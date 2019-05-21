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Гройсман призвал Зеленского быстро внести кандидатуру нового премьера

21 мая 2019, 09:00

Гройсман призвал Зеленского быстро внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал президента Украины Владимира Зеленского внести кандидатуру на пост нового главы правительства и министров.

«Я считаю, что президент должен немедленно внести кандидатуру премьер-министра и нового правительства и я считаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки», — заявил он в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

По словам Гройсмана, Зеленский может это обсудить во время встречи с лидерами фракций Верховной Рады, которая состоится 21 мая.

«Президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос обсудить и если будет решение депутатов <...>, потому что президент вносит на назначение кандидатуру премьер-министра по решению коалиции, он может это сделать», — добавил премьер-министр.

Как считает Гройсман, когда Зеленский объявил о том, что правительство должно уйти в отставку, «он очевидно знал, что с этим делать нужно дальше».

«Поэтому я глубоко убежден в том, что его решение должно быть реализовано так, как он себе это считал», — добавил премьер.

Как сообщалось, 20 мая Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. 

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