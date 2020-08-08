Сутки в пути: как люди выбираются из Донецка в Мариуполь через Россию

Из-за пандемии коронавируса с конца марта Украина и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР», а «ДНР» — отказалась.



9 июня украинские власти открыли пункт пропуска «Марьинка» в Донецкой области и КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области. Следом 22 июня Украина открыла КПВВ «Новотроицкое»в Донецкой области. Прибывающие на подконтрольную Киеву территорию обязаны проходить двухнедельную самоизоляцию с приложением «Дій вдома» или обсервацию в медучреждениях.



«ДНР» с 22 июня — на выезд, а с 25 июня — на въезд один раз в неделю начала открывать лишь один из четырех своих пропускных пунктов — «Еленовку», который находится в одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Немного позже там установили особые правила проезда: выехать из Донецка можно лишь имея прописку на подконтрольной Украине территории, въехать — по спискам «штаба ДНР по коронавирусу», в который можно попасть по уважительной причине. С 24 июля сепаратимты открывает КПВВ «Еленовка» по понедельникам и пятницам.



Группировка «ЛНР» с 10 июня свободно выпускает граждан на подконтрольную Украине территорию, въехать обратно можно либо по местной прописке, либо подав запрос в «МИД ЛНР» на проезд и получив разрешение.



Так называемая «граница» между ОРДО и ОРЛО также закрыта, проехать можно имея регистрацию в месте, куда гражданин направляется, либо по уважительной причине: обучение, уход за больным, трудовая деятельность и тд.



Для тех, кто не вписывается в критерии на пропуск, которые установлены самопровозглашенными властями в Донецке или Луганске, есть всего один способ попасть на подконтрольную Украине территорию или наоборот — ехать через Россию. Такой проезд считается нарушением пересечения границы между Россией и Украиной за что предусмотрен штраф в размере 1700 гривен.



Истории своего путешествия из Донецка на подконтрольную Украине территорию «Новостям Донбасса» рассказали Олег и Николай.



Николай, дончанин, 19 лет



Как вы выехали в Россию из Донецка?



По определенным обстоятельствам решил ехать из Донецка в Украину, но так как КПВВ закрыты, единственный вариант выбраться был через Россию.



До поста «ДНР» с Россией добирался на автомобиле со знакомым, после — проходил паспортный контроль. Вопросов куда я еду и т.д не задавали. После осмотра вещей и паспортного контроля подсел попутчиком к мужчине который согласился подкинуть меня до Ростова.



Подъезжая к посту России людей было не много, и проверяли довольно быстро, провели процедуру досмотра, проверка документов и личных вещей. Заполнил миграционную карту, в ней отметил, что еду транзитом. Прошли две границы буквально за час.



Говорили что-то насчет изоляции, карантина или коронавируса?



Нет, абсолютно ничего. Даже информационных буклетов, о которых рассказывали знакомые и писали в группах.



Каков был ваш дальнейший путь?



После я поехал в Ростов, меня согласились подвезти. В Ростове надо было пересесть на автобус до Белгорода, там граница с Украиной. Билет на этот автобус стоит 1500 рублей (562 грн).



До Белгорода ехали примерно 9 часов, и приехали на автовокзал. Дальше надо было брать такси и ехать до границы, потому что прямых автобусов не было, на такси добрался за 500 рублей (187 грн) до границы.



На границе было две очереди: для людей, у которых паспорта РФ, и людей с паспортами Украины. Граждан Украины проверяли намного быстрее, я прошёл только паспортный контроль, буквально за 30-45 минут, вещи даже не смотрели.



Дальше надо было перейти пешком на украинский КПП, там процесс двигался медленней, чем в РФ. В общей сложности стоял там часа два.



Расскажите более подробнее процедуру прохода украинской границы.



На паспортном контроле украинские пограничники попросили загранпаспорт, вместо обычного паспорта. После этого осмотрели все мои вещи и попросили сказать адрес места, где я буду проходить самоизоляцию. Я им сказал. Заранее знал о приложении этом… «Дій вдома». Я его еще тогда скачал, но не активировал, знал, что нельзя. И вместе с пограничниками это сделал… никаких проблем не было.



После границы встречали перевозчики…



А как же штраф?



Кстати, штрафа удалось избежать. Не знаю почему.



Так вот, меня уже встретили там перевозчики, которые за 200 гривен везли до Харькова. Доехал до туда за час. Оттуда уже заказал билет на автобус до Киева, который вышел мне в 350 гривен. Дорога заняла где-то 6 часов.



