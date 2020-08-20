Мошенники на КПВВ. Как не вестись на их обман?

На контрольном пункте пропуска «Станица Луганская» появились мошенники. Об этом рассказали люди, которые на днях ехали через КПВВ. Неизвестные под видом «волонтеров» на нейтральной полосе перед Станицей с помощью обмана вынуждают людей платить деньги или отдавать им ценные вещи. В качестве жертв они выбирают пожилых людей, навязывая им свои услуги при установке мобильного приложения «Дій вдома».



«Кто сталкивался с так называемыми "волонтёрами" на Станице? Вчера вернулась соседка, говорит - волонтёры не пропустили! Требовали 1000 грн. или золотые серьги, за то, чтобы она прошла.. Естественно она вернулась домой.. А её сестра дала 200 грн и её пропустили в очередь на Кпп.. Неужели некому разогнать этих помощников... Обидно за стариков», - пишет одна из пользовательниц Telegram (здесь и далее орфография и пунктуация пользователей соцсетей сохранены).



«Нашего дедушку волонтёры отправили домой, якобы телефон и сим карта не поддерживает 4g..хотя программа загрузилась.. Предлагали купить б/у телефон..», - отвечает другая.



Обсуждая ситуацию, люди разделились на две условные группы: первая сочувствует и призывает к справедливости, вторая – скептически называет мошенников «барыгами» или «помощниками», удивляясь, как люди ведутся на обман.



«Ну .. умный человек прошёл бы мимо, либо обратился к полиции которая вечно ходит сбоку от кпвв».



«Согласна, но старики и так едут перепуганные, поэтому и верят "волонтерам"».



Стариков запугивают еще в «серой зоне», и не пропускают дальше, к украинскому пограничному пункту. Людям говорят, что их не пропустят. Пользователи соцсетей пишут, что некоторые из так называемых «волонтеров» объясняют старикам, что без теста на коронавирус COVID-19, сделанного тут же в лаборатории на КПВВ их дальше не пустят, а цена в мобильной лаборатории скобы больше, чем в обычных почти в 2 раза.



В чем подвох?



Людям врут, когда говорят, что их не пропустят без справки на COVID-19. Украинские пограничники пропускают всех со стороны Луганска, при условии, что люди установят приложение «Дій вдома», которое будет «отслеживать» их в течение двух недель. А вот, если человек не желает проходить самоизоляцию, он может сдать ПЦР-анализ на коронавирус.



Стоимость одного теста в вагончике, который недавно был установлен на КПВВ «Станица Луганская», составляет 1225 гривен – цена примерно такая же, как и в большинстве других частных украинских клиник. Результат обещают предоставить через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. До его получения, а также до подтверждения в приложении «Дій вдома» человек должен находиться в месте самоизоляции. После получения теста и, если тест отрицательный, самоизоляцию можно не проходить. Если нужно получить оперативный результат на тест – за 24 часа, придется заплатить вдвое больше.



Двухнедельной самоизоляции можно избежать только если положительный тест выдала лаборатория, верифицированная министерством здравоохранения Украины. Не все об этом знают и поддаются на уловки горе-советчиков, которые отправляют людей на тестирование по низкой цене – подальше от КПВВ.



Один из таких случаев описали в благотворительном фонде «Право на захист».



«Несколько дней назад люди направлялись на подконтрольную правительству Украины территорию и через сутки планировали возвращаться домой, на неподконтрольную. Чтобы избежать 14-дневную самоизоляцию, решили пройти тест на COVID-19. В одной из частных лабораторий им предложили прохождение теста дешевле и без очередей. Люди согласились и заплатили каждый по 700 гривен. Впрочем, когда вернулись на КПВВ, оказалось, что лаборатория была не верифицирована, а ее результаты не могут быть использованы для прекращения самоизоляции», - рассказали правозащитники.



Что говорят в полиции?



Правоохранители и сотрудники украинской пограничной службы говорят, что не могут повлиять на ситуацию, пока мошенники работают на территории, подконтрольной группировкам «Л-ДНР» или в «серой зоне». Об этом пишут «Факты».



«Мы лишь рекомендуем обращаться непосредственно к дежурящим на КПВВ сотрудникам для проверки установки упомянутого приложения», — заявила пресс-офицер Луганского погранотряда Неля Доценко.



В полиции также разводят руками: «Пресекать действия кого-либо на неподконтрольной территории мы не можем. А с подконтрольной территории к нам жалоб на подобных аферистов не поступало», — ответила начальница отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

На какие уловки от неизвестных нельзя вестись?



Во-первых, во время так называемой помощи по установке мобильного приложения «Дій вдома» мошенники могут ввести некорректную информацию, из-за чего сим-карта заблокируется, и тогда они предложат купить новую – ее стоимость будет значительно выше прежней.



Во-вторых, они говорят, что телефон старый, поэтому необходимо купить «новый», скорее всего, бывший в употреблении. Средняя цена за такой – 1000 гривен.



В-третьих, опытные мошенники могут просто давить на своих жертв, запугивая их и вымогая деньги.



Краткие рекомендации от настоящих волонтеров и правозащитников



Если вы не уверены, что вам предлагают помощь волонтеры настоящих организаций:

НЕ передавайте свои личные данные

НЕ давайте им в руки смартфон

НЕ платите за «волонтерские услуги»

НЕ покупайте у них устройства или SIM-карты»

Стоит отметить, что все это происходит в условиях, без того кошмарных: очереди, жара, стресс. Только за понедельник волонтеры насчитали 52 человека, которым понадобилась медицинская помощь. Это было на «Станице Луганской». Десять человек были в предобморочном состоянии.



А в Донецкой области возле КПВВ «Новотроицкое» продолжают ночевать люди. Уже стабильно в палатке украинских спасателей живут от 10 до 15 человек – они ждут шанса, чтобы проехать в сторону Донецка, но пока «ДНР» их не пропускает.