит, что эта организация нужна, чтобы «не парясь, людей заводить» и «чисто благотворительные взносы на общественную организацию».



Шумский общается с автором съемки доверительно: в деталях рассказывает все планы и схемы, советуется с ним по финансовым и юридическим вопросам.



Какова была реакция?



После публикации видео руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообещал подать заявления в Службу безопасности и Государственное бюро расследований.



«Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса», — отметил глава ОП.



Себя и свою семью Ермак назвал «честными и порядочными людьми». «Я никому не позволю обливать нас грязью. Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают, зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Если говорить о "красных линиях" за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел», — добавил он.



Глава президентского офиса считает, что личные интересы парламентария «оказались важнее общей цели, с которой партия "Слуга народа" шла на выборы».





Сам нардеп Гео Лерос заявил, что направляет обращение в Национальное антикоррупционное бюро относительно распространенных им ранее видеозаписей. «Если украинцам не хочешь объяснить факты коррупции, изложенные в моем посте, а для россиян ты находка, попробуй в НАБУ объяснить, как ты барыжишь государством», — заявил он.





Президент Владимир Зеленский на скандал пока никак не отреагировал.



Контекст



Андрей Ермак является главным переговорщиком с Россией. В частности, с Кремлем он ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе.



Гео Лерос является одним из депутатов «Слуги народа», которые выступили против инициативы Ермака по созданию консультативного совета в Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО.