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Что говорили о Донбассе в первый день президентства Зеленского. Главное за день

20 мая 2019, 23:20

Что говорили о Донбассе в первый день президентства Зеленского. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 20 мая.

Владимир Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента является прекращение боевых действий на Донбассе. По словам президента, для достижения этой цели он готов идти на принятие непопулярных решений, которые могут привести, в том числе, к его отставке.

Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь в преодолении российской агрессии и призвал продолжать усиливать санкции против Москвы.

Президент России Владимир Путин не поздравлял Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины. В Кремле заявили, что Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и нормализацией российско-украинских отношений, если это произойдет.

Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса.

Помощник президента РФ Владислав Сурков 19 мая встретился с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным в Ростове-на-Дону во время турнира по смешанным единоборствам (ММА).

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