Сколько денег и времени потратили за поездку? Насколько она была трудной?



Общая стоимость дороги из Донецка в Киев обошлась в 2000 рублей (750 грн) и 550 гривен. Но я мог что-то упустить и забыть. Мне было немного напряжно, хоть я и молодой. Если бы ехал кто-то в возрасте — не самый лучший вариант поездки.



Кстати, позже ехала моя девушка. Из Донецка в Киев тоже. Она ехала с перевозчиком и пересаживалась из машины в машину только на границе России и Украины. Ну и поездка стоила ей 4000 гривен. Да, так проще, но и затратнее. И если я ехал около 30 часов, то она доехала за 24 часа.



Олег, дончанин, 33 года



Как вы выезжали в Россию из Донецка?



Мой путь был очень тяжелый… веселый и познавательный. Из Донецка я выехал в 5 часов вечера с товарищем на его машине, она на российских номерах, на КПП «Новоазовск». Доехали мы за 2 часа без проблем, там дорога хорошая. Потом часа полтора-два мы постояли в очереди. Людей было не много. У нас самая загруженная граница — это на «Успенке» (неподконтрольный Украине КПП «Успенка» в Донецкой области — ред.) - «Матвеев-Курган» (российский двусторонний автомобильный пункт пропуска, находится в одном транспортном коридоре с КПП «Успенка» — ред.). В основном там весь поток людей. Поэтому решили поехать через «Новоазовск». Полтора часа мы простояли в очереди, заехали без проблем. У нас никто ничего не спрашивал, документы предъявили. Я ехал по украинскому паспорту. Вообще никто не спросил: ни куда, ни зачем, ни для чего. Спокойно мы прошли, минут 20, наверное заняло у нас все это.



В буферной зоне, не знаю почему так, нас продержали 4 часа. Это связано с тем, что многие машины на номерах (группировки - прим. ред.) «ДНР» и люди очень долго пишут декларацию на машину. Но когда мы заехали, мы прошли российскую границу минут за 10. Нас загнали в отдельную полосу, так как машина на российских номерах. Проверили документы, куда едем. Нужно было написать на листике (миграционная карта — прим. ред.), что мы транзитом едем в Украину. Ничего по поводу самоизоляции мне не говорили. Прошли мы границу российскую за 10 минут, спокойно. Это было 00:30 ночи… или час.



А что насчет самоизоляции или карантина?



Ничего не сказали даже и не делали.



Куда и как добирались дальше?



И дальше мы поехали уже неспешна на «Чертково» (ДАПП в Ростовской области — прим. ред.), которое граничит с КПП «Меловое» Луганской области. Проехали 400 км, это не так уж и мало, проехали их часов за шесть, неспеша с парой остановок.



Довез он меня до границы. И тут у меня начались самые интересные приключения. Мне оставалось ехать до Мариуполя где-то 600 километров, и вот эта дорога — это была жесть. Прошел российскую границу минут за 5. Ничего не проверяли, просто паспортный контроль.



Пришел на украинскую. У меня сразу спросили, есть ли приложение «Дій вдома», оно у меня было уже закачано. Пограничник нормальный. Сразу активировали, там интернет был. Но человек 8 стояли и мучались… что-то они не могли там — то ли телефон не принимал, то ли камера, какие-то были проблемы. Я так понял, что они уже долго стояли, потому что я пришел и это было полседьмого утра, а они там чуть ли не с 4 утра. Видно было, что они нервничали очень сильно.



Когда подошла моя очередь на паспортный контроль, я как-бы знал, что я нарушаю закон, но это была вынужденная мера, я знал, что будет административный штраф, но надеялся, что вдруг повезет. Это незаконное пересечение границы. Я выезжал через КПВВ «Новотроицкое», а потом границу закрыли у меня не было другого выбора, как ехать только через Россию, другого нет варианта, полностью. Есть вариант, если бы у меня была прописка на территории, подконтрольной Украине, я бы мог уехать и, не знаю, там же подписывается бумага, что ты не возвращаешься непонятно до какого времени. Меня такая ситуация не устраивает, ведь семья там в Донецке, да и мало ли что. Или я сделаю свои дела и что? Где мне оставаться? Понятно, что я поеду в Донецк, опять будет это бешеное турне.



Когда я подошел проходить паспортный контроль, я дал загранпаспорт, посмотрели и говорят: «Оо, молодой человек, ждите своей очереди… вы же проходили, — у них там база данных, все отображено — … КПВВ «Новотроицкое». Вы же в курсе, что вы нарушаете? Вы сегодня уже восьмой, кто едет так».



