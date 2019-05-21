Улицу под Администрацией президента открыли для прохода

На улице Банковой в Киеве открыли ворота перед зданием Администрации президента на вход для людей. Об этом сообщает «Громадське».



Отмечается, что ворота были открыты около 15:00 20 мая, то есть через несколько часов после инаугурации Владимира Зеленского.



ТСН вчера засняла этот момент на видео: охрана хотела закрыть ворота, но Зеленский настоял,чтобы их оставили открытыми.





В частности, люди ходили под зданием администрации, когда туда прибывали иностранные делегации.