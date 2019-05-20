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СМИ: Ахметов может продать отель «Опера» и участок на Подоле

20 мая 2019, 18:57

СМИ: Ахметов может продать отель «Опера» и участок на Подоле

Девелоперское подразделение компании СКМ Рината Ахметова - Эста Холдинг - выставило на продажу 1 гектар земельного участка на Подоле за 15 миллионов долларов, а также отель «Опера» на ул. Б. Хмельницкого за 30 миллионов долларов. Об этом сообщает «Новое время. Бизнес».

Так, объявление о продаже Эста Холдингом участка на Подоле на ул. Фроловская, 9-11 площадью 1 га появилось на сайте OLX.

В самой компании такую информацию опровергли, заявив, что Эста Холдинг не имеет отношения к опубликованному объявлению.

«Эста Холдинг ни с кем не ведет переговоров в отношении продажи данного участка. Размещенное на OLX объявление инициировано не нами», - сообщили в пресс-службе компании.

В компании добавили, что обратились к OLX с требованием убрать это объявление.

О продаже второго актива – отеля «Опера» на ул. Б. Хмельницкого – изданию рассказали сразу три источника: два инвестиционных банкира и директор гостиничной сети.

Официально в пресс-службе наличие активных переговоров с потенциальными покупателями «Оперы» также не подтверждают.

Участок на Фроловской вместе с неработающей швейной фабрикой «Юность» Эста Холдинг купил в 2008 году. На месте фабрики планировалось построить торгово-офисный центр «Андреевский» площадью около 70 тыс. кв. м. Часть корпусов была снесена, что вызвало конфликт с общественностью. В итоге Ахметов отказался от строительства и, по оценкам экспертов, потерял около 50 млн долларов.

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