ОБСЕ зафиксировала повреждения четырех жилых домов в Золотом-5

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения четырех жилых домов в Золотом-5 (Михайловке) Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



На ул. Войкова, 12 наблюдатели видели пробоины в окнах на третьем и втором этажах.



Как рассказали жители, они находились дома, когда были обстрелы 17 и 14 мая.



«В обоих случаях, по оценке СММ, повреждения возникли недавно вследствие огня из стрелкового оружия», - говорится в отчете.



На ул. Войкова, 13 наблюдатели видели пробоину в южной стене квартиры на втором этаже. По оценке СММ, она была свежей и образовалась в результате огня из стрелкового оружия.



На ул. Лизы Чайкиной, 5, наблюдатели видели пробоину диаметром 6 см в западном окне первого этажа двухэтажного жилого дома.



По оценке СММ, повреждения возникли вследствие огня из стрелкового оружия.



Хозяева квартиры сказали команде СММ, что стрельба произошла ночью 4 мая, когда они находились в своей квартире.



Также патруль миссии видел пробоину в окне квартиры на втором этаже на ул. Лизы Чайкиной, 18



По оценке миссии, она была свежей и образовалась в результате огня из стрелкового оружия.



Хозяйка квартиры сообщила наблюдателям, что стрельба произошла вечером 14 мая, когда она пряталась в укрытии в подвале этого дома.



В ОБСЕ отметили, что в 300 м от указанных жилых домов находятся позиции вооруженных формирований.