Сын Януковича опровергает информацию о своем визите в Донецк

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович опровергает появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы его недавнем визите в неподконтрольный украинскому правительству Донецк. Об этом говорится в заявлении Александра Януковича, которое во вторник обнародовал его пресс-секретарь Юрий Кирасир.



«Появление подобной информации является продолжением грязных технологий и манипуляций, которые использовались и используются против президента Украины Виктора Януковича и членов его семьи… Хочу обратиться к представителям СМИ, пожалуйста, будьте внимательны, публикуя свои материалы», - говорится в сообщении.