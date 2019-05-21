ОБСЕ: Житель Донецка получил ранение, «скорая» приехать не смогла

Мужчина получил ранения в результате стрельбы из стрелкового оружия в Петровском районе города Донецка. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



«В больнице № 14 Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, в 15 км к юго-западу от центра Донецка) СММ увидела мужчину (55 лет) с повязками на левой ноге и ушибами на левой руке», - говорится в отчете.



Мужчина рассказал наблюдателям, что днем 8 мая он находился за пределами своего дома в юго-западной части Петровского района, когда пули попали в его левую руку и левую ногу.



Пострадавший, что машины скорой помощи не могли добраться до его дома из-за вопросов безопасности, поэтому его жена и сосед оказали первую помощь. Затем сосед отвез его в центр, откуда он был доставлен в машине военного типа к машине скорой помощи.



Врач больницы рассказал СММ, что мужчина прибыл в больницу с пулевыми ранениями.