Гройсман призвал Зеленского быстро внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал президента Украины Владимира Зеленского внести кандидатуру на пост нового главы правительства и министров.



«Я считаю, что президент должен немедленно внести кандидатуру премьер-министра и нового правительства и я считаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки», — заявил он в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



По словам Гройсмана, Зеленский может это обсудить во время встречи с лидерами фракций Верховной Рады, которая состоится 21 мая.



«Президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос обсудить и если будет решение депутатов <...>, потому что президент вносит на назначение кандидатуру премьер-министра по решению коалиции, он может это сделать», — добавил премьер-министр.



Как считает Гройсман, когда Зеленский объявил о том, что правительство должно уйти в отставку, «он очевидно знал, что с этим делать нужно дальше».



«Поэтому я глубоко убежден в том, что его решение должно быть реализовано так, как он себе это считал», — добавил премьер.



Как сообщалось, 20 мая Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку.