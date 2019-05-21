Более 5 тысяч украинцев находятся под стражей в России

Около 5,1 тысяч граждан Украины находятся под стражей в России. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос «Українських новин».



«По состоянию на 31.03.2019 года 4 877 осужденных граждан Украины отбывают наказание на территории РФ», - говорится в сообщении.



Кроме того, в первом квартале текущего года в России задержано и арестовано 225 украинцев.



Отмечается, что арестованным предоставляется консульская помощь.



В то же время, МИД отметил, что не владеет информацией, сколько украинцев обратились с просьбой отбывать наказание на территории Украины.