Порошенко рассказал, что переехал в «прозрачный офис»

Пятый президент Украины Петр Порошенко, завершив 20 мая свою президентскую каденцию, переехал в новый офис. Об этом говорится в Twitter.



«Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом», - написал Порошенко.



Проект «Открытый офис» партия БПП организовала совместно с IDF Reforms Lab. Он расположен на улице Лаврской в Киеве. Внутренние стены в здании сделаны из прозрачного стекла.

Переїхав до прозорого офісу.

Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk — Петро Порошенко (@poroshenko) May 20, 2019