Там ехала еще семейная пара. Получается, что каждый из них нарушил, на них двоих штраф. Плюс они ехали на собственной машине, так еще и за машину штраф. Я уже не узнавал сколько, но сказали, что не меньше, чем за человека. И вот после них начали выписывать штраф мне. Ну пограничники такие, нормальные ребята, с пониманием полным, никто не ругал. Процедура эта заняла где-то полчаса, выписали, объяснили, рассказали. Предупредили, что если я еще раз нарушу этот закон, то у меня уже будет 3400 гривен штраф.



Потом я пошел на автовокзал, пришел, хотел купить билет. Единственное, куда я мог доехать, до нормальной развязки, это Северодонецк — 150 километров от Мелового — но спросил я за билет, мне ответили, что будет около 9 часов автобус, а прибытие должно быть в 14:00. Я спросил не ошиблась ли она, что я буду ехать 150 километров почти 5 часов. Она мне ответила, что хорошо, если я доеду за 5, а вообще, автобус идет 6. И я потом понял, почему автобус идет 6. Там дороги нет вообще. Я постоял, подумал… что делать, другого выбора нет. И мне попался мужчина, который тоже ехал туда на своей машине. Он предложил поехать с ним. И я, понимая, что на машине будет намного быстрее, согласился. Мы ехали по ямам, которые мне по колено… именно поэтому, как он сказал, он возит две «запаски». Мы проехали это расстояние на машине за 2 с половиной часа. В конце концов доехали мы до Северодонецка, там и дорога была нормальная.



И там у меня уже было 2 варианта, куда мне ехать дальше. Первое — это Славянск. Второе — Константиновка. До Мариуполя прямых не было в это время, уже было поздно, оказывается. Решил я взять билет до Константиновки, потому что там есть друзья. Я подстраховался и оказалось, что правильно сделал. До Константиновки автобус шел 3 часа. Цена где-то 130 гривен. Но в автобусе было неудобно, большая тряска и транспорт был грязным. Ну и приехал в Константиновку, а последний автобус до Мариуполя уже ушел. И мне повезло, что есть знакомые и было где переночевать. Утром в 7:10 я купил билет Константиновка - Мариуполь. Через 5 часов, в 2 часа, я был на автовокзале в Мариуполе. Я уже молчу про блок-посты… раз 6 за всю поездку от Северодонецка до Мариуполя: блок-посты, проверка документов. Везде вежливо, но напряжно, что каждые 50 километров выходить.



Сколько денег и времени потратили за поездку? Насколько она была трудной?



Я подсчитывал, сколько это выходит. И в рублях мне это стоило 3500 рублей (1312 грн). И это в два раза дешевле, чем берут перевозчики. И это не считая штрафа. Штраф еще 1700 гривен. И не считать попутные затраты на питание и все остальное.



Если бы такой дорогой ехали, например, старики… это жесть, могло бы столько инфарктов быть, что… раньше на блок-посту могли простоять 5, 7, 10 часов и это тяжело. Но если вот так выбрать, то я лучше бы 10 часов постоял бы в поле на солнце, чем переть такое турне. Тяжело очень. Ты едешь 500 километров, не больше, и ты едешь больше полутора суток. Но это нечеловеческие условия.



Конечно это печально, я еду 1100 километров такое время, что я бы пешком смог дойти. У меня заняла вся дорога 46 часов и это я быстро ехал. Ходят слухи, что закроют все до февраля месяца и все будет закрыто. Я уверен, что «ДНР» не откроет границы с Украиной, пока Европа не откроет. Ну или как минимум пока не спадет вот это все. И действительно, в Украине бьются рекорды по заболевшим. Заболевшие растут… и открывать? Только я единственного понять не могу, как бы я, если бы я уехал из «ДНР», то как бы я повлиял на ситуацию с заболеваниями там. Почему они не выпускают людей мне непонятно. И только через это турне, двое суток, кучу денег и нервов.



Я въехал, мне две недели надо где-то просидеть самоизоляцию. И это хорошо, что у меня есть, где быть. А если вот так бабушка какая-нибудь… я каждый день селфи по три раза отправляю. И это да, но никто не говорит, а как тебе выйти за продуктами? Я просто сразу пошел, закупался, когда ехал. И я не представляю, если бы ехала какая-то бабушка со своими хроническими болячками или с маленькими детьми кто-то. Назад я буду ехать так же и тоже по цене это будет где-то 1300 гривен. Потому что если я поеду через «Новотроицкое» опять и захочу потом выехать через РФ, то будет штраф 1700 гривен опять.