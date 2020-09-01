Влияние пандемии на жизнь национальных меньшинств. Подкаст ►

Во время пандемии правозащитники и правоохранители в Украине фиксируют большое количество обращений от жертв домашнего насилия. В группе риска оказались и национальные меньшинства. Когда в обществе есть проблемы, уровень напряжения повышен, первыми жертвами агрессии часто становятся люди, которые отличаются от большинства по тем или иным признакам.



Об этих угрозах журналисты поговорили с правозащитниками Ольгой Веснянкой и Вячеславом Лихачевым. Подкаст был записан в начале июля.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.



Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.