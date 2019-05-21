В «ЛНР» думают, закрывать ли копанку, которую назвали небезопасной

«Генпрокуратура» при группировке «ЛНР» приостановила работу копанки в Перевальском районе Луганской области (не подконтролен украинским властям). Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Луганск 24».



Подчеркивается, что там добывали уголь, не имея на это соответствующих разрешений от «ЛНР»,



Горноспасатели «МЧС ЛНР» проверили безопасность копанки. Отмечается, что под землей не обеспечены безопасные условия для работы. Также были сделаны замеры уровня концентрации метана.



Кроме того, будет исследован объем добытого угля.



Подчеркивается, что по результатам всех проб будет принято окончательное решение о судьбе копанки.