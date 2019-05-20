Западные страны в СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

Большинство членов Совбеза ООН в понедельник не поддержали предложение России провести встречу в связи с принятым в Украине законом о государственном языке. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Так, пятеро членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку заседания, еще шестеро - против, и четыре страны воздержались.



Ранее представители Франции, Германии и США заявили, что намерены заблокировать заседание, считая его несвоевременным.



Ожидалось, что СБ ООН в понедельник проведет заседание, которое будет посвящено принятию в Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Его проведение запросила Россия.