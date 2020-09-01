Пришел коронавирус и работы не стало. Как пандемия влияет на рынок труда в Украине

Связанное с карантином закрытие предприятий резко ухудшило ситуацию с трудоустройством в Украине. Часть наемных работников были вынуждены уйти в бесплатные отпуска, других перевели на неполную трудовую неделю. Многие люди вовсе остались без работы, а вместе с тем и без денег.



Пандемия только обострила проблему «теневого труда»



По данным государственной службы занятости, на момент введения карантина в Украине насчитывалось 1,6% официально зарегистрированных безработных, или 9% от общего числа трудоспособных. На пике карантина на учет в службу занятости стали порядка 400 тысяч украинцев, тем самым увеличив долю безработных до 11%. В тоже время независимые эксперты, основываясь на анализе социологических опросов, приводят другие цифры. Так, Центр экономической стратегии (ЦЭС) недавно опубликовал результаты исследования, согласно которого количество людей, потерявших из-за карантина работу достигает 2,8 миллиона, что составляет 16% от общей рабочей силы государства. На пике карантина, как показывает анализ ЦЭС, общее число безработных в Украине достигло 4,4 миллиона человек (24%). Такой разброс специалисты объясняют тем, что официальная статистика не отображает ситуацию на «теневом» рынке труда, где задействован достаточно большой сегмент трудоспособного населения.



Более того, именно этот сегмент карантин поразил больше всего, ведь уволить неофициально трудоустроенного работника проще - это не требует никаких дополнительных процедур и не подлежит отчетности, утверждает эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишина. При этом, специалисты ЦЭС подчеркивают, что опубликованные ими данные также могут не отображать истинное положение дел на рынке труда, поскольку далеко не все потерявшие работу украинцы лишились ее именно из-за пандемии и карантина.



Трудный период



В Славянске с начала карантина к августу для постановки на учет в центр занятости обратились более 1,7 тысяч жителей города и Славянского района.



«Но говорить, что все они потеряли работу вследствие введения карантинных ограничений, будет неправильно», - комментирует ситуацию заместительница начальника Славянского центра занятости Любовь Савченко. - Судя по записям в трудовых книжках, многие из обратившихся официально не работали уже много лет. Можно предположить, что они работали в тени или за рубежом. После того, как границы закрыли, эти люди потеряли возможность выехать на заработки и решили за счет службы занятости частично компенсировать потери из-за вынужденного простоя. По нашим данным, официально потеряли работу только 903 жителя города и района, но и эта цифра не показательна. К примеру, часть этих людей - сотрудники теплосети, которых ежегодно с окончанием отопительного сезона увольняют до осени».



Сложность в отслеживании истинных масштабов безработицы обусловлена и тем, что часть потерявших работу людей не обращается в службу занятости, а пробует трудоустроиться самостоятельно. Кроме того, некоторые просто не верят в то, что таким образом они смогут найти новую работу.



«С началом карантина газета, в которой я работал, закрылась, так как большая часть тиража продавалась через распространителей - в специализированных магазинах, на рынках и в других публичных местах», - делится своей историей журналист из Славянска Павел.



Около месяца он жил на сбережения и надеялся, что карантин скоро закончится, после чего мужчина сможет вернуться в редакцию.



«Когда стало ясно, что все это затягивается, пришлось думать, как жить дальше. Первой мыслью было стать на учет в центр занятости, хотя я понимал, что работу по специальности мне там вряд ли предложат, а пособия по безработице на жизнь мне вряд ли будет хватать. Кроме того, не хотелось терять квалификацию. Новую работу я искал по двум направлениям - через коллег и в интернете, благо в последнее время в Украине появилось достаточно много новостных ресурсов, с которыми можно работать дистанционно. Сработали оба направления и сейчас я готовлю материалы для двух интернет-изданий. Больших денег это не приносит, но мне важно остаться в профессии. Надеюсь, что в будущем я лучше освоюсь в статусе фрилансера и смогу себя обеспечивать на более высоком уровне», - рассказал журналист.

Тенденции



Как показывает анализ Центра экономической стратегии, карантин существенно отразился на таких секторах экономики как гостинично-ресторанный бизнес, розничная торговля и банковская сфера. Меньшими потерями обошлись промышленность и сельское хозяйство. В первом случае ситуацию спасла непрерывность производственного цикла, во втором - сезонность работ.



Если говорить о текущей динамике, то рынок труда в Украине постепенно начинает восстанавливаться, а количество вакансий растет. Исследуя эту тему, эксперты ЦЭС опирались на данные государственной службы занятости и независимые сайты поиска работы Rаbota.ua и Work.ua. И если в государственном секторе трудоустройства этот показатель улучшился незначительно, то на сайтах поиска работы вакансий стало намного больше. Например, на сайте Rаbota.ua число вакансий, после падения в 2 раза увеличилось до 87,6% от докарантинного уровня. А на Work.ua даже превысило 100%. Параллельно с этим растет и число соискателей работы.



Что будет дальше?



Оценивая перспективы дальнейшего развития ситуации, профильные специалисты сходятся в одном - если осенью не придет вторая волна пандемии и правительству не придется снова вводить жесткий карантин, то рынок труда в Украине имеет все шансы полностью восстановиться. Если же карантин все-таки ужесточат, то для минимизации связанных с ним потерь необходимо обратить внимание на ряд факторов.



«Во-первых, нужно улучшить механизм сбора информации о ситуации в сфере трудоустройства. Это поможет более оперативно реагировать на возникающие проблемы и, следовательно, более адекватно на них реагировать, - считает Дарья Михайлишина. - В основном это касается государственных структур, которые собирают статистику ежемесячно или ежеквартально. Как показывают наши исследования, положение дел на рынке труда меняется гораздо динамичнее, то есть, предпринимаемые действия могут просто запаздывать».



Во-вторых, по ее словам, необходимо усовершенствовать схему предоставления компенсаций по частичной безработице, так как в нынешнем виде она мало отвечает потребностям предприятий и многие просто не смогли ею воспользоваться.



Напомним, что такую схему правительство ввело в действие только в начале июня, то есть через три месяца после начала карантина. По информации Славянского центра занятости, за получением компенсации по временной безработце в учреждение обратились более 1,5тысяч предприятий среднего и малого бизнеса. Получили такую доплату 2,4 тысячи людей.



Также специалисты не советуют правительству выравнивать проседание рынка труда созданием дотируемых рабочих мест, так как в масштабах страны это приведет к отрицательному экономическому эффекту. Гораздо большую пользу Украине принесет, по убеждению экспертов, создание условий для развития частного бизнеса всех уровней.