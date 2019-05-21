На Донбассе ранены двое украинских военных

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов был ранен один украинский военный, также сегодня был ранен еще один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 10 случаях нарушения режима прекращения огня 20 мая, из них четыре раза — с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«На каждый обстрел противник получил адекватный ответ», — подчеркнули в штабе ООС.