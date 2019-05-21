Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП. Это адвокат Коломойского

Администрацию президента Владимира Зеленского возглавил юрист Андрей Богдан. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Богдан работал в правительстве Николая Азарова, является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и был юридическим советником Зеленского.



После своего назначения Богдан в эфире телеканала «112 Украина» объявил, что приостанавлтвает адвокатскую деятельность.

В интервью «Украинской правде» Андрей Богдан признавал, что подпадает под действие закона «Об очищении власти» (люстрации) и не может состоять на госслужбе, так как работал в правительстве Николая Азарова. Сам юрист называет закон антиконституционным.



Журналисты программы «Схемы» выяснили, что 13 марта Богдан тайно посещал Конституционный суд, который решает судьбу закона «Об очищении власти».



Богдан утверждал, что посещал КС как представитель Зеленского из-за отмены статьи о незаконном обогащении.