Гройсман уходит в отставку с поста премьер-министра

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Премьер-министр Украины Владимир в Гройсман заявил, что в среду, 22 мая, подаст в отставку.



«Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», — сказал он на брифинге.



Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский призывом к отставке правительства «взял на себя всю ответственность за будущие вызовы».



«Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом», — заявил премьер-министр.



Гройсман подчеркнул, что предлагал Зеленскому «сформировать команду с Радой и правительством для того, чтобы принимать решения, которые сделают Украину сильнее». «Но президент выбрал другой путь», — заявил премьер.



Обновление. Пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук опубликовал фотографию его заявления об отставке.

Сегодня во время инаугурационной речи президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству уйти в отставку.



В апреле Владимир Гройсман рассказал, что пойдет на выборы в парламент с новой политической силой.