Кернес заявил, что идет с Трухановым в Раду

Городской голова Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что намерен вместе со своим одесским коллегой Геннадием Трухановым участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом говорится на его странице в Facebook.



«Мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию. Партию людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить», - говорится в сообщении.



Вместе с тем он подчеркнул, что ни он, ни Труханов не намерены отказываться от поста городского головы ради мандата народного депутата.



Сопредседатель депутатской группы «Видродження» в Верховной Раде Виталий Хомутынник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил, что партии «Доверяй делам» Труханова, «Видродження», часть представителей партии «Наш край» и народных депутатов группы «Воля народа» объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах. Он отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.



По словам Хомутынника, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что мэр Одессы Труханов и мэр Харькова Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.



«Точно уже есть подтверждение и договоренность - это мэры двух городов-миллионников – Кернес и Труханов, порядка 15-20 мэров городов с 50-100 тыс. населения и более – Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие», - сказал он.