Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Также он подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития украинско-американского стратегического партнерства, прежде всего, путем реализации взаимовыгодных программ сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.